273 Filialen hat "Tegut" bisher bundesweit - nun kommen zwei in Heidelberg dazu. Die erste eröffnete gestern in der Hauptstraße 110, der ehemaligen Bischofsresidenz Wormser Hof. Foto: Dorn

Heidelberg. (hö) 20 Jahre dauerte es, bis die Altstadt wieder einen großen Supermarkt bekommen sollte: Am gestrigen Donnerstag eröffnete der neue Tegut-Markt im Wormser Hof, dem Gebäude, das bis Anfang 2014 das Kino "Lux-Harmonie" beherbergte.

Dort, wo früher Filme liefen, sind nun auf 800 Quadratmeter rund 12.000 Artikel untergebracht - mit dem Schwerpunkt "Bio", wie Marktleiter Peter Schopp erklärt. "Es ist wirklich voll, die Heidelberger nehmen den Markt sehr gut an. Die meisten haben einen Aha-Effekt, weil Tegut hier noch nicht so bekannt ist", sagt Christian Leuthner, der als Bereichsleiter für frische Produkte zuständig ist.

Denn die Supermarktkette - ihr Name geht auf die Anfangsbuchstaben des Gründers Theo Gutberlet zurück - kommt aus Fulda und konzentrierte sich lange auf Hessen. Erst in den letzten Jahren wagte das Unternehmen, das seit 2013 zum schweizerischen Handelsriesen "Migros" gehört, den Sprung über die Landesgrenze - erst nach Nordbayern und Thüringen, nun nach Baden-Württemberg. Am 17. November wird der zweite Heidelberger Tegut-Markt in der Rheinstraße, auf dem Gelände der US-Siedlung Mark Twain Village, eröffnen. Mit 1700 Quadratmetern ist der doppelt so groß wie der in der Hauptstraße, so Gebietsverkaufsleiter Thomas Philipp. Der große Unterschied: Dort gibt es 65 Parkplätze, am Altstadt-Laden überhaupt keine. Bisher fragten Kunden ab und an, wo man denn parken könne, aber da musste Marktleiter Schopp passen.

Mit Blick auf die eher studentische Klientel wurde auch erstmals in einem Tegut-Markt ein Snack-Bereich eingerichtet, der sofort angenommen wurde, wie Leuthner berichtet. Die Altstädterin Inge Dimitrov ist von dem neuen Supermarkt angetan: "Endlich kann ich in der Nähe mit meinem Wägelchen einkaufen. Sonst haben wir ja kaum mehr Geschäfte des täglichen Bedarfs." Birgit Roos aus Rohrbach kam gestern "nur aus Neugierde" und freut sich ansonsten auf den Tegut in ihrer Nähe. Und Rita Röll aus dem schweizerischen Lugano meint: "Das ist alles sehr ansprechend hier. Und die Preise sind, gemessen an den unseren, schon der Hammer!"

Während sich im Tegut die Menschen drängten, war der kleine Edeka-Laden 50 Meter und acht Hausnummern weiter fast menschenleer. Er wird zum Monatsende schließen.