Heidelberg. (RNZ) Nein, es gibt ihn nicht, den sagenumwobenen Gang, der vom Schloss hinunter in die Altstadt führt. Was es aber gibt: Keller und Gänge, die sich in und unter Gebäuden verbergen, von denen viele Bürgerinnen und Bürger überhaupt nichts wissen.

Das will die evangelische Erwachsenenbildung nun ändern. Im Rahmen einer neuen Führung unter dem Motto "Heidelberg unterirdisch" werden bisher geheime Keller und Gänge vorgestellt. Die Führung findet am Freitag, 2. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Heidelberger Altstadt statt.

Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes ist die Teilnehmerzahl auf 19 begrenzt – deshalb muss man sich vorher anmelden. Der Teilnahmebetrag kostet für Erwachsene 8 Euro, für Ermäßigte 3 Euro.

Anmelden muss man sich per E-Mail an eeb.heidelberg@kbz.ekiba.de. Die Erwachsenenbildung weist darauf hin, dass Schutzmasken getragen und der Mindestabstand zu anderen Teilnehmern eingehalten werden müssen.