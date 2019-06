Von Katharina Kausche

Heidelberg. Die Studenten haben gewählt, die neue Zusammensetzung des Studierendenrates (Stura) steht fest. Politische Hochschulgruppen und Fachschaften der uniweiten Listen besetzen nun nur noch 19 der 63 Sitze. Die restlichen Plätze besetzen die Fachschaften, die jeweils Vertreter in das oberste studentische Mitbestimmungsgremium entsenden. Nur in wenigen Fächern werden die Vertreter direkt gewählt. Dieses Mal waren die Medizin, die Politikwissenschaft und die Geografie an der Reihe.

Das "Superwahlsemester", wie es der Studierendenrat auf seiner Website ankündigte, scheint Auswirkungen zu haben. Zum ersten Mal seit fünf Jahren sank die Beteiligung bei den Stura-Wahlen - und das um ganze zwei Prozent auf 14,84. Nur jeder sechste und insgesamt 700 Studenten weniger als im vergangenen Jahr gingen zu den Urnen. Neben den Kommunal- und Europawahlen konnten Heidelberger Studenten Ende Mai an der Urabstimmung zum Semesterticket teilnehmen.

Große Überraschungen blieben aus. Zwar verloren vier Listen jeweils einen Sitz, das liegt aber auch an der niedrigeren Wahlbeteiligung und den zwei neu angetretenen Listen. Die Zahl der Sitze der uniweiten Listen richtet sich nach der Höhe der Wahlbeteiligung. Nach dem Rekordwert von 2018 (16,8 Prozent), die den politischen Hochschulgruppen 20 Sitze verschaffte, sank sie in diesem Jahr auf 14,84 Prozent - was nur noch 19 Sitze bedeutet.

Jeweils einen Sitz verloren haben die Juso-Hochschulgruppe (8,9 Prozent) und Linke / SDS (9,6 Prozent) - mit nun nur noch zwei Sitzen - und die Liberale Hochschulgruppe (6,37) sowie der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (5,37), die nun noch einen Sitz innehaben. Zum ersten Mal angetreten und gleich einen Sitz abgestaubt hat die Emanzipatorisch-undogmatische Linke, kurz "Eule" (6,74 Prozent). Leer ausgegangen ist "Die Liste" (2,49). Mediziner*innen für den Stura (11,35 Prozent), Fachschaftsinitiative Jura (9,64) und Life Sciences (9,15 Prozent) behalten ihre zwei Plätze.

War die Grüne Hochschulgruppe (GHG) 2016 aus Mitgliedermangel gar nicht angetreten, stellte sie in den vergangenen drei Jahren immer die meisten Vertreter der uniweiten Listen. Jahr für Jahr gewann sie einen Platz dazu. Auch in diesem Jahr setzte sich der Trend fort. 31,61 Prozent der Stimmen erhielt die GHG, die statt bislang fünf nun sechs Sitze besetzt. Ein Sprecher der GHG sagte auf RNZ-Anfrage, die Hochschulgruppe freue sich darüber, das Ergebnis vom letzten Jahr bei dieser Wahl noch einmal verbessert zu haben: "Es ermutigt uns, dass ökologische Themen nun auch gesamtgesellschaftlich eine größere Rolle spielen. Und wir stehen nun einmal wie niemand anderes dafür, uns für eine nachhaltigere Universität einzusetzen."

Auch im Senat dominiert die GHG bei der Vergabe der studentischen Sitze. Das wichtigste Gremium der Universität hat insgesamt 39 Mitglieder, wovon 19 durch ihr Amt gesetzt sind. Neben den vier studentischen Vertretern werden acht Hochschullehrer und je vier wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiter in Administration und Technik gewählt. Drei der vier studentischen Sitze im Senat gehen an die GHG und ein Sitz an Linke/SDS. Die Juso-Hochschulgruppe geht in diesem Jahr leer aus.