Heidelberg. (rnz) Die Absolventen der Heidelberger Universität gehören zu den begehrtesten. Das hat der "Global University Employability Survey", eine Umfrage unter 7000 Arbeitgebern auf der ganzen Welt, ergeben. Bei deutschen Arbeitgebern sind nur die Technischen Universitäten in München und Berlin sowie die Humboldt-Universität in Berlin beliebter. Die Ruperto Carola teilt sich den vierten Rang mit der Uni Freiburg. Und auch international ist die Heidelberger Universität weiterhin beliebt: Dort belegt sie Rang 38. Die Hochschule Mannheim belegt deutschlandweit Rang sechs.

Arbeitgeber achten bei der Auswahl der Hochschulen, an denen sie Mitarbeiter werben, in erster Linie auf die Qualität der Lehre. Allerdings kritisieren deutsche Unternehmen die heimische Hochschulbildung, nur 46 Prozent sind laut der Umfrage damit zufrieden. Internationale Arbeitgeber schätzen hingegen die Absolventen deutscher Hochschulen: Ihrer Ansicht nach sind sie nach denen aus den USA am zweitbesten auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.