Von Steffen Blatt

Heidelberg. Erst vorvergangene Woche war Wolfgang Marguerre wieder in der Stadthalle bei einem Konzert. Im Foyer fiel ihm ein Rollstuhlfahrer auf, der am unteren Ende der Treppe zur Saalebene stand. Einen Fahrstuhl gibt es dort nicht. "Der Mann musste raus aus dem Rollstuhl und hat sich am Geländer hochgehangelt", berichtet Marguerre. Für den Unternehmer und Mäzen war das ein weiterer Beleg, dass dringend etwas getan werden muss in Heidelbergs guter Stube - und dass er richtig lag, als er mit sechs weiteren Spendern 28 Millionen Euro für die Sanierung der Stadthalle zusagte. Am Donnerstag wurde das Projekt im Gemeinderat endgültig abgesegnet, einen Tag später hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Mäzene ins Rathaus geladen, um Danke zu sagen.

"Wir haben etwas Wunderbares geschenkt bekommen: die Möglichkeit, aus unserer Stadthalle ein Konzert- und Festivalhaus zu machen. Ich danke allen Spendern - auch im Namen des Gemeinderats - für diese außergewöhnliche Unterstützung", sagte Würzner. Neben Marguerre, der das Unternehmen Octapharma aufgebaut hat, engagieren sich MLP-Gründer Manfred Lautenschläger, Jobst Wellensiek, einer der renommiertesten Insolvenzverwalter Deutschlands, Dietrich Götze, ehemals Geschäftsführer des Wissenschaftsverlags Springer, und seine Frau, die Medizinerin Renate Keysser-Götze, der Privatbankier Günter Reimann-Dubbers und Achim Wessendorf, der früher zu den "Pro Markt"-Besitzern gehörte.

Der größte Anteil kommt von Marguerre, der bereits für die Theatersanierung 15,5 Millionen Euro gespendet hat. "Bei der Stadthalle war unserer Familie aber klar, dass es nur gehen würde, wenn sich auch andere beteiligen", berichtete der Mäzen im Rathaus. Er hätte das Projekt wohl auch problemlos alleine finanzieren können, doch das Engagement für die Kultur sollte nicht den Anschein eines Privatvergnügens einer einzelnen Person bekommen. Nach der Theater-Spende kam man ins Gespräch - "und am Ende ist diese Runde dabei herausgekommen", so Marguerre.

Was alle Spender eint: Sie haben eine persönliche Beziehung zur Stadthalle und zu Heidelberg: Lautenschläger kam 1959 zum Studium an den Neckar und erinnerte sich, wie er zu Studentenzeiten als "Sheriff" mit Cowboyhut und Stern für 50 Mark den Abend auf Faschingsbällen in dem Veranstaltungshaus "patrouillierte". Marguerre schaut jeden Tag von seinem Anwesen am Philosophenweg auf den Sandsteinbau, Wellensiek und auch die Götzes wohnen ebenfalls gegenüber, Reimann-Dubbers lebte in der Neuenheimer Landstraße, als er 1946 von Ludwigshafen nach Heidelberg kam.

Und es ist das Klassik-Festival "Heidelberger Frühling", das die Mäzene zusammengebracht hat. Alle lobten Intendant Thorsten Schmidt, der den "Frühling" aufgebaut und zu einem auch international renommierten Festival gemacht hat. "Da braucht es eine vernünftige Spielstätte, das war der Kristallisationspunkt für unser Engagement", sagte Dietrich Götze. Auch Reimann-Dubbers, der mit seiner Stiftung bisher Bildungsprojekte fördert, kam über die "Performance" des Festivals in die Runde - ebenso wie Wellensiek, der vor allem als Unterstützer des Heidelberger Tennis-Clubs bekannt ist.

Die Sanierungspläne kommen bei den Mäzenen gut an, und Marguerre versichert, dass sie sich "zu 100 Prozent" aus der Umsetzung heraushalten werden - auch wenn Wellensiek bedauert, dass die großen Vorhänge nun entfernt werden: "Dahinter konnte man sich bei Bällen gut Küsse geben."