Von Denis Schnur

Heidelberg. Ohne das Notlagenstipendium des Studierendenrates (Stura) wäre es für Florian W. im Sommer 2016 eng geworden: Der Student war seit Monaten in einer schwierigen finanziellen Situation, sein Leben in Heidelberg finanzierte er mit 430 Euro im Monat. Seine Mutter, selbst nicht gerade wohlhabend, unterstützte ihn, gegen seinen Vater klagte er seit Jahren auf Unterhalt. Da dieser sich weigerte, die entsprechenden Unterlagen auszufüllen, bekam Florian auch kein Bafög. "Mit Abzug aller Fixkosten blieben mir monatlich etwa 120 Euro. Die musste ich in Nahrung, Uni-Ausgaben, Haushalt investieren", erinnert sich der heute 25-Jährige. "Das war jeden Monat ein Wettkampf gegen die Zeit." Ein Job sei keine Option gewesen: "Wenn ich arbeiten gegangen wäre, hätte das bedeutet, dass mein leiblicher Vater seiner Schuld nicht mehr nachkommen hätte müssen." Außerdem hätte er die Prozesskosten tragen müssen.

So weit, so schwierig. Aber der Student schleppte sich durch - bis zum Sommer 2016: "Da musste ich umziehen, außerdem stand eine erneute Zahlung der Semestergebühren im Raum." Auch ohne Studiengebühren sind das rund 150 Euro. "Ich konnte mir das nicht leisten."

Doch Florian hatte Glück: Über einen Kommilitonen erfuhr er vom Notlagenstipendium des Stura und bewarb sich. "Der Rest ging eigentlich ganz schnell." Der Student beantwortete Nachfragen per E-Mail und schon wenige Tage später kam die Bestätigung: Im Juli bekam er 305 Euro aus dem Topf der Verfassten Studierendenschaft (VS), in den beiden Monaten danach je 163,50 Euro. Auch wenn es ihm anfangs unangenehm gewesen sei, fremdes Geld anzunehmen, fiel eine riesige Last von Florian ab: "Ich weiß nicht, wie ich das ohne die unkomplizierte Unterstützung bewältigt hätte."

Doch genau dafür ist das Notlagenstipendium im Februar 2016 ins Leben gerufen worden. Es soll Studenten bei akuten Notfällen schneller helfen, als es jeder Amtsträger könnte. "Wenn es keine Nachfragen gibt, dauert es in der Regel nur zwölf bis 14 Tage von der Beantragung des Stipendiums bis zur Auszahlung", betont VS-Sozialreferentin Claudia Guarneri.

Neben Florian wurden in den ersten beiden Jahren des Bestehens 25 weitere Studenten gefördert, insgesamt wurden 28.000 Euro ausgezahlt. Die Betroffenen standen in der Regel unverschuldet vor großen finanziellen Problemen - etwa weil eine mündliche Jobzusage nicht eingehalten wurde oder ein Stipendium überraschend wegbrach. Ein anderer Student musste während seines Auslandssemesters zu einer Operation nach Heidelberg zurückkommen und die Reisekosten selbst tragen. Auch wenn plötzlich ein Elternteil arbeitslos wird oder stirbt, kann der Stura einspringen, um kurzfristig die Finanzierung des Studienlebens sicherzustellen.

Florian W. jedenfalls hat heute keine Geldprobleme mehr, die "Delle" im Sommer 2016 hat er überstanden - ohne, dass sein Studium darunter gelitten hätte.

Info: Mehr Infos und das Antragsformular gibt es online unter www.stura. uni-heidelberg.de/notlagenstipendium.