Mariana Villegas hat sich schon vor elf Jahren in Heidelberg verliebt – und ist deshalb besonders dankbar, dass sie beim Theaterfestival „¡Adelante!“ dabei sein darf. Sie spielt in einer Bearbeitung von Mozarts Zauberflöte. Premiere wird im Januar in Chile gefeiert. Foto: Reichardt

Von Anica Edinger

Heidelberg. Mariana Villegas weint. Nur der Gedanke an dieses ganz besondere Projekt in Heidelberg treibt ihr in Windeseile die Tränen in die Augen. Es liegen intensive Probentage hinter ihr. Die Mexikanerin sagt im Rückblick: "Es war einfach wunderschön."

Villegas spielt am 1. Februar beim iboamerikanischen Theaterfestival "¡Adelante!" in "La Flauta Mágica / Die Zauberflöte" – frei nach Motiven der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder. Und die 34-Jährige ist nicht zum ersten Mal in der Stadt. Ein Gespräch über die Liebe zum Theater, zu Heidelberg – und die Welt des Schauspiels in Mexiko.

IM GESPRÄCH

Frau Villegas, es ist nicht Ihr erster Besuch in Heidelberg. Was treibt Sie immer wieder in die Stadt am Neckar?

Zum ersten Mal war ich vor elf Jahren mit meiner Mutter hier. Sie hatte mir eine Europareise zu meinem 22. Geburtstag geschenkt. Dabei war Heidelberg die erste Stadt in Deutschland, die wir überhaupt besucht haben. 2015 kam ich dann wieder zurück, um beim Stückemarkt des Theaters mitzuspielen.

Sie und Heidelberg: War das Liebe auf den ersten Blick?

Für mich ist diese Stadt wie in einem Märchen: Die Straßen, die Architektur, der Fluss, die Berge, die Brücken, die vielen kleinen, schönen Details: Das hat mir direkt sehr gut gefallen.

Wenn Sie die Wahl hätten: Mexiko-Stadt, wo Sie derzeit leben, oder Heidelberg?

(überlegt lange) Ich bin sehr glücklich hier – aber am liebsten wäre es mir, ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr in Mexiko-Stadt zu leben.

Mexiko-Stadt ist eine der größten Städte der Welt – da muss Ihnen Heidelberg doch sehr klein vorkommen ...

Das stimmt – aber die Größe dieser Stadt hat viele Vorteile. Man kann sich in Heidelberg sehr leicht zu Fuß fortbewegen. Mexiko-Stadt hat eine ganz andere Atmosphäre. Es ist viel anstrengender, dort zu leben. Dass in Heidelberg so viele Studenten und dazu viele vielseitige Menschen leben, genieße ich auch sehr. Und die Schnitzelbank.

Die Schnitzelbank?

(lacht) Da waren wir jeden Abend nach den Proben. Die müssten eigentlich Co-Produzenten werden.

Und haben Schnitzel gegessen?

Klaro. Schnitzel und Käsespätzle. Und danach gab es einen Willy oder Haselnussschnaps.

Im Ensemble zur Zauberflöte spielen Schauspieler aus Uruguay, Deutschland, Italien, Chile und Mexiko. Wie lief denn da die Verständigung bei den Proben?

Da viele spanischsprachige Kollegen dabei waren, haben wir häufig Spanisch gesprochen, manchmal auch Italienisch. Wenn wir so nicht weitergekommen sind, dann war immer Englisch eine Option. Aber im Großen und Ganzen sind wir alle Künstler. Wir haben da einen ganz eigenen Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren.

Macht die Internationalität für Sie auch die Besonderheit des Projektes aus?

Ich war schon in vielen Ländern und habe international gearbeitet – hier am Heidelberger Theater war die Gruppe einfach magisch. Es gab nie ein Problem, jeder hat sein Bestes gegeben, um seinen Teil zum Stück beizutragen. Und nicht nur die Schauspieler. Es hat so gut funktioniert, weil alle alles gegeben haben – die Technik, die Regie, die Assistenten. Und das mit viel Liebe. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, hier mitzumachen.

Den Großteil des Jahres arbeiten Sie in Mexiko als Schauspielerin. Ist das auch so schön wie hier?

Es ist sehr schwierig. Dort gibt es keine festen Ensembles in den Städten wie hier am Theater, es gibt eine "Compañía nacional" vom Staat. Ansonsten ist man eher selbstständig – und dabei durchlebt man manchmal Krisenzeiten, manchmal aber auch gute. Toll ist, wenn sich Chancen auftun wie nun mit "Adelante". Ich selbst bin zudem nicht nur Schauspielerin, sondern schreibe auch eigene Stücke oder führe Regie.

Kommt denn Ihre Familie zur großen Premiere am 1. Februar nach Heidelberg?

Nein, leider nicht. Aber vielleicht kommen sie nach Chile. Dort spielen wir das Stück am 24. Januar beim wichtigsten lateinamerikanischen Theaterfestival "Santiago a Mil". In Heidelberg werden dann dafür viele Kollegen dabei sein.

Und dann wird gefeiert?

Auf jeden Fall. Das wird ein großes Fest.

Info: Iboamerikanisches Theaterfestival "¡Adelante!", 1. bis 8. Februar am Theater Heidelberg. "La Flauta Mágica / Die Zauberflöte" wird gespielt am 1. Februar (19.30 Uhr) und am 4. Februar (20.30 Uhr) im Marguerre-Saal. Tickets unter Telefon 06221 / 5820000, an der Theaterkasse, Theaterstraße 10, und hier