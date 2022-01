Von Denis Schnur und Philipp Neumayr

Heidelberg. Corona hat das Jahr 2021 an der Universität geprägt. Doch auch darüber hinaus wurden wichtige Entscheidungen getroffen und Veränderungen in die Wege geleitet. In Teil zwei des Jahresinterviews (Teil eins lesen Sie hier) erklärt Rektor Bernhard Eitel, was der Heidelberger Ingenieur kann, weshalb er sich mit den Straßenbahn-Plänen für den Campus angefreundet hat, und warum er nicht dazu kommt, in Ruhe ein Glas Wein zu trinken.

Herr Eitel, was lief an der Universität im Jahr 2021 eigentlich besonders gut?

Wir hatten eine ungebrochene Forschungsdynamik. Und wir haben die neue Fakultät für Ingenieurwissenschaften ohne größere Verwerfungen gegründet – das war wegweisend.

Weil man ein Feld erschlossen hat, das Sie so noch nicht im Angebot hatten?

Ja. Ich muss aber betonen, dass es sich nicht um eine technische Fakultät handelt, sondern um eine Fakultät für Ingenieurwissenschaften. Es geht um die technische Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Wir bilden keine klassischen Bauingenieure oder Maschinenbauer aus.

In Darmstadt oder Karlsruhe muss man sich also keine Sorgen machen über mögliche Konkurrenz aus Heidelberg?

Nein. Wir haben im Westen mit Kaiserslautern, im Norden mit Darmstadt, im Süden mit Karlsruhe und im Osten mit Stuttgart Technische Universitäten, die traditionell Ingenieure ausbilden. Unsere Engineering Sciences sind auf unser Profil zugeschnitten – es geht um Systeme und Prozesse auf molekularer Ebene, um Kohlenstoff-basierte neue Materialien und Biotechnologie sowie Data Sciences und Technische Informatik. Daraus entwickelt sich eine spezifische Kompetenz am Standort Heidelberg, die sich auch im Innovationscampus "Health & Life Science Alliance" niederschlägt.

Im August haben Sie die Gründung dieser Allianz mit sechs anderen lebenswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Heidelberg und Mannheim als "historisch" bezeichnet. Was hat sich denn seitdem getan?

Da passiert eine Menge, es gibt eine ungeheure Dynamik. Wir stehen kurz vor der Gründung einer Rechtsform für die Allianz. Wir entwickeln eine Struktur. Das wirkt von außen manchmal langwierig, aber wir sind in der Startphase viel schneller als etwa das Cyber Valley Tübingen/Stuttgart. Außerdem steht nun fest, dass das Land uns mit 40 Millionen Euro fördert.

Was im Vergleich zu allem, was da umgesetzt werden soll, Peanuts sind.

Das sind keine Peanuts, das Geld muss man sinnvoll einsetzen. Vor allem geht es aber um ein klares Commitment des Landes – in den nächsten zehn Jahren muss – wenn wir mit dem KI-Schwerpunkt in Tübingen/Stuttgart gleichziehen wollen – ein dreistelliger Millionenbetrag für den Innovationscampus "Health & Life Science" fließen. Für dieses Commitment sind wir Ministerin Theresia Bauer von den Grünen sehr dankbar, aber auch dem Abgeordneten Albrecht Schütte von der CDU, der sich sehr engagiert. Das zeigt, dass hier parteiübergreifend das große Potenzial gesehen wird, das die Allianz für die Rhein-Neckar-Region, aber auch für Baden-Württemberg und Deutschland besitzt. Es geht um die Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Patienten, aber auch um den Transfer in innovative technische, industrielle Anwendungen. Die Lebenswissenschaften sind die Leitindustrie der Zukunft.

Vom Innovationscampus zum Campus Im Neuenheimer Feld: Da haben Sie gerade vier Jahre lang im Masterplan-Prozess diskutiert – und am Ende steht dieselbe Straßenbahntrasse, gegen die Sie die damals geklagt haben. Hätten Sie das nicht schneller und billiger haben können?

Das stimmt so nicht! Die Trasse sieht vielleicht gleich aus, aber die Voraussetzungen sind völlig andere, als die, gegen die wir damals geklagt haben.

Inwiefern?

Da gibt es riesige Unterschiede. Jetzt ist Konsens, dass man die Straße nach Norden verlegt, damit zerschneidet die Trasse nicht mehr den Campus. Außerdem soll es keine Straßenbahn geben, sondern eine Campustram.

Ist das nicht Namensklauberei?

Überhaupt nicht! Im Planfeststellungsverfahren vor vier Jahren ging es um eine Straßenbahn, die 50 Stundenkilometer fahren darf. Jetzt ist klar, dass wir eine Campustram bekommen sollen, etwa so wie die Straßenbahn auf den Planken in Mannheim. Sie fährt Schritttempo, hat ein begehbares, beziehungsweise begrüntes Gleisbett und braucht deshalb keine Absperrungen an den Seiten. Auch das verhindert eine Zerschneidung, erhöht die Sicherheit und verringert die Erschütterungen, die die Arbeit der benachbarten Forschungsinstitute stören könnten. Elektrosmog soll weitgehend vermieden werden.

Und das hat den Ausschlag gegeben?

Ich war nie gegen eine Straßenbahn, ich habe immer gesagt: Ich bin gegen die Straßenbahn in der Form, wie sie damals geplant war. Aber mittlerweile gibt es ein stärkeres Verständnis für die Notwendigkeiten der Wissenschaft. Ich glaube, mit der jetzigen Lösung können alle leben.

Ein anderes Ergebnis des Prozesses könnte das Aus für die fünfte Neckarquerung sein.

Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Entwurf von Höger ist die Trasse als Rad- und Fußgängerquerung vorgesehen. Für die Kliniken wäre wichtig, dass zumindest auch Rettungsfahrzeuge darüberfahren können.

Es gibt auch Themen, bei denen sich Stadt und Uni einig sind – etwa darin, dass der "Faule Pelz" nicht wieder zur Vollzugsanstalt werden sollte. Hat Sie dieser Vorstoß des Landes überrascht?

Absolut. Vor allem, weil niemand an uns herangetreten ist vonseiten des Sozialministeriums. Ich habe das aus den Medien erfahren.

Haben Sie Verständnis für die Pläne?

Ich kann die Überlegungen verstehen, obwohl ich sie für völlig unrealistisch halte. Das Sozialministerium ist da in einer schwierigen Lage.

Und die nächsten drei Jahre könnte die Uni dort ja ohnehin nicht einziehen.

Das stimmt – aber die anvisierte Zwischennutzung ist aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Jetzt ist 2022 und zunächst muss geprüft werden, ob die Nutzungsgenehmigung noch gilt – was ich nicht erwarte. Es bräuchte also ein neues Verfahren. Dann muss geplant und, unter Denkmalschutzauflagen, umgebaut werden. Selbst wenn es ganz schnell geht, dauert es über zwei Jahre, bis das Gebäude genutzt werden kann. Und 2025 will man wieder ausziehen. Wir sprechen also über eine Nutzung von gerade einmal einem Jahr.

Besser als nichts in einer Notlage.

Für die kurze Zeit lohnt sich der Umbau nicht. Und die Unterbringung psychisch kranker Straftäter in der Altstadt ist ohnehin der falsche Weg. Der "Faule Pelz" liegt dort wie eine Art Barriere. Wenn wir als Universität das Areal beziehen, wollen wir es öffnen. Wir können uns vorstellen, dort ein Café unterzubringen. Die Kunstgeschichte könnte ihre Sammlungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Zusammen mit der Forschungsstelle Antiziganismus und dem Dokumentationszentrum der Sinti und Roma würde das Ensemble diesen Teil der Altstadt aufwerten und beleben.

Ein unangenehmes Thema für die Uni fand 2021 ein positives Ende: Nachdem die Staatsanwaltschaft sechs Monate in der Santander-Affäre Vorermittlungen geführt hatte, verkündete sie im Juli, dass sie kein offizielles Verfahren eröffnet. Wie groß war der Stein, der Ihnen da vom Herzen gefallen ist?

Wir sind natürlich froh, wenn solche unerfreulichen Dinge vollständig ausgeräumt werden können. Daher sind wir dankbar, dass auch die Staatsanwaltschaft bestätigt hat, dass an den Vorwürfen überhaupt nichts dran ist.

Konsequenzen hat die Affäre nicht, sie hat jedoch viel Ärger gebracht. Wie kann man so etwas verhindern? Ist man machtlos, wenn ehemalige Rektoratsmitglieder gegen die Universität schießen?

Man kann nur spekulieren, was einzelne Menschen zu solchem Tun treibt. Ich kann nur nach vorne schauen. Wir haben jetzt ein gutes Verhältnis im Rektorat und wir haben jede Menge anderer Aufgaben.

Santander-Affäre beendet, Masterplan-Verfahren vor dem Abschluss, der Innovationscampus, der Fahrt aufnimmt, eine neue Fakultät: Klingt, als stünden der Uni goldene Zeiten bevor.

Das sind ja leider nicht unsere einzigen Themen. Der nationale und internationale Wettbewerb wird immer schärfer. Uns werden im Augenblick die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abgejagt von allen möglichen Einrichtungen. Wenn wir sie aber nicht halten oder neue herausragende Persönlichkeiten gewinnen können, ziehen andere an uns vorbei. In Mainz werden gerade Hunderte von Millionen investiert in die Lebenswissenschaften – dort kopieren sie unseren Ansatz und haben jetzt dank der Firma Biontech auch die Ressourcen, ihn rasch umzusetzen. Nicht, dass wir diese Konkurrenz fürchten, aber Heidelberg muss aufpassen, dass es sich nicht auf dem Bestehenden ausruht. Ich meine nicht einmal so sehr die Universität – die Kollegen stehen im täglichen Wettbewerb. Aber die allgemeine Wohlfühlblase Heidelberg bekommt diesen rauen Wind gar nicht so mit.

Vor einem Jahr sagten Sie an dieser Stelle, Sie hoffen, nach der Pandemie mal wieder mit Freunden gemeinsam ein Glas Wein zu viel trinken zu können. Nun ist das Virus nach wie vor in der Welt. Kam es dennoch schon dazu?

Leider habe ich diesen Plan noch nicht umsetzen können. Der Betrieb wird immer mühseliger und komplizierter. Das ist gar kein Vorwurf an die Politik, aber wir bekommen ständig neue Aufgaben, neue Vorgaben. Alles geht schneller, dauert nur länger. Alles wird komplizierter, obwohl man es einfacher machen will. Ich hatte eigentlich gehofft, dieses Hamsterrad endet mit dem erneuten Erfolg in der Exzellenzstrategie. Aber ich habe eher den Eindruck, es dreht sich immer schneller.

