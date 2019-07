Von Lena Scheuermann

Heidelberg. China, Irland, Neuseeland, USA und Taiwan: Das sind nur fünf der insgesamt 29 Nationen, deren Spieler anlässlich der Ultimate Frisbee Weltmeisterschaft in Heidelberg zu Gast sind - und auf die man zur Zeit überall in Heidelberg trifft. Am Samstag finden die Endspiele in den drei Kategorien "Männer", "Frauen" und "Mixed Teams" statt.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten geht es beim Frisbee nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um den ganz besonderen "Spirit" - und der ist laut Organisator Martin Rasp super: "Der Sportgeist ist bei unseren Spielern extrem hoch, da ist auch kein Team sauer, wenn es mal mit 0 zu 15 Punkten verliert."

Das sieht auch Stephanie so, die für das neuseeländische Frauenteam spielt: "Natürlich will man gewinnen, aber abseits des Spielfeldes versteht man sich auch mit den anderen Teams gut", meint die 23-Jährige. Für sie zählt in erster Linie, dass alle Spieler Spaß haben und sich fair verhalten.

Fairplay und Teamgeist werden beim Frisbee großgeschrieben - und das nicht nur innerhalb der eigenen Mannschaft, wie Heiko Walldorf, zuständige für die sportliche Leitung und das Turnierbüro, erklärt: "Es gibt nach jedem Spiel einen Spirit Circle, eine Art Zusammenkunft, bei der man sich beim Gegenspieler für das Spiel bedankt und es gemeinsam aufarbeitet." Zudem gibt es im Anschluss an das Turnier eine sogenannte "Trading Night", bei der die Spieler untereinander ihre Trikots - und auch die ein oder andere Telefonnummer - austauschen.

So entstehen bei den Wettkämpfen immer wieder Freundschaften, erzählen die beiden Irinnen Leanne und Áine. Beide sind mit ihren 24 Jahren für eine Teilnahme bei der diesjährigen U24-Weltmeisterschaft leider schon zu alt, unterstützen die irische Frauenmannschaft aber als Physiotherapeutin und als Trainerin. "Da wir nicht mitspielen, bleibt für uns mehr Zeit, um am Seitenstreifen Kontakte zu knüpfen", schmunzelt Áine.

Meist müssen die Spieler früh raus, schon um neun Uhr morgens starten die ersten Begegnungen auf den Sportplätzen am Harbigweg und im Sportzentrum Nord - viel Zeit für Sightseeing bleibt da nicht. "Während der Woche steht der sportliche Wettkampf im Vordergrund, und nach zwei Spielen am Tag mit jeweils rund 100 Minuten Spieldauer ist man dann auch ziemlich platt", erklärt Turnierleiter Walldorf.

Damit die Spieler aber etwas von Heidelberg sehen, verlängern einige Teams ihren Aufenthalt in der Stadt um ein paar Tage - so auch Mo, der für China spielt. Was er bisher vom Busfenster aus gesehen hat, gefällt dem 19-Jährigen sehr: "Architektonisch ist Heidelberg wirklich faszinierend!" Eine Wanderung zum Schloss ist fest eingeplant.

Viele Teilnehmer sind das erste Mal in Deutschland - oder in Europa. Während die Neuseeländerin Stephanie vom deutschen Brot schwärmt, wird Mo und seinem Teamkollegen Matthew besonders die freundliche Art der Heidelberger und deren Interesse an ihrer Sportart im Gedächtnis bleiben: "Die Leute sprechen einen auf der Straße auf die Frisbee-WM an und wollen etwas über die Regeln oder den Spielablauf wissen. Gestern wollte im Supermarkt ein Mann sogar ein Foto mit uns machen, das war wirklich nett."

Info: Im Finale spielen Samstag um 10 Uhr die US-Frauen gegen die Japanerinnen, um 12.30 Uhr die US-Männer gegen die Kanadierinnen und um 15 Uhr das US-Mixed-Team gegen das Japan-Mixed-Team - alle im Fritz-Grunebaum-Sportpark, Harbigweg 9.