Von Marion Gottlob

Heidelberg. Als Jugendlicher hat Matthias Dürr ein geheimes Gelübde abgelegt: Ein Mensch, der ihm sehr nahestand, war schwer erkrankt – und der damals 17-Jährige versprach: Er werde sein Leben der christlichen Nächstenliebe widmen, in der Hoffnung, dass der Patient gesund würde. Dürr ist diesem Versprechen an Gott bis heute treu geblieben, es wurde Wegweiser für sein Leben. 40 Jahre später erzählt er im RNZ-Gespräch davon. Er wurde kurz unsicher: "Der Betroffene weiß nichts von meinem Gelübde. Vielleicht sollte ich mit ihm darüber reden."

Nach 33 Jahren nimmt Matthias Dürr (63) nun Abschied vom Altenpflegeheim Haus Philippus der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. "Ich habe so viele Menschen beim Älterwerden begleitet. Nun werde ich selbst älter. Ich möchte über allen Freuden und Leiden versuchen, zufrieden und dankbar zu sein. Dann kann das Älterwerden gelingen." Neben dem Gelübde ist die Dankbarkeit ein weiteres Lebensmotiv von Matthias Dürr. Er ist mit vier Geschwistern im Walzbachtal bei Karlsruhe aufgewachsen. Nach der Grund- und Hauptschule besuchte er die gewerblich-technische Berufsfachschule: "Mein Vater wollte für mich einen technischen Beruf." Doch der Sohn entschied sich anders. Er machte die Ausbildung zum Krankenpfleger am Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe-Rüppurr: "Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Aber ich wollte anderen Menschen helfen."

Nach der Ausbildung blieb er zunächst dort im Krankenhaus. Er wurde Mitglied eines Teams für Notfälle: "Wann immer etwas Ungewöhnliches passierte, wurden wir gerufen. Ich habe viel gelernt." Angst vor Krankheit, Sterben oder Tod hatte er schon damals nicht. Er folgte dem Weg seines Gelübdes und absolvierte die Ausbildung zum Diakon in der Karlshöhe Ludwigsburg: "Eine wertvolle Zeit, in der wir uns zum Beispiel mit Seelsorge und der Gestaltung von Gottesdiensten beschäftigten."

Im Alten- und Pflegeheim Haus Edelstein in Schriesheim verbrachte er sein Anerkennungsjahr. Er bekam den Auftrag, für die Senioren, aber gleichzeitig auch für die Jugendarbeit zuständig zu sein. Diese Gabe für den Umgang mit Menschen aus mehreren Generationen sollte zum Dürr’schen Erfolgsrezept werden. Wieder und wieder hat er junge und ältere Menschen zusammengebracht.

Nach der berufsbegleitenden Ausbildung zum Heimleiter wurde Dürr am 1. April 1988 – es war Karfreitag – zum Heimleiter im Haus Philippus bestellt. "In der Pflege spielen Feiertage eine untergeordnete Rolle, die Arbeit muss an jedem Tag getan werden", sagt Dürr. Damals herrschte ein akuter Mangel an Pflegekräften. Daraufhin entwickelte Dürr ein Mentoren-Konzept: Neulinge wurden nicht einfach sich selbst überlassen. Stattdessen wurden erfahrene Pflegekräfte zu Mentoren. "Wenn ich jemanden gut einarbeite, dann habe ich in der Zukunft viel Hilfe."

Anfangs lebte Matthias Dürr mit seiner damaligen Frau Tabea und seinem Sohn Sebastian in dem Heim. "Mein zweiter Sohn Jonathan wurde an einem 24. Dezember geboren. Als ich morgens die Andacht hielt, verkündete ich bei der Auflistung der Geburtstage: ,Und heute Nacht ist unser Jonathan geboren.‘" Es gab ein großes Hallo unter den Bewohnern.

Eine Familie wohnt und lebt im Altenheim? Funktioniert das? Sohn Sebastian spielte im Garten Fußball. Sohn Jonathan führte eine leicht verwirrte Dame, die den Weg nicht mehr wusste, behutsam in ihr Zimmer. Zu Weihnachten gestaltete Vater Dürr den Gottesdienst, während seine Familie musizierte. "Ich könnte noch viel erzählen", sagt Matthias Dürr.

Nach sieben Jahren begann im Haus Philippus eine neue Phase. Familie Dürr bezog eine andere Wohnung. Das Haus wurde einer Grundsanierung unterzogen und von einem Alten- in ein Pflegeheim umgebaut. Räume wurden vergrößert, viele Zimmer erhielten Nasszellen, es wurden auch Räume für die Tagespflege geschaffen. Ein Wohnbereich wurde in Absprache mit der Stadt Heidelberg für die Kurzzeitpflege eingerichtet. Arbeitsräume wurden so eingeplant, dass die täglichen Wege für die Mitarbeiter möglichst kurz waren. Dürr erinnerte sich mit Dankbarkeit an seine Schulzeit: "Ich hatte gelernt, Baupläne zu lesen. Kein Raum blieb, wie er war."

Das Gebäude wurde bei laufendem Betrieb Abschnitt für Abschnitt erneuert. Jeden Abend kontrollierte Matthias Dürr die Baustelle, um sicher zu sein, dass niemand nachts die Baustelle betreten konnte. Einmal wollte er eine Plane zurechtrücken, als Sohn Jonathan ihn warnte. "Ich konnte gerade noch zur Seite springen. Sonst wäre mir ein Baustein auf den Kopf gefallen."

Während der dreijährigen Bauzeit wurden rund 200 interne Umzüge der Bewohner organisiert. "Alle haben die Sanierung mitgetragen. Es ist kein Unfall passiert." Schon vor der Sanierung wurden Räume für eine Altenpflegeschule zur Verfügung gestellt – gemäß dem Dürr’schen Generationen-Rezept: "Wir haben junge Leute ins Haus geholt."

Das Haus Philippus ist ein Geheim-Tipp unter jungen Menschen aus dem Ausland, die ein Freiwilliges Soziales Jahr in Heidelberg verbringen wollen. "Das funktioniert durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie erzählen von ihren Erfahrungen den Geschwistern und Freunden." Außerdem ist in dem Haus eine Kita mit rund 20 Kindern untergebracht, auch wenn die Kinder im Moment streng von dem Pflegeheim isoliert sind. Ein Konzept für rund 30 ehrenamtliche Helfer mit Supervision und Fortbildungen rundet das Angebot ab.

In dem Pflegeheim verbringen Senioren oft den letzten Lebensabschnitt. Für sie hat Matthias Dürr mit dem Team spezielle Therapien konzipiert: Musik, Gespräche, Bewegung, Biografiearbeit. Andachten und Gottesdienste gehören auch dazu. Gerade in der Corona-Krise wurden diese Angebote nicht gestrichen, sondern ausgebaut. "Wenn unsere Bewohner keinen Besuch erhalten und das Haus manchmal nicht verlassen dürfen, braucht es tägliche Angebote im Haus."

Ein wichtiges Thema ist die Sterbebegleitung. Mitarbeiter dürfen sich nicht "verstecken" vor der Aufgabe. "Wenn jemand im Sterben liegt, müssen manchmal andere Tätigkeiten wie das Aufräumen zurückstehen. Wir lassen Sterbende und die Angehörigen nicht allein, wir stehen ihnen bei." Es geht um das Erspüren, was der Mensch in diesen letzten Stunden braucht – Nähe oder Distanz, christlichen oder neutralen Beistand. "Mancher braucht einfach jemanden, der die Hand hält." Im Philippus gibt es, auch dafür, einen eigenen Seelsorger. Das Dürr-Konzept ist so gut, dass es in Berlin vorgestellt wurde.

Der Leiter des Philippus wurde zu vielen Aufgaben berufen: Er wirkte bei Planung und Bau des Pflegeheims Haus Stephanus in Dossenheim mit (der Architekt orientierte sich an den Dürr’schen Ideen), er war kurze Zeit kommissarischer Heimleiter im St. Anna und Wilhelm Frommel Haus, dessen Sanierung er später auch mit begleitete, und übernahm mit einem Kollegen die Leitung des Kreispflegeheims Schriesheim, gekoppelt mit dem Neubau und der Planung des Pflegeheims in Wilhelmsfeld.

Kurze Zeit war er für fünf Heime zuständig. Das vielfältige Engagement hatte seinen Preis, er war zu selten in "seinem" Philippus. Das Haus rutschte in eine Krise. Es wurden Mängel festgestellt, es fehlten Mitarbeiter, es kam zu Konflikten. Daraufhin gab Dürr alle Aufgaben ab und behielt nur die Leitung des Philippus. In Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter und Nachfolger Peter Gehre gestaltete er den Alltag wieder neu: "Der liebe Gott hat uns Menschen dafür geschickt. Ich bin dankbar." Vor zwei Jahren startete er nun das Quartiersmanagement-Projekt mit dem Haus Philippus als Zentrum der Generationen, das offen für seine Nachbarn ist.

Hat Dürr da noch Zeit für Hobbys? Er organisiert ehrenamtlich die Wandergruppe der evangelischen Kapellengemeinde. Seit 1993 ist er im Diakonieverband Karlshöhe Ludwigsburg und hilft bei der Organisation von Tagungen. Seit fast 30 Jahren schaut er seinem Sohn Sebastian regelmäßig bei seinen Handballspielen zu. Doch nach der Verabschiedung möchte er erst einmal ausruhen, die eigenen vier Wände aufräumen und renovieren. Sobald die Corona-Krise es möglich macht, will er nach Bolivien und Peru, aber auch nach Asien reisen: "Ich möchte den Himalaya sehen." Die guten Ideen werden ihm nicht ausgehen.