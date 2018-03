Von Maria Stumpf

Heidelberg. Kinderbetreuung, Mietkosten und preisgünstiger Wohnungsbau, der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) und der Cannabis Social Club waren die Themen, die dem Ortsverband der Partei "Die Linke" im Jahr 2017 am Herzen lagen - und es auch in diesem Jahr noch tun. Darauf wies Stadtrat Bernd Zieger hin und begrüßte zusammen mit Markus Jakovac vom Kreisverband die Gäste des Neujahrsempfangs im Forum am Park. Als Gastrednerin war Gökay Akbulut gekommen, die neue Bundestagsabgeordnete der Linken aus Mannheim.

Der Heidelberger Ortsverband hat rund 200 Mitglieder und gilt als einer der stärksten in Baden-Württemberg. Im Gemeinderat ist die Partei mit Sahra Mirow und Zieger vertreten. "Unsere Bilanz kann sich sehen lassen", so Zieger. Für Familien mit Heidelberg-Pass werde der Kita-Besuch künftig ab dem ersten Lebensjahr kostenfrei sein. Als erste Partei im Gemeinderat habe Die Linke auch das Thema der immer noch zu niedrigen Zuschüsse für Mietkosten für Bezieher von Hartz IV und Grundsicherung aufgegriffen. "Wir erwarten von der Stadt nun bald ein schlüssiges Konzept dazu." Am Thema Cannabis Social Club wolle man "dranbleiben", besonderes Augenmerk lege man 2018 auf das Thema fahrscheinloser ÖPNV. "Auch wenn sich das erst mal visionär anhört: Es würde auch die Heidelberger Verkehrsprobleme lösen", sagt Zieger. Die Linke wolle dazu in den kommenden Monaten ein Konzept erarbeiten.

"Aber ganz wichtig ist mir unser Engagement für bezahlbaren Wohnraum. Das wird ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein." Vorbild sei das sogenannte Salzburger Modell. Dort vergibt ein Wohnungsbaufonds langfristig Kredite mit Zinsen von 1 bis 2,5 Prozent und ermöglicht somit preisgünstigen Wohnungsbau. "Unsere GGH muss stärker Verantwortung für preisgünstigen Wohnraum übernehmen als bisher." Zieger sprach die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens an und erinnerte an das Engagement der Linken im Jahr 2008 beim Bürgerbegehren gegen den Verkauf von Sozialwohnungen im Emmertsgrund an einen privaten Investor.

Akbulut sprach zu den Themen Flucht und Integration und dem Verhältnis Deutschlands zur Türkei. "Da entwickelt sich eine Diktatur, die Rechtsstaatlichkeit ist längst ausgesetzt." Gefragt nach der Situation in Berlin, räumte sie ein, dass Oskar Lafontaines Vorstoß zur Gründung einer neuen linken Volkspartei auf wenig Gegenliebe innerhalb der Fraktion gestoßen sei. "Das hat es uns Neuen nicht gerade einfacher gemacht."