Von Herbert W. Rabl

Heidelberg. Wenn alles gut läuft, wird bei einem öffentlich verkündeten Urteil "im Namen des Volkes" deutlich, worum es vor Gericht geht: dem Menschen auf der Anklagebank gerecht zu werden und gleichzeitig der Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit und Gerechtigkeit zu geben. Im Fall eines 30-jährigen Automaten-Knackers ist das dem Schöffengericht Heidelberg gelungen. Er wurde zu drei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt - und hat doch in doppelter Hinsicht großes Glück gehabt.

Ein Blick in das traurige, abgearbeitete Gesicht der schwarz gekleideten und aus der Ferne angereisten Mutter des Angeklagten lässt die Geschichte des jungen Mannes aus Slowenien erahnen. Die Gerichtsakten bestätigen die Vermutung: kaum Schule, keine Berufsausbildung, Gewalt im Elternhaus, keine Perspektiven in der Heimat, das Gesetz der Straße als Richtschnur. Mit diesem persönlichen Gepäck machte sich der Angeklagte nach Deutschland auf. Als Staatsbürger eines EU-Mitglieds konnte er in der Europäischen Union frei reisen.

Doch auch in Deutschland eröffneten sich keine legalen Perspektiven, und so verlegte sich der Angeklagte auf das Knacken von Spielautomaten in zuvor ausgekundschafteten Gaststätten. Mal arbeitete er mit Kumpels, mal allein, arbeitsteilig, gut organisiert, mit mehreren Fahrzeugen. Drei solcher Fälle im Großraum München, drei im Großraum Heidelberg und zwei im Großraum Ludwigshafen listete die Anklageschrift auf. Damals, Ende 2015 und 2016, war in den Zeitungen von dieser Automaten-Knacker-Bande zu lesen.

2017 ging er in Mannheim der Polizei ins Netz und lieferte sich mit den Beamten eine heftige Prügelei. "Plündernd" war der junge Mann durch Deutschland gezogen, so das Gericht. Der Strafrahmen dafür liegt bei bis zu zehn Jahren.

Doch es gab mindestens zwei gute Geister im Leben des Angeklagten: seine gut Deutsch sprechende Verlobte und den Grandseigneur der Mannheimer Strafverteidiger, Peter Slania. Die junge, resolute Frau stand dem Geliebten nach der Urteilsverkündung mit vielen Küssen zur Seite. Und der erfahrene Strafverteidiger sorgte mit seiner ganzen Autorität für die Erkenntnis, dass nur ein rückhaltloses und umfassendes Geständnis die Zeit im Knast merkbar verkürzen würde. Also packte der Angeklagte aus. Statt vieler Wochen dauerte der Prozess dann nur noch vier Stunden, und der Angeklagte nahm das Urteil an.

Das persönliche Schicksal des 30-Jährigen, der hohe Schaden, die Dreistigkeit, die Einsicht, das Geständnis, die guten Vorsätze, Strafe, Gerechtigkeit - das alles mussten wir "unter Dach und Fach kriegen", so die Richterin. Schon der Staatsanwalt hatte mit seinem Antrag auf vier Jahre die Gesamtumstände berücksichtigt. "Zur angemessenen Verteidigung der Rechtsordnung" blieb die Strafe mit drei Jahren und sieben Monaten hoch, doch das Gericht setzte ein Zeichen: Rückhaltlose Geständnisse, Reue und gute Vorsätze verfehlen bei einer Justiz mit menschlichem Antlitz ihre Wirkung nicht.