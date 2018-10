Heidelberg. (mare) Das Innenleben von Fischen. Wie Malaria Hiroshima hätte verhindern können. Wie man erfolgreich scheitert. Klingt alles skurril? Und spannend? Ist es auch.

Solche und andere eigentümlichen, kuriosen wie originellen Themen oder Ideen erhalten bei TEDx Heidelberg am Donnerstag, 13. Dezember, in der Stadthalle eine Plattform. Und zwar kurz, knackig, zugänglich. In maximal 18 Minuten teilen die Redner ihre Ideen auf der Bühne mit dem Publikum. Dann wird darüber diskutiert - ob vor Ort im Plenum, in Wenige-Augen-Gesprächen in der Pauseninteraktion oder online im Internet. Das ist das Konzept.

Hintergrund TEDx Heidelberg Ideen, die es Wert sind, verbreitet zu werden: Das ist das Anliegen und der Gründungsimpuls von TEDx. Ursprünglich als viertägige Konferenz in Kalifornien vor 30 Jahren konzipiert, entwickelte sich eine Non-Profit Organisation, die heute weltweit Tagungen mit führenden Köpfen veranstaltet - egal ob aus Politik, Wirtschaft, Forschung, Bildung, Kunst, Kultur ... Und das ist das Konzept: Die Redner haben maximal 18 Minuten Zeit, ihre Idee vorzustellen. Das ganze wird auch über die jeweiligen Websites im Internet übertragen, wo dann der Gedankenaustausch stattfindet. Redner bei TED-Events waren bisher unter anderem Bill Gates, Jane Goodall oder Elizabeth Gilbert. Neben der Hauptveranstaltung jedes Frühjahr im kanadischen Vancouver gibt es mittlerweile zahlreiche TED-Tagungen, so auch in Heidelberg. Die Stadt ist das prädestiniert, verbinden sich hier doch Tradition und Innovation.

"TEDx ist wie ein neugieriges kleines Kind, das Fragen stellt", erklärt Organisator Jannis Kuhlencord. Und entsprechend diesem Vergleich sollen die Ideen präsentiert werden. "Kein Fachsprech." Einfache, zugängliche Sprache und Bilder werden von den Rednern gefordert, die teilweise durchaus als Experten auf ihren Gebieten gelten. Die Leitsprache ist dabei zwar Englisch. "Es wird aber eine Simultanübersetzung geben", so Kuhlencord, um den klugen "Kopf in die Köpfe anderer" zu bekommen.

Denn das ist das Hauptziel der Veranstaltung: Menschen, die sich nicht kennen und die aus unterschiedlichen Branchen kommen, miteinander ins Gespräch zu bringen, zu vernetzen, (Denk- oder Projekt)Prozesse anzukurbeln, Ideensamen zu säen. Und die "hidden treasures" im alltäglichen Leben - so das offizielle Motto - zu gar nicht mehr so versteckten Schätzen zu machen. So richtet sich das Event - das von zahlriechen Partnern wie der RNZ unterstützt wird - an Studenten, aber auch an Unternehmen oder zivilgesellschaftliche Akteure oder schlichtweg Interessierte.

Das Teilnehmerfeld der Redner dabei ist offen. Das heißt, die Redner können vom Studenten bis zum renommierten Astrophysiker reichen. Es braucht eben nur eins: eine gute Idee.

Damit kann man sich über die Website tedxheidelberg.de bewerben, wo dann eine Auswahl getroffen und das Programm zusammengestellt wird. Grenzen gibt es keine. Naja, fast: "Das Thema soll unpolitisch sein, nichts für den Wahlkampf, keine Waffen, Gewalt, Sex", nennt Kuhlencord die Ausschlusskriterien.

Ansonsten ist das Organisatorenteam frei in der Auswahl der Sprecher. Apropos Team: Wie die Veranstaltung ist auch dieses höchst heterogen. "Unsere Mitarbeiter sind zwischen 19 und 50 Jahre." Und allesamt ehrenamtlich tätig. Noch. Denn das Event hat sich so gut entwickelt, dass die Organisation nicht mehr per Ehrenamt stemmbar ist und eine Projektstelle geschaffen wird.

"Wir sind keine Verkaufsplattform", stellt Kuhlencord abschließend klar. "Wir wollen Leuten Inspiration bieten von Leuten, die dabei sind, Projekte umzusetzen."

Info: TEDx Heidelberg, Donnerstag, 13. Dezember, 14 Uhr, Stadthalle Heidelberg. Weitere Infos und Tickets gibt's hier.