Von Hannah Steckelberg

Heidelberg. Rund 150 Pflegerinnen und Pfleger am Uniklinikum haben gestern ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem einstündigen Warnstreik zwischen 12 und 13 Uhr vor der Kopfklinik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert für das nach Tarifvertrag bezahlte Uniklinikpersonal in Baden-Württemberg acht Prozent mehr Gehalt - nicht nur für Pfleger, sondern zum Beispiel auch für Angestellte in der Verwaltung. Für die Pfleger soll es 200 Euro, für Auszubildende 130 Euro mehr im Monat geben, wenn es nach Verdi geht. Außerdem erwartet die Gewerkschaft Verhandlungen über einen Tarifvertrag für altersgerechtes Arbeiten sowie die Höherbewertung der Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Diese Arbeitszeit soll mit dem anderthalbfachen Zeitfaktor bewertet werden: Acht Stunden Arbeit sollen also wie zwölf Stunden vergütet werden. Monika Neuner, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Rhein-Neckar, fasst zusammen: "Es braucht mehr Geld, mehr freie Zeit und die Möglichkeit, bis zur Rente arbeiten zu können."

Die Forderungen der Gewerkschaft basieren auf dem Pflegepersonalstärkungsgesetz des Gesundheitsministeriums. Demnach muss der Gesetzgeber Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Pflege sowie die Refinanzierung von Entgeltsteigerungen garantieren. Im Gesetz fehlen allerdings konkrete Zahlen. Außerdem gelte das Gesetz nur für Pfleger, die auf Station am Bett arbeiten. Pfleger im Operationssaal und in der Ambulanz würden gar nicht berücksichtigt, so Neuner. Die Klinikangestellten stehen hinter der Gewerkschaft: In Heidelberg wurden in den letzten zwei Wochen über 1000 Unterschriften gesammelt, um das zu untermauern.

Eine Pflegerin aus der orthopädischen Ambulanz erzählt, dass ihre Arbeit immer stressiger werde und Patienten vertröstet werden müssten. Der menschliche Aspekt der Pflege ginge verloren. "Vier meiner Kolleginnen und die Kolleginnen vom Röntgen wären auch gerne beim Streik, aber wir sind in der Ambulanz sowieso unterbesetzt." Im Personalmangel sieht auch eine OP-Pflegerin das größte Problem: "Die Belastung ist so extrem hoch, weil es an Personal mangelt. Wenn wir schon unsere Arbeitsbelastung nicht reduzieren können, wollen wir wenigstens mehr Geld." Ob sie meint, dass der Personalmangel sich in den nächsten Jahren bessern wird? "Nein", antwortet sie entschlossen. Vonseiten der Ärzte erfahren die beiden Pflegerinnen sowie ein Kollege, der auf Station in der Kopfklinik arbeitet, wenig bis keine Solidarität.

Die Gewerkschaft Verdi bereitet mit dem Warnstreik die zweite Runde der Tarifverhandlungen vor, die am morgigen Freitag, 25. Oktober, beginnen wird. Die erste Verhandlungsrunde am 11. Oktober scheiterte, da die Arbeitgeber kein für Verdi akzeptables Angebot vorlegten. Pflegedirektor Edgar Reisch wollte vor Ort keine Stellungnahme abgeben.