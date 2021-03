Von Sarah Hinney

Heidelberg. Stille Mäuschen, schräge Vögel, Rampensäue – Tiere haben ihren eigenen Charakter. Und wo lässt sich das besser beobachten als im Zoo? Seit Wochen hat der jedoch seine Pforten geschlossen. Damit die Tiere nicht in Vergessenheit geraten, hatte die RNZ Zoobewohner und ihre Charaktereigenschaften vorgestellt. Nun wird der Zoo vermutlich in Kürze wieder für Besucher geöffnet. Zum Abschluss stellt die Redaktion die größten Bewohner des Tierparks vor. Die sind zwar so auffällig, dass kein Zoobesucher an ihnen vorbeikommt, aber genau diese drei Dickhäuter sind eben auch etwas ganz Besonderes.

Wer seid ihr denn? Der Zoo Heidelberg hält die einzige Gruppe junger Asiatischer Elefantenbullen in ganz Deutschland. Eine weitere Jungbullen-WG gibt es in Magdeburg – dort leben aber Afrikanische Elefanten. Alle Elefanten gelten als bedroht. Nach wie vor werden Tausende jedes Jahr von Wilderern getötet. Asiatische Elefanten sind ganz besonders gefährdet. Die drei Heidelberger Jungs heißen Tarak, Ludwig und Yadanar. Sie kommen nicht aus Asien, sondern sind in deutschen Zoos geboren.

Was macht euch besonders? Charakterlich merkt man den drei Dickhäutern ihre Herkunft an – da ist sich Pfleger Tobias Krämer sicher: Tarak ist der "reservierte Hannoveraner", Ludwig ein "stoischer Bayer" und Yadanar ein "Kölscher Jeck". Insgesamt verstehen sie sich aber bestens.

Was muss man sonst über euch wissen? In freier Wildbahn leben nur noch rund 35.000 Exemplare Asiatischer Elefanten. Sie sind nach ihren afrikanischen Pendants die zweitgrößte, an Land lebende Säugetierart der Welt und wiegen bis zu vier Tonnen.

Warum leben hier nur männliche Tiere? Die Haltung von Zootieren hat sich in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt stark gewandelt – in Heidelberg aber ganz besonders. Seit 2010 leben hier männliche Elefanten zusammen. Das kommt dem natürlichen Aufwachsen junger, männlicher Elefanten nahe. Sie werden im Alter von etwa vier bis fünf Jahren aus ihrer Herde herausgedrängt, für weibliche Elefanten sind sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht interessant und schließen sich in freier Wildbahn deshalb in Jungs-Gruppen zusammen. Dort lernen sie, ihre Fähigkeiten auszubauen. Die Heidelberger WG ist also quasi ein "Ausbildungszentrum, das Jungs zu echten Männern macht", wie es Krämer erklärt. Keiner der drei Elefanten wird also für immer bleiben. Tarak war 2010 der jüngste, der in die erste Bullen-WG kam. Heute ist er 15 Jahre alt und wird sie bald verlassen. Im Moment ist er Chef der Truppe. Wenn Tarak geht, wird RNZ-Patentier Ludwig voraussichtlich in der Rangordnung aufsteigen und Heidelberg wird einen neuen, jungen Elefantenbullen bekommen.

