Wiederhergestellte Industriearchitektur: Die "Werkstatthalle" des ehemaligen Bahnbetriebswerkes aus den Zwanzigerjahren erhielt ein Glasdach und Räume für Workshops und bietet sich jetzt für Empfänge oder ein Gala-Dinner an. Foto: AAg

Heidelberg. (RNZ) Unter dem Motto "Architektur bleibt!" findet am Samstag, 23. Juni, bundesweit zum 23. Mal der Tag der Architektur statt. Die Architektenkammer lädt aus diesem Anlass erneut alle Interessierten zu kostenlosen Besichtigungstouren moderner Baukunst in ganz Baden-Württemberg ein - auch in Heidelberg. Hier eine Übersicht über die angebotenen Programmpunkte:

Kostenlose Rundfahrt: Zwischen 14 und 18.30 Uhr findet eine kostenlose Architektur-Rundfahrt statt. Dabei stellen Architekten und Bauherren ihre Gebäude vor, erklären Details wie Energieeffizienz, Grundriss oder Materialauswahl und stehen den Teilnehmern für Rückfragen zur Verfügung. Gemeinsam geht es mit dem Bus durch verschiedene Stadtteile.

Die Höhepunkte: Die Rundfahrt beginnt in der Altstadt. Zunächst wird die "Sattelkammer" im Heidelberger Schloss besichtigt - ein Beispiel für die Umnutzung historischer Gebäude für zeitgenössische Zwecke. Das 2017 fertiggestellte Objekt wurde vom international renommierten Architekten Max Dudler gestaltet.

Anschließend steht die Wohnanlage Wieblingen-Ost auf dem Programm, geplant von der "Architektei GmbH" aus Köln und der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg. Die Anlage ist ein gelungenes Beispiel für die Erneuerung einer Wohnanlage aus den 20er Jahren mit dem Ziel, zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen.

Weiter geht es mit dem Schul- und Bürgerzentrum "B3", dem neuen Mittelpunkt der Bahnstadt. Geplant wurde es von der Gruppe "Datscha Architekten", dem freien Architekten Peter Donn aus Stuttgart und den "Kuula Landschaftsarchitekten" aus Berlin. Die Teilnehmer können zudem die Promenade und den Langen Anger begutachten.

Die Tour endet am ehemaligen Bahnbetriebswerk. Die Architektengemeinschaft "AAg LoebnerSchäferWeber" aus Heidelberg hat diesen Bau in eine Eventlocation umgewandelt. Hier gibt es Brezeln und einen Umtrunk sowie die Gelegenheit zum Austausch.

Der Treffpunkt: Mitfahrer sollten sich wie schon in den vergangenen Jahren um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Südseite des Hauptbahnhofs einfinden (Zugang über die Erweiterung Bahnsteighalle oder per Fahrrad und Auto über den Czernyring). Gegen 18.30 kehrt der Bus wieder zum Bahnhof zurück.

Kinder- und Jugendprogramm: Auch Kinder und Jugendliche kommen beim diesjährigen Tag der Architektur nicht zu kurz. Von 14 bis 17.30 Uhr können Teilnehmer zwischen acht und 16 Jahren einen Blick hinter die Kulissen des neuen Luxor-Kinos und die Halle 02 in der Bahnstadt werfen. Das Angebot ist kostenfrei, für Verpflegung ist gesorgt. Start ist um 14 Uhr am Luxor Filmpalast, Eppelheimer Straße 6.

Info: Anmeldung für die Busfahrt unter Telefon 06221 / 1324-0 oder per E-Mail an info@architektentag.de mit Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer. Kinder und Jugendliche können sich unter www.architektur machtschule.de anmelden.