Von Katharina Kausche

Heidelberg. Etwa 200 Menschen trafen sich am Tag der Arbeit vor dem Heidelberger Rathaus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Heidelberg Rhein-Neckar (DGB) hatte am Samstag zur traditionellen Kundgebung zum 1. Mai eingeladen. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. 2021 war die Kundgebung wieder möglich – allerdings unter den bekannten Infektionsschutzmaßnahmen. Die Teilnehmer mussten Abstand halten, Masken tragen und durften auf dem Veranstaltungsgelände keine Flyer verteilen.

"Der gesundheitliche Schutz unserer Kollegen steht für uns an oberster Stelle", sagte Mirko Geiger, DGB-Kreisvorsitzender. "Das gilt natürlich auch bei unseren eigenen Veranstaltungen." Deshalb akzeptiere der DGB die Entscheidung der Stadt Heidelberg, aus Infektionsschutzgründen einen Demonstrationszug durch die Hauptstraße abzulehnen. Verschiedene Gruppen trafen sich unabhängig voneinander am Bismarckplatz und so zogen trotzdem etwa 50 Menschen durch die Hauptstraße zum Rathausplatz. "Es kam wohl zu einer Spontandemonstration auf der Hauptstraße, aber der DGB hat damit nichts zu tun", betonte Gewerkschaftssekretärin Maren Diebel-Ebers. "Der DGB ist lediglich für die Kundgebung auf dem Rathausplatz zuständig."

Das Motto der Kundgebung zum Tag der Arbeit hieß in diesem Jahr "Solidarität ist Zukunft". In seinem Grußwort sprach der DGB-Kreisvorsitzende Mirko Geiger über die Folgen der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft. "Auch auf das wirtschaftliche und politische Leben hat die Pandemie einen großen Einfluss", sagte er. Die Pandemie spalte die Gesellschaft: "Wer arm ist, wird eher krank. Wer arm ist, stirbt früher." Als Gewerkschaft müsse sich der DGB für den Schutz der Kolleginnen und Kollegen einsetzen. "Es darf nicht sein, dass sich durch Corona einige wenige bereichern und der Großteil der Gesellschaft die Zeche dafür zahlt."

Jule Meyer von der DGB-Hochschulgruppe forderte einen "solidarischen Lockdown", der kurz und zielführend sei: "Der Lockdown in Portugal hat gezeigt, dass die Infektionszahlen in wenigen Wochen heruntergehen." Zudem kritisierte sie die Diskussion um Corona-Regeln in Unternehmen. "Wir sollen eigenverantwortlich handeln, private Kontakte einschränken, aber Unternehmen wehren sich gegen die Testpflicht. Als könne man sich nur nach der Arbeit anstecken."

Als Hauptredner hatte der DGB Andreas Schackert eingeladen. Auch der Verdi-Landesfachbereichsleiter für Verkehr forderte mehr Aufmerksamkeit für die Situation der Beschäftigten in der Pandemie. "Auf der einen Seite gibt es Menschen, die in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind oder mit Kurzarbeitergeld auskommen müssen", sagte Schackert. "Dann gibt es noch die Menschen, die jeden Tag rausmüssen, um den Laden am Laufen zu halten und damit ein hohes Risiko eingehen."

Schackert sprach auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung an. "Die Klimafrage ist keine Modefrage, sondern eine Frage nach der Solidarität zwischen und für zukünftige Generationen", sagte er. Da helfe es nur, Solidarität voneinander einzufordern. "Solidarität, die Zukunft schafft", so Schackert.

Die Kundgebung hatte der DGB für 100 Menschen angemeldet, am Ende kamen etwa doppelt so viele. Da die Abstands- und Maskenregeln eingehalten wurden, habe man die Veranstaltung trotzdem weiterlaufen lassen, so die Polizei. Neben dem DGB waren auch verschiedene Parteien, Bündnisse und Initiativen vertreten.

Update: Sonntag, 2. Mai 2021, 20.45 Uhr