Heidelberg. (mlo) Nicht nur in der Altstadt und im Neuenheimer Feld, an Universität und Pädagogischer Hochschule hat die Vorlesungszeit begonnen. Auch in Wieblingen ist der weithin sichtbare "Science Tower" der SRH-Hochschule wieder bis unters Dach mit Leben gefüllt. 1100 Erstsemester haben dort zum 1. Oktober ihr Bachelor- oder Masterstudium aufgenommen.

Nicht nur in der Lehre, auch bei der Auswahl der Studienplatzbewerber wird Internationalität an der SRH großgeschrieben. Zum Semesterstart begrüßte die private Hochschule so viele internationale Studienanfänger wie noch nie zuvor: 360 Einschreibungen gab es für das Wintersemester, somit kommen derzeit etwa 1050 Studenten an der SRH aus dem Ausland und damit rund ein Drittel aller Studenten.

Die Hochschule veranstaltet deshalb parallel zu den "Startklar-Tagen", die allen Erstsemestern offen stehen, eine "International Week", die speziell die ausländischen Studenten aus aller Herren Länder untereinander und mit dem Campus vertraut machen soll. Neben einem akademischen Teil mit Kursen am Vormittag, steht auch Kulturelles auf dem Stundenplan. Besuche bei großen Firmen in der Region, zum Beispiel am Opel-Standort in Rüsselsheim, runden das Programm ab und stellen Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern nach dem Studium her.

Zur "International Week" eingeladen sind nicht nur die an der SRH immatrikulierten ausländischen Studenten, sondern auch 20 Gastdozenten sowie Studenten von Partnerhochschulen aus ganz Europa. "Wir wollen den Studenten helfen, bei uns anzukommen und sich untereinander kennenzulernen", erklärt Bettina Pauley, Leiterin des Büros für internationale Beziehungen an der SRH. Hilfestellung werde aber auch schon vor der Ankunft geleistet. Das sei nötig, weil viele Studenten aus anderen Kulturkreisen kämen und eine Menge Fragen hätten, bevor sie nach Deutschland reisten. Studentische Tutoren, aber auch einige Dozenten stünden deshalb bereit, um Fragen auch mal ganz unbürokratisch per Whatsapp oder Facebook zu beantworten. "Bei uns wird niemand im Regen stehen gelassen", so Pauley.

Das können Si Yu aus China, Chetan Tuli aus Indien, Rebecca Hames aus den USA und Moni Arvizu aus Mexiko bestätigen. Für sie beginnt jetzt das Masterstudium an der SRH, wenn auch in ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Chetan, der sich für einen Master in angewandter Informatik entschieden hat, und Rebecca, die Musiktherapie studiert, überzeugte die praxisbezogene Ausrichtung des Studienplans. Nur rumsitzen und Theorie pauken, das sei nichts für sie, so die Amerikanerin.

Si Yu, eingeschrieben im Master "International Management and Leadership", freute sich besonders über die ungewohnt schnelle Reaktion auf ihre Bewerbung. Eine Antwort, die bei anderen Hochschulen wochenlang auf sich warten lässt, bekam sie hier nach nur zwei Tagen, erzählt sie. Für Moni, die Wirtschaft und Ingenieurwissenschaft studiert, lag der Wechsel nach Heidelberg auf der Hand, nachdem sie ihren Bachelor bereits an einer Partnerhochschule der SRH in Mexiko absolviert hatte.

