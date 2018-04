Heidelberg. (ani) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Mittwoch auch in Heidelberg zum Streik aufgerufen. Massive Auswirkungen wird der Arbeitskampf bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) haben: Diese geht aktuell davon aus, dass der Bus- und Straßenbahnverkehr am Mittwoch komplett stillstehen wird. Die Stadt Heidelberg bittet daher alle Bürger sowie Gewerbetreibenden und Besucher in einer Pressemitteilung dringend, "sich auf einen Tag ohne Bus- und Straßenbahnverkehr einzustellen".

Zudem weist die Stadt darauf hin, dass auch Mitarbeiter in einigen Teilbereichen der Stadtverwaltung die Arbeit niederlegen könnten. Das bestätigte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Konkret betroffen sei nach aktuellem Kenntnisstand vor allem das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. "Es ist nicht auszuschließen, dass es am Mittwoch zu Einschränkungen bei Leistungen kommt, etwa bei der Müllabholung", erklärt die Stadt.

Auch die Reinigung der Straßen könnte an diesem Tag ausbleiben. Doch die Stadt verspricht: "Leistungen, die während des Streiks nicht ausgeführt werden, sollen zeitnah nachgeholt werden." Mit wie vielen streikenden Mitarbeitern zu rechnen, konnte der Stadtsprecher gestern nicht sagen.

Verdi kündigte unterdessen via Pressemitteilung an, dass auch in der städtischen "Abteilung Arbeit und Soziales" gestreikt wird. Der Stadtsprecher konnte das gestern nicht bestätigen - zumal es in der Verwaltung keine solche Abteilung, sondern nur das städtische Amt für Soziales und Senioren gibt.

Verdi erklärte zudem, dass das Theater und Orchester Heidelberg bestreikt wird. Dazu äußerte sich auf RNZ-Anfrage Intendant Holger Schultze: "Uns ist nichts bekannt." Und überhaupt: "Wir haben am Mittwochabend keine Vorstellungen." Es wird also zu keinen Ausfällen kommen. Schließlich könne nur der Probenbetrieb vom Arbeitskampf und dort nur die Verdi-Mitglieder, also die Mitarbeiter im technischen Bereich, betroffen sein.

Zudem teilte gestern auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit, dass ihre Mitglieder aus Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen am Mittwoch die Arbeit niederlegen werden. Allerdings hieß es auf RNZ-Anfrage aus der GEW-Pressestelle, dass Kitas in Heidelberg davon nicht betroffen seien.