Die Klausuren für Medizinstudierende finden in Heidelberg in Präsenz statt. Dabei gelten strenge Hygieneregeln. Die Prüflinge müssen Abstand halten, sich registrieren und Maske tragen – so wie diese Studierenden im spanischen Pamplona. Symbolfoto: dpa

Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Die erste Corona-Welle liegt mittlerweile fast ein Jahr zurück – und genauso lange ist es nun auch her, dass die Universität bis auf einige Ausnahmen und kurze Unterbrechungen auf Online-Lehre umsteigen musste. Damit kamen auch die Online-Klausuren. Sie müssen so konzipiert werden, dass Wissen abgefragt wird, ohne dass dabei kontrolliert werden kann, ob Bücher, Notizen oder sogar Freunde zu Rat gezogen werden.

Verpflichtend ist es für die Fakultäten allerdings nicht, die Klausuren von zu Hause aus anzubieten. Kann die Notwendigkeit einer Präsenzprüfung begründet werden und liegt ein gutes Hygienekonzept vor, dürfen die Studierenden nach aktueller Corona-Verordnung auch in Präsenz geprüft werden. Dies gilt zum Beispiel an der Medizinfakultät: Für den Großteil ihrer Klausuren müssen die angehenden Ärztinnen und Ärzte dieses Wintersemester weiterhin in Person anwesend sein.

Die Präsenzprüfungen seien von Rektorat und Gesundheitsamt genehmigt, erklärt Studiendekanin Prof. Sabine Herpertz. Ersatzformate wie schriftliche Hausarbeiten oder per Videokonferenz abgenommene mündliche Prüfungen seien im Regelfall nicht durchführbar – aufgrund der vielen Prüfungsteilnehmer sowie der Prüfungsform als Wissensabfrage, die keine Nutzung von Hilfsmitteln vorsieht. Auch mögliche Täuschungsversuche könnten ohne umfassende Maßnahmen, die auch datenschutzrechtlich inakzeptabel wären, nicht ausgeschlossen werden. Außerdem würden die Prüfungen die Studierenden nicht nur inhaltlich, sondern auch formal auf das Staatsexamen vorbereiten, sagt Herpertz. Praxisbezogene Prüfungen – in der Medizin von großer Bedeutung – ließen sich ohnehin nur sehr eingeschränkt online durchführen.

Die medizinische Fakultät hat daher für strenge Hygienekonzepte gesorgt: Individuelle Raumkonzepte, feste Platzmarkierungen und entsprechende Dokumentation zur leichteren Nachverfolgung von Kontakten, gestaffelter Einlass mit Wegmarken und Platzeinweisung, Mindestabstand während der Prüfung und Maskenpflicht – dies alles soll eine sichere Durchführung der Prüfungen gewährleisten.

Die Studierenden zeigen sich mit dem Konzept zufrieden: "Der Fachschaftsrat hat bislang keine Beschwerden erhalten, dass sich jemand nicht sicher fühle, wenn die Klausuren in Präsenz stattfinden. Somit sehen wir auch keinen Bedarf, etwas zu ändern", sagt Maximilian Joos vom Fachschaftsrat der Medizinischen Fakultät. Er selbst ist im fünften Semester, und auch er muss für seine Klausuren in den Hörsaal. "Persönlich fühle ich mich hierbei tatsächlich sicherer als, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe." Es seien keine Infektionen infolge einer Präsenzklausur bekannt. Dies bestätigt auch Studiendekanin Herpertz – und wertet es als Hinweis, dass das Hygienekonzept erfolgreich sei.

"Vonseiten des Studiendekanats stand von vorneherein fest, dass die Klausuren stattfinden sollten, damit es für die Studierenden zu keinem Studienverzug kommt. Aufgrund des riesigen Organisationsaufwandes mussten Teile von Klausuren dennoch verschoben werden", erzählt Joos. Dies falle aber kaum ins Gewicht, wenn man es mit anderen medizinischen Fakultäten deutschlandweit vergleiche, bei denen es teils zu solchen Verzögerungen kam, dass Studierende ihre Studienzeit verlängern mussten.

Sarah Ellwardt studiert ebenfalls im fünften Semester Medizin. "Dieses Semester fanden bis auf eine alle meine Prüfungen in Präsenz statt", erzählt sie. Von ihrer Seite sei sie damit zufrieden: "Manche Prüfungen so wie körperliche Untersuchungen kann man nicht online machen. Auch Faktenwissen ist schlecht online abzufragen. Die Medizin hat sehr gut durchdachte Hygienekonzepte und schon von Anfang an sehr schnell sehr gut reagiert. Macht aber auch Sinn: ist ja eine medizinische Fakultät."

Auch Lukas Schwaab, Student im zehnten Semester, hatte insgesamt über das ganze Semester verteilt sieben schriftliche und eine mündliche Prüfung in Präsenz. Eine weitere fand über das Online-Veranstaltungstool "Heiconf" statt. "Ich war ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir alle Module überhaupt so belegen konnten, wie das angedacht war. Bei den Klausuren an sich wurde schon darauf geachtet, dass sie Hygienerichtlinien eingehalten wurden, aber gerade im Dezember hatte man natürlich schon ein mulmiges Gefühl, wenn man sich normalerweise komplett isoliert hat und auf einmal mit 50 anderen Studierenden in einem Hörsaal saß", so der Medizinstudent. "Zu Beginn durfte man zudem auch noch die Maske während der Klausur abziehen, wenn man wollte. Das wurde später dann zu einer Maskenpflicht geändert, was mir dann doch ein besseres Gefühl gegeben hat."

Generell sei sein persönlicher Eindruck, dass die Klausuren seit Ausbruch der Pandemie eher leichter waren, da man den Studierenden aufgrund des Wegfalls vieler Präsenzveranstaltungen keine schwierigen Prüfungen zumuten wollte. Ob die Klausuren auch tatsächlich besser ausgefallen seien, wisse er nicht.