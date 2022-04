Von Philipp Neumayr

Fast drei Monate nach der grausamen Bluttat in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld startet diesen Mittwoch wieder die Vorlesungszeit an der Universität Heidelberg. Wie es für Studierende und Forschende weitergeht, welche Auswirkungen der Krieg auf die Beziehung zwischen ukrainischen und russischen Studierenden hat und warum es der Ruperto Carola an Gebäuden fehlt, erklärt Rektor Bernhard Eitel im Interview.

Herr Eitel, zwölf Wochen nach der Amoktat im Neuenheimer Feld: Ist die Universität schon so weit, wieder zum Alltag zurückkehren zu können?

Wir sind bereits zum Alltag zurückgekehrt. Das heißt nicht, dass wir das Geschehene vergessen haben oder vergessen werden. Was passiert ist, gehört jetzt zu unserer Universität und zu ihrer Geschichte. Aber wir lassen uns von der Amoktat nicht von unseren Aufgaben und unserer Tagesordnung abhalten.

Wie ist aktuell die Stimmung unter den Betroffenen und an der Fakultät für Biowissenschaften?

Dort ist das Ereignis natürlich noch viel stärker präsent als an anderen Fakultäten. Die psychologischen Betreuungsangebote für die Betroffenen gibt es nach wie vor, und sie werden auch weiter in Anspruch genommen.

Unter den Studierenden kam nach der Amoktat schnell der Wunsch eines permanenten Gedenkorts auf. Wie ist da der aktuelle Stand?

Wir tauschen uns weiterhin mit der Fakultät, den Betroffenen und dem Finanzministerium, das für den Bau mit zuständig ist, aus. Was wir neben dem individuellen Gedenken an die getötete Studentin suchen, ist eine Lösung für alle Betroffenen, die im Zusammenhang mit der ohnehin geplanten Sanierung des Hörsaals steht. Es soll ein Ort für die Gemeinschaft werden, der in die Zukunft weist und Studierende sowie Wissenschaftler anspricht.

Seit Russlands Angriff auf die Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Wie groß ist die Zahl ukrainischer Studierender und Wissenschaftler, die ihr Studium oder ihre Forschung nun an der Uni Heidelberg fortsetzen wollen?

Bislang gibt es zwar einen ausgeprägten Informationsbedarf, aber nicht viele konkrete Studienbewerbungen. Das liegt auch daran, dass viele Studiengänge erst im Wintersemester beginnen. Stand jetzt hat sich kein einziger Studierender aus der Ukraine neu bei uns eingeschrieben. Vier Studierende wurden zum Kurzzeitstudium zugelassen. Dazu kommen 20 Personen, die für Deutschkurse und das Studienkolleg zugelassen wurden oder sich darum beworben haben.

Bernhard Eitel. Foto: Rothe

Erwarten Sie, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten ändern wird?

Ich erwarte nicht, dass auf einen Schlag eine große Zahl an Personen aus der Ukraine an unsere Universität kommen wird. Eher rechne ich mit einem langfristigeren Anstieg an Anfragen, wenn sich die Situation in der Ukraine etwas beruhigt hat oder hoffentlich der Frieden wieder gefunden wurde – und man feststellen muss, dass womöglich viele große Städte und Universitäten zerstört sind. Dann werden sich die Menschen fragen, ob sie nicht im Ausland studieren oder forschen können. Aber auch dann wird sich das auf verschiedene Länder innerhalb Europas verteilen. Wir sind in jedem Fall gut vorbereitet.

Wie sieht diese Vorbereitung aus?

Wir haben früh einen Unterstützungsfonds aufgelegt, der sich an alle vom Krieg betroffenen Studierenden, Doktoranden und Forschende richtet. Zudem bieten wir allgemeine Beratungsgespräche und psychologische Hilfe an. Diese Beratung wird auch aktiv nachgefragt. Sollte sich die Situation verschärfen, können wir entsprechend reagieren. Aber nochmal: Aktuell ist die Zahl der Bewerbungen bei uns gering. Das erlaubt es uns, sehr individuell zu unterstützen.

An der Ruperto Carola studieren und forschen ukrainische, aber auch russische und belarussische Studierende. Kommt es da aktuell nicht auch zu Spannungen?

Es gibt wenige Spannungen innerhalb der Universität, aber es gibt teilweise eine Projektion des Konflikts von ukrainischen auf russische Studierende – das ist in dieser Ausnahmesituation auch kein Wunder. Hierbei handelt es sich nicht um tätliche Übergriffe, sondern um verbal geäußerte Emotionen. Wir, aber auch die Studierendenvertretung versuchen, möglichst frühzeitig zu moderieren.

Braucht es spezielle Dialogformate, um diesen Spannungen zu begegnen?

Wie gesagt: Die Spannungen gibt es nicht in der ganzen Universität, sondern nur vereinzelt zwischen Studierenden oder Nachwuchswissenschaftlern. Aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten der Begegnung. Die Osteuropäische Geschichte etwa oder die Slawistik bieten Veranstaltungen an, die sich mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen auseinandersetzen. Dort kann man sich treffen und austauschen – das verläuft bislang aber überwiegend auf fachlicher und wissenschaftlicher Ebene.

Der Krieg sorgt allgemein für steigende Energiepreise und Engpässe am Bau. Betrifft das auch die Universität?

Die aktuelle Lage macht die ohnehin angespannte Situation noch schwieriger. Es gab bei uns schon vor dem Krieg einen riesigen Bau- und Sanierungsstau. Ich habe mehrere Berufungen, bei denen ich im Moment kaum weiß, wo ich die neuen Wissenschaftler hinsetzen soll, weil die Gebäude schlicht nicht da sind.

Was lässt sich dagegen tun?

Es braucht mehr Geld, und es muss schneller gearbeitet werden. Das Finanzministerium und Vermögen und Bau müssen da dringend eine Lösung finden. Bauen im öffentlichen Bereich in Baden-Württemberg ist mittlerweile in ganz Deutschland berüchtigt. Hier dauert es am längsten, und das kostet sehr viel zusätzliches Geld.

Zumindest die pandemische Lage scheint sich wieder zu entspannen. Freuen Sie sich auf ein weitgehend normales Semester?

Wir sind eigentlich schon fast wieder im Normalzustand. Wir haben eine strikte Maskenempfehlung für den Besuch von Lehrveranstaltungen. Wenn der Mindestabstand untereinander nicht eingehalten werden kann, muss weiter Maske getragen werden. Ansonsten finden alle Veranstaltungen wieder in Präsenz statt. Persönlich bin ich natürlich auch froh, dass ich mich nicht mehr ständig mit neuen Corona-Verordnungen herumschlagen muss – und dass ich nun wieder in fröhliche junge Gesichter blicken kann.