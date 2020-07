Von Julia Lauer

Heidelberg. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg haben neue Erkenntnisse zu schweren Verläufen von Corona-Infektionen gewonnen. Dazu haben die Ärzte des Pathologischen Instituts zwischen März und Mai 13 an Covid-19 verstorbene Menschen aus der Region untersucht – fast alle, die im Heidelberger Klinikum an Corona gestorben sind. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher jetzt im "Deutschen Ärzteblatt". Ihre Beobachtungen hätten auch Bedeutung für die Behandlung, sind sie überzeugt. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Worum ging es den Forschern? Die Wissenschaftler wollten die Entwicklung der Krankheit nachverfolgen und genauere Aussagen zu den schweren Verläufen treffen. Betroffen ist dann immer die Lunge; und kommt maschinelle Beatmung zum Einsatz, verläuft die Erkrankung in etwa einem Drittel der Fälle tödlich.

Was haben sie gemacht? Die Mediziner haben 13 verstorbene Corona-Patienten aus Heidelberg und der Region obduziert, die im Durchschnitt 74 Jahre alt waren. Zwar hatte das Robert-Koch-Institut zunächst wegen Infektionsgefahr von Autopsien abgeraten, dennoch konnten die Heidelberger Pathologen auch mit Unterstützung der örtlichen Behörden wie dem Gesundheits- und dem Ordnungsamt an Covid-19 Verstorbene systematisch untersuchen.

Was haben sie herausgefunden? Die Pathologen können nun genauer bestimmen, was in der Lunge geschieht und warum die Patienten sterben. Und zwar: Bei Patienten mit schweren Verläufen gerinnt Blut in den kleinsten Lungengefäßen, auch die Gefäßauskleidung wird beschädigt. Erst dann werden die Lungenbläschen in Mitleidenschaft gezogen. "Aufgrund unserer Autopsiestudie haben wir die Krankheit besser verstanden", resümiert Peter Schirmacher, Direktor des Pathologischen Instituts und Initiator der Studie.

Wie kommt es zum Lungenversagen? "Das Problem geht zunächst nicht von den Lungenbläschen aus, sondern von den kleinen Lungengefäßen, die durch Blutgerinnung verstopfen. Das ist ein unerwartetes und typisches Muster", sagt Schirmacher. Wenn die Gefäße beschädigt sind, dann können Blut und Fibrin – eine Art Klebstoff bei der Blutgerinnung – auch in die Lungenbläschen austreten, was die Aufnahme von Sauerstoff weiter erschwert. Wenn dieser Prozess nicht umgekehrt wird, kommt es zum Lungenversagen.

Bei Lungenversagen kommt die Beatmungsmaschine zum Einsatz. Was ist das Problem? "Bei beatmeten Patienten haben wir Schädigungen festgestellt, die deutlich weiter fortgeschritten waren als bei denen, die nicht beatmet worden waren, aber auch die zeigen fleckförmig schon ähnliche Veränderungen unter dem Mikroskop", erklärt Pathologe Schirmacher. Das Coronavirus richtet also in der Lunge bereits Schäden an, die durch maschinelle Beatmung noch größer werden. "Offenbar ist die Lunge durch die Covid-Erkrankung besonders empfänglich für Schäden durch Beatmung", schlussfolgert er. Die Heidelberger Studie ist ihm zufolge die erste Obduktionsstudie, die die Entwicklung der Erkrankung bei beatmeten und nicht beatmeten Patienten umfassend aufgearbeitet hat.

Was bedeutet das für die Behandlung? "Vieles spricht dafür, die maschinelle Beatmung so schonend wie nur möglich zu gestalten ", erklärt Schirmacher. Am besten sei, es komme gar nicht erst so weit, dass die Maschine nötig wird. "Im Idealfall werden die schweren Verläufe verhindert, bevor die Lungenbläschen beschädigt werden." Stichwort: Thromboseprophylaxe, die den Gefäßverschlüssen vorbeugt. Wenn es trotzdem zu Thrombosen kommt, fällt der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Dann müsse auch überlegt werden, ob man die Thrombosen gezielt durch eine sogenannte Lysetherapie auflöst. So ergäben sich durch die Au-topsiestudie neue Ansatzpunkte, wie man schwere Krankheitsverläufe verhindert oder besser behandelbar macht.