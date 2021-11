Heidelberg. (shy) Die "Terranets BW GmbH" plant den Bau einer 250 Kilometer langen "Süddeutschen Erdgasleitung", die auch durch den Heidelberger Süden und Westen verlaufen könnte. Dagegen regt sich breiter Widerstand.

Das Unternehmen lädt nun am Donnerstag, 18. November, von 19 bis 21 Uhr im Bürgerhaus Emmertsgrund zu einem sogenannten Infomarkt ein und will dort den aktuellen Planungsstand vorstellen sowie für Fragen zur Verfügung stehen. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Für den Besuch der Beteiligungsveranstaltung gilt die aktuelle Corona-Verordnung und Maskenpflicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung unter www.terranets-bw.de/sel-anmeldung wird gebeten.

Am selben Tag laden der Stadtteilverein Rohrbach, der Obst-, Garten- und Weinbauverein Heidelberg-Rohrbach, der Verein Punker sowie die Umweltverbände BUND und Nabu zu einer Demonstration gegen den Bau der Erdgasleitung ein. Die Demo beginnt um 18.30 Uhr, ebenfalls vor dem Bürgerhaus Emmertsgrund. Basis für die "Süddeutsche Erdgasleitung" bildet eine 2006 planfestgestellte Trasse, die in Heidelberg die Gemarkungen der Stadtteile Emmertsgrund, Rohrbach, Kirchheim und Wieblingen tangiert. Der Bau soll 2026 abgeschlossen sein. Auch die Stadt sieht die Planungen kritisch. Der Gemeinderat hat sich bereits im Juli einstimmig gegen die vorgesehene Trassenführung ausgesprochen.

Die Umweltverbände BUND und Nabu kritisieren die Pläne zum Bau der Leitung ebenfalls – unter anderem deshalb, weil sie durch zahlreiche artenreiche Schutzgebiete und Weinberge führen soll. Nach Einschätzung von Nabu und BUND Heidelberg und Dossenheim wäre sie in den betroffenen Gebieten schädigend für Natur und Mensch. Überdies würde sie "auch das baden-württembergische Ziel der Klimaneutralität 2040 torpedieren". Der Erdgas- und Wasserstoffbedarf für die Energiewende werde mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich überschätzt. Das teilen die Umweltverbände in einer Stellungnahme mit. Der BUND kritisiert, dass die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz als klimafreundliche Alternativen zum Erdgas in den Planungen zu wenig berücksichtigt würden. Gleichzeitig würden durch den Bau die Natur und landwirtschaftliche Flächen belastet. Unter anderem würden fruchtbare Ackerböden im Kirchheimer Feld und die Weinberg-Biotope in Rohrbach durch den Eingriff geschädigt.

"Diese Trasse darf nicht durch unsere wertvollen Naturräume gebaut werden", sagt Lena Deißer, Agraringenieurin und Sprecherin des Nabu Heidelberg. Deshalb fordern Nabu und BUND von der Landesregierung, den Bedarf für den Leitungsneubau auf den Prüfstand zu stellen. Erst wenn ein Bedarf einer Leitung für eine Energiewende nachgewiesen werde, dürfe ein Bau erfolgen. Dieser solle dann entlang der Autobahn gebündelt werden.