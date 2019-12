Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es ist spannend, ein temporäres Restaurant aufzubauen, eine Location, die nur wenige Wochen existiert und die die Gäste dann unbedingt gesehen haben wollen. Ein spielerischer Gedanke für eine schnelllebige Zeit. Das dritte Kapitel der "Stories" wurde jetzt in Heidelberg aufgeschlagen und breitet sich bis Ende März auf der ehemaligen Verkaufsfläche der Spielzeugkette "Toys’R’us" an der Czernybrücke aus.

Hinter der Idee des Pop-up-Restaurants stecken die Macher der Neo Gastronomie GmbH. Nach dem Bahnbetriebswerk und dem barocken Spiegelsaal des Palais Prinz Carl – 8500 Gäste waren dort – setzt der kreative Bühnenbildner und Show-Produzent Wolfram Glatz vom Atelier Kontrast jetzt den ehemaligen Spielwarenladen in Szene und hat damit auch gleich sein Thema gefunden: Die Leichtigkeit, mit der spielende Kinder die Welt entdecken. Die bunten Blocks und Würfel von "Minecraft" beherrschen den Restaurant-Teil, ein türkisfarbenes Bällebad verwandelt Erwachsene in fröhliche Kinder, und wer Lust auf ein Autorennen hat, findet genügend Platz dazu.

Neu ist die bunte Regenbogen-Bar, die ab 21 Uhr auch Barbesucher von außen in das "Stories" zieht, und natürlich auch Drinks wie "Gothan Mule" oder "Pac Man" kreiert. Küche und Service an den Tischen laufen um diese Uhrzeit noch auf vollen Touren. Dort liegt der Fokus auf der Kulinarik ohne Unterhaltung drumherum – doch Dominik Markowitz, bis 2018 Sternekoch im "Le Corange" in Mannheim, spielt beim 5-Gänge-Menü auch gerne mit dem Thema. Da schauen die Minion-Augen unter der flambierten Schokokugel hervor. Oder die Brühe für die Bouillabaisse wird im Erlenmeyerkolben auf dem Tisch erhitzt. Auch die Minecraft-Würfel finden sich auf dem Teller-Arrangement wieder. Markowitz bleibt den Initiatoren um Food Director Sven Günther auch erhalten. Er wird im Frühsommer Chefkoch im neuen Rooftop-Restaurant im Plaza-Hotel an der Sofienstraße.

"Stories"-Initiator Swen Schmitt begibt sich immer wieder auf die Suche nach Neuem. So kam er auf die Pop-up-Restaurants in Heidelberg, die nicht nur an ungewöhnlichen Orten aufploppen, sondern tatsächlich Geschichten erzählen: "Das befriedigt unseren Spieltrieb und ist ein Marketing-Instrument", sagt er ganz klar. Das Konzept bietet sich genauso für Firmencatering an und lässt sich nach seiner Meinung auch gut auf andere Städte übertragen. Da befindet er sich schon in Verhandlungen.

Für die Macher müssen es keineswegs immer nur schöne Orte sein, die sie bespielen. Das "Toys’R’us", seit vier Jahren leer stehend und inzwischen im Besitz des großen Schwetzinger Fitnessunternehmens Pfitzenmeier, hat einen gewissen "abgeranzten Berlin-Style", doch gerade das mache seine Besonderheit aus. "Die Leute hegen erst mal keine Erwartung – es ist eigentlich ein Ort, mit dem man gar nichts anfangen kann", fand Wolfram Glatz. Doch dann schmückte er ihn mit bunten Farben und einem bewundernswerten Lichtkonzept.

Info: Buchung online über www.stories-popup-kitchen.de. Menü 77 Euro, am Wochenende 88 Euro, Weinbegleitung 50 Euro.