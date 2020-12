Vor allem im Frühling ein (Kinder-) Traum: der Blütenweg in Bergheim, einer von 111 Orten in Heidelberg für Kinder, ausgewählt von Julia Schönborn. Foto: Schönborn

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Wer Kinder hat, kommt um die Frage nicht herum: Was machen wir heute? Wer Kinder hat und in Heidelberg lebt, kann sich ab sofort von einem Buch inspirieren lassen. Selbst umtriebige Eltern, die glauben, jeden Winkel der Stadt bereits erkundet zu haben, finden in diesem ganz besonderen Stadtführer von Julia Schönborn noch viele Menge tolle Ausflugsideen – und das für jede Wetterlage.

Für ihren Familienführer hat die dreifache Mutter geheimnisvolle, nützliche und verwunschene Orte und Spielräume für Kinder und Familien zusammengestellt. Ihre Sammlung ist kreativ, abwechslungsreich und vielfältig: 111 Orte zum Spielen, zum Staunen und Erforschen warten darauf, entdeckt zu werden. Auch optisch ist das Buch ein Hingucker. Die Texte sind mit viel Liebe zum Detail geschrieben und die Fotos machen spontan Lust auf einen Ausflug. Man muss sich nur noch entscheiden, wohin.

Frau Schönborn, nehmen Kinder ihre Umgebung anders wahr als Erwachsene und wenn ja, was macht den Unterschied?

Literaturwissenschaftlerin, Bloggerin, Kommunikationsberaterin, Mutter und jetzt auch noch Autorin – die Wahlheidelbergerin Julia Schönborn hat sich auf Spurensuche durch Heidelberg begeben. Sie ist Mutter dreier Kinder im Alter von 10, 13 und 15 Jahren. Foto: privat

Julia Schönborn: Leider liegt meine eigene Kindheit schon eine Weile zurück. Wenn ich aber meine Kinder so beobachte, würde ich sagen: Ja, das tun sie. Kinder sehen viel mehr Details als Erwachsene. Und erinnern sich auch anders an ihre Lieblingsorte.

Aber begeistern nicht viele Orte Kinder und Erwachsene gleichermaßen?

Doch. Aber im Band habe ich versucht, auf beide Wahrnehmungen einzugehen: Die Sicht der Kinder und die Sicht der Erwachsenen, die sich um sie kümmern.

111 Orte – das ist ganz schon sportlich selbst für eine kinderfreundliche Stadt wie Heidelberg. Warum ausgerechnet 111?

Das ist wirklich sehr sportlich. Aber das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist das Konzept für diese Reihe des Emons-Verlags. Ein Literaturagent hat mich vor etwa eineinhalb Jahren angesprochen, ob ich das möchte – er ist über meinen Blog auf mich aufmerksam geworden.

Wie lange haben Sie gebraucht, um alle Orte zu finden und darüber zu schreiben?

Lange. Länger, als vermutet. Ich denke, es waren alles in allem zwei volle Monate Arbeitszeit.

Aber es hat Sie dennoch gereizt?

Julia Schönborn: "111 Orte für Kinder in Heidelberg, die man gesehen haben muss", Broschur Köln: Emons Verlag 2020, ISBN 978-3-7408-0989-8, 240 Seiten, 16,95 Euro.

Ja, ich wollte das Buch für meine Kinder machen. Wir haben das gemeinsam besprochen, sie haben mich zu vielen Orten begleitet und sind auch auf einigen Fotos zu sehen. Damit mussten sie auch einverstanden sein und sie fanden es cool. Letztlich ist das Buch eine doppelte Liebeserklärung. Eine an meine Kinder und eine an die Stadt Heidelberg.

Welches ist denn Ihr Lieblingsort.

Ich habe nicht den einen Lieblingsort, ich habe mehrere. Dazu gehört aber auf jeden Fall das Dezernat 16 mit der Filzerei – das ist klar, weil ich dort arbeite (lacht). Was ich auch unfassbar liebe, ist der Blütenweg in Bergheim und ich mag wahnsinnig gern die Bücherschränke, also die öffentlichen Bücherregale überall in der Stadt. Oh. Und dann liebe ich das Konzert der Halsbandsittiche, auch wenn immer alle über die Vögel schimpfen.

Und haben Ihre Kinder einen Lieblingsort?

Also was allen besonders gut gefallen hat, ist der Keramikofen in der "Unteren Straße".

An dieser kleinen Auswahl merkt man schon, dass das Buch kein klassischer Reiseführer ist.

Nein, der Fokus dieser Reihe liegt nicht nur auf den besonderen und versteckten Dingen in der Stadt, sondern auch auf den Dingen, die barrierearm sind – auch finanziell barrierearm. Und damit Orte, die für alle Menschen erreichbar sind.

Welche Auswirkungen hatte denn die Corona-Krise auf die Auswahl der Orte? Vieles war ja im Frühjahr geschlossen oder ist es jetzt wieder.

Nun, durch die Schließungen im Frühjahr passierten zwei Dinge. Einerseits hatte ich mehr Zeit, um mich um das Projekt zu kümmern. Andererseits waren viele Orte, die auf meiner Liste standen, auf einmal zu. Darunter auch Orte, die ich unbedingt im Band haben wollte, wie das kurpfälzische Museum. Ich habe etwa ein Fünftel der Orte, die ursprünglich geplant waren, durch andere ersetzt.

Also mehr Tipps für draußen in der Natur?

Ja und durch Sachen, von denen ich wusste, die gibt es später auch noch. Bei vielen schwingt im Moment die Sorge mit, ob sie die Krise überstehen.

Und es wollen ja auch nicht alle Eltern mit ihren Kindern ständig in den Wald.

Richtig. Deshalb habe ich auch ganz bewusst auch Orte und kleine Betriebe ausgewählt, für die es gerade sehr schwer ist, diese Krise zu überstehen. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es für alle weitergeht. Und vielleicht trägt mein Band genau dazu ja auch etwas bei.