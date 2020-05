Das Geburtstagskind mit seinem „Mäuschen“: Mit dem 16,5 PS starken Fiat Topolini 500/C von 1953 war Toni Landomini viereinhalb Monate lang fast 22 000 Kilometer in den USA und Kanada unterwegs – und auch in Heidelberg ist er damit häufig zu sehen. Fotos: privat

Von Peter Wiest

Heidelberg. Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Vor gut 55 Jahren kam er nach Heidelberg, seit über 50 Jahren lebt er hier, vor 25 Jahren machte er eine mittlerweile fast historische Tour durch die USA und warb dabei für seine neue Heimat – und am Freitag wird er 80 Jahre alt. Eigentlich, hat Toni Landomini einmal gesagt, könnte er jeden Tag feiern: Dass er längst zu dem geworden ist, was er selbst einen "leidenschaftlichen Wahl-Heidelberger" nennt. Der gebürtige Italiener ist ein Prototyp für einen "Zugereisten" im besten Sinne des Wortes, der sein Herz an die Neckarstadt verloren hat und hier sesshaft geworden ist. Und nicht nur das: Seitdem ist es ihm auch ein Anliegen, sich einzusetzen und zu werben für diese Stadt, die ihm so sehr ans Herz gewachsen ist.

Die beiden Tonis: Junior Toni L. und Papa Toni Landomini tragen den gleichen Namen. Fotos: privat

Seinen heutigen 80. Geburtstag feiert Landomini in Neuenheim, wo er seit einigen Jahren lebt. Ursprünglich wohnte er in der Altstadt, in die es ihn Mitte der 60er Jahre verschlug und wo er schließlich hängen blieb, nachdem er eine Zeit lang durch Europa gereist war und unter anderem in Biel, am Vierwaldstädter See in der Schweiz sowie in Paris gelebt hatte. Heidelberg gefiel ihm am Ende besser – und das ist bis heute so geblieben.

Geboren wurde Landomini 1940 in Piacenza in der italienischen Emilia Romagna. Dass er in vielerlei Hinsicht bereits in jungen Jahren das Multitalent war, das er bis heute geblieben ist, bewies er mit unterschiedlichen Tätigkeiten als Schreiner, als Maler, auch als Kunstzeichner an der Schule für Kunstgeschichte in Piacenza, später dann als Fernfahrer – und sogar als Brückenbauer beim Bau der Autobahnquerung über den Po. Zudem war er zwei Jahre bei den "Alpini", den italienischen Gebirgsjägern. Danach zog es ihn in die weite Welt – bis die Rastlosigkeit Ende der 60er Jahre in Heidelberg ein Ende fand.

Hier gründete Landomini eine Familie und war schließlich bis zum Ruhestand als Feinmechaniker beim EMBL tätig. Bereits 1969 freute er sich über die Geburt seines Sohnes, der den gleichen Vornamen erhielt wie der Vater – und zwei Jahrzehnte später als "Toni L." zu einer der führenden Figuren der deutschen Hip-Hop-Szene wurde.

Dass er einen solch ungewöhnlichen Weg gehen und die Musik zu seinem Beruf machen konnte, verdankt er nicht zuletzt auch der Toleranz, dem Verständnis und der Unterstützung seines Vaters, hat Toni L. oftmals erzählt: "Ich durfte und konnte meinen Wunsch nach Freiheit auf meine Art genau so erfüllen, wie es mein Papa selbst immer wieder gemacht hat."

Diese Sehnsucht nach Freiheit hatte 1995 dazu geführt, dass Landomini senior aufbrach zu einer Tour durch die USA, wie es sie bis dato nicht gegeben hatte. Bereits 1990 hatte er seine Liebe zu Oldtimern und speziell zum Fiat Topolini 500/C entdeckt und ein solches Modell, Baujahr 1953, erworben – mit dem er dann insgesamt viereinhalb Monate lang fast 22.000 Kilometer kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten und ein Stück weit durch Kanada fuhr. Die Reise wurde zu einem Triumphzug ohnegleichen, bei dem auch Heidelberg im Blickpunkt stand, da Landomini viele Amerikaner traf, die sich mit Blick auf das HD-Kennzeichen des lediglich 16,5 PS starken "Mäuschens", so Topolino, an ihre Zeit in Europa und speziell in der Neckarstadt erinnerten. Schließlich wurden sogar die Medien aufmerksam, nachdem der kleine Oldtimer auf dem Capitol in Washington geparkt worden war.

Wieder daheim, war es für Landomini selbstverständlich, dass fortan der Spruch "I lost my Heart in Heidelberg" sein "Mäuschen" zieren sollte. Das ist bis heute so geblieben, und der Topolino ist längst zu einer mobilen Attraktion geworden, mit der sein Besitzer immer wieder werbend und repräsentativ für seine Wahlheimat unterwegs war. Toni L. junior hat das Gefährt mittlerweile sogar in seine Musik-Videos integriert und es auch dort ebenso bekannt gemacht wie seine Heimatstadt.