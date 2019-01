Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Unendlich" ist das Wort, das Irmtraut Gürkan, der Kaufmännischen Direktorin des Universitätsklinikums, mehrmals über die Lippen kommt: "Wir haben nicht unendlich Zeit." Und: "Die Geduld unserer Patienten und Mitarbeiter wird unendlich strapaziert."

Die schrecklichen Verkehrsverhältnisse mit langen Staus jeden Morgen und am späten Nachmittag machen die Mitarbeiter mürbe. Das ist Thema auf den Stationen und in den Personalversammlungen. Im Uniklinikum fürchtet man, für dringend gesuchte neue Mitarbeiter nicht attraktiv genug zu sein. Natürlich gibt das Klinikum Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr aus. 4500 Klinikmitarbeiter und Beschäftigte der Institute im Campus haben sie schon. Doch wer weit entfernt lebt, im Odenwald oder in Schifferstadt - in Heidelberg zu wohnen ist schließlich teuer -, wer Kinder in die Kita zu transportieren oder für alte Eltern zu sorgen hat oder im Schichtdienst arbeitet, ist häufig auf ein Auto angewiesen. Die Kaufmännische Direktorin fährt selbst schon morgens um 5.45 Uhr los, um vor dem Stau im Neuenheimer Feld anzukommen. Es gibt inzwischen auch überdachte Fahrradabstellplätze und Duschräume für verschwitzte radelnde Mitarbeiter. "Alles, was wir machen können, machen wir", unterstreicht Irmtraut Gürkan im RNZ-Gespräch.

Aber es gibt auch 4000 ambulante Patienten pro Tag in den Kliniken und 1800 Patienten auf den Stationen, die oft von Verwandten besucht werden. "Wir haben massive Beschwerden aus der Strahlentherapie und aus dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen", berichtet Prof. Annette Grüters-Kieslich, die Leitende Ärztliche Direktorin des Uniklinikums. "Patienten, die regelmäßige Bestrahlungstermine einhalten müssen, kommen völlig genervt und frustriert an oder rufen flatternd aus dem Stau an: Wir schaffen es nicht." Dann kommt auch der gesamte Zeitplan für die anderen Patienten und die Mitarbeiter durcheinander.

"Die Leute sagen uns: Ihr seht doch die Situation, Ihr müsst doch was machen!", sagt die Klinik-Chefin. Manche drohten schon, sich eine andere Klinik zu suchen. Für das Uniklinikum ist das tatsächlich eine Drohung: "Wenn fünf oder zehn Prozent der Patienten wegblieben, wäre die wirtschaftliche Situation des Klinikums katastrophal", bekannte Irmtraut Gürkan, "wir brauchen dringend eine Lösung für die Patienten".

Mit einem provisorischen Maßnahmenpaket der Stadt mit nur 400 Park & Ride-Plätzen, mit Busshuttle durch die Felder, mit Bus-Sonderstreifen und einem Rechtsabbieger am Mathematikon - wo jedoch der Stau auf der Berliner Straße und die Linksabbieger das Problem sind - sei nicht so viel gewonnen. Gürkan und Grüters-Kieslich wünschen sich eine echte Entlastung des Campus nach Norden, die Dossenheim unbehelligt lässt. Mit viel gutem Willen könne dieser Zubringer innerhalb weniger Monate stehen: "Die Straßen für die landwirtschaftliche Nutzung sind ja schon da." Beide hoffen, die Handschuhsheimer Gegner dieser Lösung in Gesprächen überzeugen zu können.

Dass der Universität immer wieder nahegelegt wird, ihre neuen Institute nicht im engen Campus zu bauen, können die beiden nicht nachvollziehen: "Soll man gute Forschungskontakte verhindern, weil es dann fünf Prozent weniger Verkehr im Feld gibt?", fragt Grüters-Kieslich, "die Interaktion zwischen Wissenschaftlern und forschenden Ärzten ist so viel mehr wert. Ein Standortvorteil." Und dann erinnern die beiden noch an die wirtschaftliche Bedeutung der Uniklinik als größter Arbeitgeber der Stadt, als wichtiger Auftraggeber für Firmen und als Einrichtung, die der Kommune ein millionenteures städtisches Klinikum erspart.