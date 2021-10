Heidelberg. (pne) In mehr als 14 Jahren als Rektor der Ruprecht-Karls-Universität hat Bernhard Eitel viel erlebt. Über Monate hinweg leer stehende Hörsäle und Seminarräume, Forschung und Lehre aus dem Wohnzimmer – das hat es aber auch unter seiner Ägide noch nicht gegeben. Nun scheint die Pandemie im Griff und der Campus füllt sich wieder mit Leben. Warum das gut ist, erklärt Eitel im RNZ-Interview.

Herr Eitel, wie blicken Sie dem Start ins Semester 21/22 entgegen?

Ich freue mich sehr, dass wir wieder in die Präsenz zurückkehren, einander wieder begegnen und gemeinsam arbeiten können. So geht es auch der überwiegenden Mehrheit der Lehrenden und Studierenden. Vor allem für junge Menschen, die neu an die Universität kommen, ist die Präsenz wichtig – genauso wie für diejenigen, die ihr Studium mit Beginn oder während der Pandemie aufgenommen haben. Ich sage immer: Wissen kann man zwar auch digital vermitteln, aber Erkenntnis lässt sich nur gemeinsam erarbeiten.

Im RNZ-Interview zu Beginn des Jahres sagten sie, dass es in der Lehre künftig mehr digitale Elemente geben werde – gilt das auch für das Wintersemester?

Die Erfahrungen, die wir in eineinhalb Jahren Pandemie gemacht haben, werden wir natürlich nicht einfach ad acta legen. Formen wie E-Learning und E-Teaching werden wir auch künftig nutzen – das stand und steht nicht infrage. Auch Hybridveranstaltungen wird es weiter geben. Wir haben ja in den letzten eineinhalb Jahren eine ganze Menge an digitaler Infrastruktur aufgebaut. Aber Universität lebt eben vom Miteinander von Lehrenden und Lernenden und nicht vom Aufbau von Distanzen. Forschungsorientiert studieren – das geht auf Dauer nicht digital. Das Ziel für das Wintersemester ist deshalb 100 Prozent Präsenz.

Wer im Wintersemester an den Veranstaltungen der Universität teilnehmen möchte, muss nachgewiesenermaßen geimpft, genesen oder getestet sein. Was ist mit Studierenden, die nicht geimpft sind und kein Geld für Tests in Schnelltestzentren ausgeben können?

Wir führen gerade eine Umfrage unter unseren Studierenden durch, wonach der weit überwiegende Teil der Studierenden bereits doppelt geimpft ist. Für alle, die nicht geimpft sind, gibt es jetzt eine Übergangszeit, in der wir alles tun, um auch ihnen die Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu ermöglichen. Bis Ende November bieten wir allen Studierenden kostenlose Schnelltests an. Grundsätzlich empfehlen wir aber denjenigen, die noch nicht geimpft sind – sofern das aus gesundheitlichen Gründen für sie möglich ist –, sich auch impfen zu lassen. Nicht nur, um den universitären Betrieb sicherzustellen, sondern auch, um die eigenen Kommilitoninnen und Kommilitonen zu schützen.

Was ist mit Studierenden, die bei einer Kontrolle keinen 3G-Nachweis erbringen können?

Wer gegen die Regel verstößt, wird aus der Lehrveranstaltung verwiesen. Der- oder diejenige darf das Universitätsgelände nicht betreten – so lange, bis er oder sie nachweisen kann, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Sollte das wiederholt vorkommen, dann müssen wir uns natürlich etwas einfallen lassen.

Wenn Sie ein Fazit ziehen müssen: Wie hat sich die Ruprecht-Karls-Universität in den letzten drei Pandemie-Semestern geschlagen?

Dass die Lehre zwangsläufig durch digitale Formate ersetzt werden musste, war alles andere als optimal. Es waren drei Ausnahmesemester. Aber die Pandemie hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Wir haben diese drei Semester so gut es ging und mit großem Engagement bewältigt. Dass das so gut geklappt hat, dafür bin ich allen Beteiligten dankbar.