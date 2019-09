Heidelberg. (hob) Mit dem Fischerfest in Neuenheim und der Rohrbacher Kerwe endet an diesem Wochenende die Sommerpause der Stadtteilfeste. Beide beginnen bereits am Freitag. Auch im Norden Heidelbergs kennt man die Probleme, genügend Ehrenamtliche zu finden. "An unserem Weinstand mussten wir die Helfer auf zwei statt wie in den vergangenen Jahren auf drei Schichten verteilen", sagt Bärbel Hufen-Fischer vom Stadtteilverein Neuenheim.

Das liege vielleicht auch daran, dass in der nächsten Woche noch ein paar Tage Schulferien sind. Abgesehen davon, dass die Kurpfälzer Trabanten in diesem Jahr keinen eigenen Essensstand mehr anbieten können, kann das Fischerfest aber – anders als die Rohrbacher Kerwe – im gewohnten Umfang stattfinden.

"Die besondere Atmosphäre, die Stände und der Flohmarkt, die sich um das Plätzchen herumkuscheln", sind für Hufen-Fischer das Besondere am Fischerfest. Sie selbst liebt es, auf dem Marktplatz etwas zu essen, danach an den privaten Verkaufsständen zu stöbern und etwas zu kaufen, was sie eigentlich gar nicht braucht. Zurück an der Bierzeltgarnitur kann man dann die erstandenen Schätze bestaunen.

Der Geheimtipp ist für Hufen-Fischer das Serenadenkonzert am Freitag um 20.30 Uhr auf dem Marktplatz. Ein Streichquartett des Neuenheimer Kammerorchesters spielt dort leichte klassische Musik. "Ich freue mich schon sehr darauf", sagt die Koordinatorin des Fischerfestes: "Die Kirche ist wunderschön erleuchtet und überall stehen Teelichter herum."

Der Kinderflohmarkt beginnt am Samstag in der Schulzengasse und der Rahmengasse bereits um 8 Uhr, die Erwachsenen kommen in der Luther- und Ladenburger Straße um 15 Uhr hinzu. Der Ansturm auf die privaten Stände war laut Hufen-Fischer noch nie so stark wie in diesem Jahr.

Offiziell wird das Fest am Samstag um 18 Uhr eröffnet. Ab 18.30 Uhr gibt es Livemusik mit Sunny and the Jokebox. An den Essensständen gibt es Mexikanisches, Thai-Küche, Flammkuchen und vieles mehr. Der Sonntag ist ein Familientag. Man trifft sich auf dem Marktplatz zu Kaffee und Kuchen und erfreut sich an der Livemusik von Neomore. Von 12 bis 18 Uhr kann noch einmal auf dem Flohmarkt gestöbert werden.