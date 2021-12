Heidelberg. (roh). Wegen der Pandemie haben viele Veranstalter ihre Events für Silvester abgesagt. Das heißt aber nicht, dass man am letzten Abend des Jahres zu Hause bleiben muss. Die RNZ zeigt, was man unternehmen kann. Für alle Veranstaltungen gilt 2G-plus.

> Salsa-Party, 20.30 Uhr: In der Salsa Akademie, Bosseldorn 23/2, ist am Silvesterabend eine Open-End-Party mit Salsamusik, Bachata sowie Hits aus den 80er- und 90er-Jahren geplant. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro. Eine Anmeldung unter www.kurzelinks.de/5o4i ist notwendig.

> Schiffstour mit Dinner und Musik, 20 Uhr: Zum Jahreswechsel bietet die Weiße Flotte eine Tour auf dem Flaggschiff Königin Sylvia nach Neckarsteinach und zurück an. Los geht es um 20 Uhr am Neckarstaden. Bei einem Drei-Gänge-Menü und Livemusik lässt sich das Neckartalpanorama genießen. Gegen 2 Uhr kommt das Schiff zurück. Tickets für 149,90 Euro gibt es unter Telefon 06221/20181 oder unter www.weisseflottehd.de/fahrt/silvestergala.

> Silvestertheater, 18 Uhr: "Der Mond braust durch das Neckartal" ist der Titel für das Ensemble aus Schauspiel und Musiktheater am frühen Silvesterabend im Alten Saal des Theaters, Theaterstraße 10. Aktuell sind noch Karten ab 35 Euro per Telefon unter 06221/582-0000 oder unter https://kurzelinks.de/ctdd verfügbar.

> Silvester- und Neujahrskonzert, 18 Uhr: Das Theater organisiert am Silvesterabend ein Klassikkonzert in der Neuen Aula am Uniplatz. Mit Musik aus Richard Strauss’ "Rosenkavalier" bietet das Philharmonische Orchester eine Mischung aus Wehmut, Witz und Eleganz. Karten gibt es ab 22,90 Euro unter Telefon 06221/582-0000 oder im Internet unter https://kurzelinks.de/aoom. Das gleiche Konzert findet auch am Neujahrstag um 17 Uhr im Marguerre-Saal, Theaterstraße 10, statt.

> Single-Wanderung, 19 Uhr: Für Singles zwischen 40 und 59 Jahren bietet der Veranstalter "Wanderdate" einen knapp sieben Kilometer langen Spaziergang durch die Altstadt an. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor dem H&M, Hauptstraße 12. Nach einem Bummel durch die Altstadt kehrt die Gruppe in ein Restaurant ein und macht sich anschließend auf in Richtung Philosophenweg. Gegen 1 Uhr endet die Wanderung. Tickets unter https://kurzelinks.de/oe8e.

> Les Primitifs im Karlstorbahnhof, 20.30 Uhr: Zum Silvesterabend kommt das Musikerquartett Les Primitifs mit einer Mischung aus Jazz, Rock und Folk in den Karlstorbahnhof. Tickets ab 23 Euro können im Internet unter www.karlstorbahnhof.de bestellt werden.

> "Meisterklasse" im Zimmertheater, 17 und 20 Uhr: Das Stück Meisterklasse im Zimmertheater, Hauptstraße 118, wird am Silvesterabend gleich zweimal vorgeführt. Darin spielt Rose Maria Vischer die einstige Operngesangsikone Maria Callas. Tickets gibt es ab 12 Euro unter Telefon 06221/23101 oder unter www.zimmertheaterhd.de/online-karten-reservieren.

> "Der Herr Karl" im Taeter Theater, 17 und 20.30 Uhr: Im Taeter Theater, Bergheimer Straße 147, läuft die Satire "Der Herr Karl". Tickets kosten 15 (ermäßigt 10) Euro und können telefonisch unter 06221/16-3333 oder im Internet unter www.taeter-theater.de/info/online-reservieren bestellt werden.