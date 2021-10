Nudeln „made in Heidelberg“: Das Studierendenwerk stellt seine Teigwaren in den Mensen jetzt selbst her. Langfristig ist auch ein Verkauf der hausgemachten Nudeln denkbar. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Wer in einer der Heidelberger Mensen künftig Fleisch isst, kann sich bald sicher sein, dass es aus vergleichsweise guter Haltung stammt. Denn das Studierendenwerk, das die Mensen betreibt, stuft derzeit all seine Fleischprodukte hoch auf mindestens Haltungsform Drei. Ähnliches hatte der Discounter Aldi vor wenigen Monaten angekündigt. Während der Umstieg dort jedoch bis 2030 dauert, geht er in Heidelbergs größtem Gastronomiebetrieb deutlich schneller voran.

Hintergrund Seit 2019 kennzeichnen viele Händler in Deutschland ihr Fleisch mit einer von vier Haltungsformen: > (1) Stallhaltung: Hier werden nur die gesetzlichen Mindestanforderungen in Sachen Platz, Haltung und Beschäftigung erfüllt. So dürfen etwa 26 Hühner pro Quadratmeter [+] Lesen Sie mehr Seit 2019 kennzeichnen viele Händler in Deutschland ihr Fleisch mit einer von vier Haltungsformen: > (1) Stallhaltung: Hier werden nur die gesetzlichen Mindestanforderungen in Sachen Platz, Haltung und Beschäftigung erfüllt. So dürfen etwa 26 Hühner pro Quadratmeter gehalten werden. > (2) Stallhaltung Plus: Für Stufe 2 geht der Halter über die Mindestvorgaben hinaus und bietet unter anderem mehr Platz, sodass sich etwa höchstens 23 Hühnchen einen Quadratmeter teilen. > (3) Außenklima: Hier haben die Tiere Zugang zum Außenklima. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie draußen herumlaufen, stattdessen reicht schon ein offenes Fenster. Gleichzeitig haben die Tiere mehr Platz als in Stufe 2. > (4) Premium: In dieser Stufe haben die Tiere tatsächlich Auslauf im Freien – und im Stall den meisten Platz. Auf einen Quadratmeter kommen noch höchstens 14 Hühner. dns

Das unverarbeitete Schweinefleisch wurde bereits vergangenen Monat auf Haltungsform Drei umgestellt. Bis Jahresende folgt Geflügel, anschließend ist das Rindfleisch dran, wie das Studierendenwerk erläutert. "Wenn das geschafft ist, rücken die Convenienceprodukte in den Fokus: Was möglich ist, stellen wir um", verspricht Geschäftsführerin Tanja Modrow. Mit der Umstellung sei man vermutlich deutschlandweit das erste Studierendenwerk, das konsequent auf Haltungsform Drei setze.

Dass nur noch hochwertigeres Fleisch in den Mensen und Cafés in Heidelberg und Heilbronn serviert wird, ist Teil des Nachhaltigkeitsplans, den das Studierendenwerk Anfang des Jahres erarbeitet hat. Damit will die Einrichtung ihren CO2-Ausstoß deutlich senken. Dazu wurden zum Semesterbeginn auch die Fleischmengen in den Mensen insgesamt reduziert – um 15 Prozent. "Wir sprechen von einem bedeutenden Hebel für mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl", so Modrow. Auch Eier beziehe man künftig nur noch aus Freilandhaltung.

Um zudem Müll und Transportwege zu reduzieren, hat das Studierendenwerk in den beiden großen Mensen im Neuenheimer Feld und in der Altstadt begonnen, alle Nudeln selbst zu produzieren. Nach der Umstellung auf Bio-Qualität sei das der "letzte Schritt in puncto Nachhaltigkeitsmaximierung": "Das spart uns Lieferwege, wir verzichten auf Verpackung und frischer können Nudeln auch nicht sein", sagt Modrow, für die die Nudel-Manufaktur ein Herzensanliegen ist. Die täglich frisch produzierten Nudeln werden zunächst in den eigenen Mensen verwendet. Wenn sich die Produktion eingespielt hat, sei auch der Verkauf über die Straße denkbar.

Und auch die Nutzer der Mensen können künftig einen größeren Beitrag zur Müllvermeidung leisten – indem sie bei Essen "to go" Mehrwegschalen nutzen. Ähnlich wie die mittlerweile etablierten "Recup"-Becher bei Getränken führt das Studierendenwerk "Rebowl"-Schalen bei Speisen ein. Aber auch mitgebrachte eigene Gefäße könnten vor Ort gefüllt werden.

Die neuen Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit sollen laut Studierendenwerk jedoch nicht die letzten sein: "Wir freuen uns über die Erfolge und bedeutenden Weichenstellungen, die uns gelungen sind", sagt Modrow und fügt hinzu: "Wir wissen aber auch, dass wir erst am Anfang unserer Planumsetzung stehen und ich versichere, es wird noch Einiges folgen."