Von Micha Hörnle

Heidelberg. Bisher gab es wegen des Coronavirus nur wenige Stornierungen von chinesischen Touristen in Heidelberg. Die Geschäftsführerin des Traditionshotels "Europäischer Hof", Caroline von Kretschmann, spricht von "ein paar" Fällen, "aus ganz China" und nicht nur aus dem ursprünglichen Ausgangsgebiet der Krankheit, dem zentralchinesischen Wuhan. Die Gäste aus dem Reich der Mitte machen in ihrem Haus nur gut vier Prozent aus, aber die jährlichen Steigerungsraten seien schon beträchtlich. Denn schließlich ist es erst zwei bis drei Jahre her, dass die Chinesen den "Europäischen Hof" für sich entdeckten.

Allerdings stehen diese Gäste nicht unbedingt für den chinesischen "Normaltouristen", denn die reisen eher in Gruppen und mit einem festen Reiseführer, also nicht so sehr die typische "Europäischer Hof"-Klientel. Es sind eher Individual- und Geschäftsreisende, die dieses Hotel anzieht – und die bilden auch den Hauptanteil der Kunden von Motin Zhang, die als Gästeführerin chinesische Stadtführungen anbietet. Meistens, so berichtet Zhang, bekommen chinesische Geschäftsleute von der Firma eine geführte Tour als "Bonbon" spendiert.

Hintergrund Bedeutung chinesischer Touristen 30.824 Übernachtungen in Heidelberg von Januar bis November 2019 (Veränderung zum Vorjahreszeitraum: + 4,2 %), fünfter Rang bei den Herkunftsländern. > Übernachtungen insgesamt: 1.522.508 [+] Lesen Sie mehr Bedeutung chinesischer Touristen 30.824 Übernachtungen in Heidelberg von Januar bis November 2019 (Veränderung zum Vorjahreszeitraum: + 4,2 %), fünfter Rang bei den Herkunftsländern. > Übernachtungen insgesamt: 1.522.508 (+ 6,3 %) > Nach Ländern: Deutsche: 1.027.068 (+10,6 %) US-Amerikaner: 76.214 (+ 2,6 %) Niederländer: 37.166 (+19,8 %) Briten: 33.037 (-11,1 %) Schweizer: 32.036 (- 3,3 %) Araber (Golf):28.528 (-23,9 %) Spanier: 20.838 (- 0,6 %) Franzosen: 20.009 (+ 0,5 %) Italiener: 15.205 (+ 8,5 %) Österreicher: 13.080 (- 4,9 %) Japaner: 10.486 (+ 5,7 %) Belgier: 10.157 (+ 3,9 %) Inder: 9.935 (+ 4,5 %) > Nach Kontinenten: Europäer (ohne D): 258.032 (+ 2,3 %) Afrikaner: 8.286 (+12,1 %) Amerikaner: 102.030 (- 3,1 %) Asiaten: 117.725 (- 8,0 %)

[-] Weniger anzeigen

Zhang bekam von einem eventuellen Einbruch des chinesischen Heidelberg-Tourismus bisher noch nichts mit, denn im Moment ist keine Saison: "Dass nichts los ist, ist gerade ganz normal. Erst im Frühling wieder." Und auch sie bekommt von den chinesischen "Durchschnittstouristen" in der Stadt wenig mit: "Die sind nur ein paar Stunden da und haben eine feste Reiseleitung, die die Gruppe die ganze Tour über begleitet." Aber auch für diese Gruppen sei im Moment keine Saison – was auch am chinesischen Neujahrsfest liegt, an dem man in der Volksrepublik traditionell zur Familie fährt.

Bei "Heidelberg Marketing", der städtischen Tourismusagentur ist sich deren Chef Mathias Schiemer sicher: "Wir und die Hotels werden das Ausbleiben der chinesischen Touristen bestimmt merken – aber erst in zwei bis drei Monaten, wenn wir Übernachtungszahlen vom Statistischen Landesamt bekommen." Denn die Chinesen sind, so Schiemer, "eine der stärksten und besonders dynamisch wachsenden Gruppierungen." Er ist davon überzeugt, dass sich auch bei ihnen das Reiseverhalten verändern wird: "Sie werden reicher und damit auch individueller."

Bei aller Gelassenheit: "Heidelberg Marketing" hat in seinen Touristen-Infos Desinfektionsmittel aufgestellt und den Mitarbeitern Verhaltenstipps ans Herz gelegt: Handkontakt vermeiden und in den Ellenbogen niesen.