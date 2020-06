Heidelberg. (pol/mare) Wurde die Stute misshandelt - oder doch nicht? Diese Frage stellt sich der Polizei, nachdem das Tier obduziert worden ist.

Anfang Juni wurde auf einer Weidefläche im Bereich des Diebswegs eine Stute misshandelt - das Tier hatte Verletzungen an den Hinterbeinen und im Genitalbereich. Die 33-jährige Stute musste schließlich von einem Veterinärmediziner eingeschläfert werden.

Nach den ersten Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe- und Umwelt des Polizeireviers Heidelberg-Süd sowie der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, wurde das Pferd zur Untersuchung im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) obduziert, um die Entstehung der Verletzungen im Bein- und Genitalbereich belegen zu können.

Die Untersuchung des CVUA ergab kein eindeutiges Ergebnis zur Entstehung der Verletzungen. Es könnte demnach möglich sein, dass die Verletzungen dem Pferd von außen zugefügt wurden. Es könne aber auch sein, dass das altersschwache Pferd mit den Hinterläufen eingeknickt ist und die Verletzungen hierdurch entstanden sind.

Bezüglich des ebenfalls im Genitalbereich verletzten Pferds auf einem Reiterhof in Oftersheim haben die polizeilichen Ermittlungen bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Vorfälle ergeben. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Update: Dienstag, 23. Juni 2020, 12.50 Uhr

Von Anica Edinger

Heidelberg. Kurz vor ihrem Tod bekam Urania noch ein Leckerli. Sie fraß es aus der Hand ihrer Besitzerin. Dann musste die Stute auf dem Hof im Diebsweg im Pfaffengrund eingeschläfert werden. Sie war zuvor, wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag, von einem Unbekannten geschändet worden und musste wegen der Schwere der Verletzungen am Montagmorgen eingeschläfert werden. Die Besitzer (Namen der Redaktion bekannt) und Tierärztin Laura Oberlin stehen noch immer unter Schock. "Alle Beteiligten sind fassungslos", sagt Laura Oberlin.

Die Tierärztin wurde von den Besitzern am Montagmorgen herbeigerufen, weil Urania auf der Weide lag und nicht mehr aufstehen konnte. Immer wieder habe sie versucht, sich aufzurichten, berichten die Besitzer – doch es gelang dem Tier einfach nicht. Zunächst lag der Verdacht nahe, dass es sich um eine Alterserscheinung handelte. Denn Urania war bereits 33 Jahre alt. Doch als Oberlin zum Fiebermessen an das Hinterteil der Stute ging, stellte sie die Verletzungen im Genitalbereich fest. "Jemand muss mit einem Gegenstand die Scheide penetriert haben", berichtet sie, "und das mehrmals." Auch Schnittwunden an beiden Hinterbeinen stellte Oberlin fest. "Sie muss sich also gewehrt haben", so die auf Pferde spezialisierte Ärztin, die eine Praxis in Heidelberg hat.

Oberlin ist überzeugt: "Ohne diesen Vorfall würde Urania noch leben." Denn die Stute sei eine klassische "rüstige Rentnerin" gewesen, so die Tierärztin, "gut gepflegt und topfit". Sie kenne das Tier schon viele Jahre. Die Besitzer hätten es sehr geliebt. Erst vor Kurzem stand eine Impfung bei Urania an, die sie ihr verabreichte, dabei ging es ihr noch prächtig. Trotz ihres hohen Alters habe es auch Jahre gegeben, in denen Oberlin überhaupt nicht nach der Stute sehen musste.

Sie am Montag in diesem Zustand zu sehen, das sei schon schwer zu ertragen gewesen – für die Ärztin ebenso wie für die Besitzer. Ihr Herz/- Kreislauf-Apparat sei stark beeinträchtig gewesen. Die Ärztin stellte auch Schwitzspuren fest – "ich denke, sie wurde gejagt", erklärt sie. Letztlich habe das Herz den Vorfall nicht weggesteckt. "Es konnte nicht mehr", sagt Oberlin. Einschläfern war der einzige Ausweg – und die Erlösung für Urania.

Immer mal habe Oberlin es in ihrer Laufbahn erlebt, dass Pferde geschändet würden. "Aber es ist nicht an der Tagesordnung", sagt sie. Dass nun so nah an der Stadt und am Haus der Besitzer etwas so schreckliches passieren konnte – "das macht schon Angst", findet Oberlin.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag etwas beobachtet haben und Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie sollen sich entweder bei der Abteilung Gewerbe und Umwelt unter der Rufnummer 0621/174-3045 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 melden. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt in dem Fall in enger Abstimmung mit den Spezialisten der Kriminaltechnik Heidelberg, dem Polizeirevier Heidelberg-Süd sowie dem Veterinäramt Heidelberg. Wie genau sich das Tier die schweren Verletzungen zuzog, sei laut Polizei noch unbekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Tierärztin allerdings hält es für ausgeschlossen, dass die Stute sich die schweren inneren Verletzungen selbst hätte zuziehen können.

Update: Dienstag, 9. Juni 2020, 16.20 Uhr