Die gemeinsame Spendenaktion zusammen mit der Evangelischen und der Katholischen Kirche soll schnelle Unterstützung in Notfällen bieten.

Heidelberg. (jus) In die Chapel des Ankunftszentrums in Patrick-Henry-Village kommt eine junge Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter zu Sigrid Zweygart-Pérez, Pfarrerin für Flucht und Migration. Gemeinsam mit der Oma der Kleinen sind sie aus der Ukraine geflüchtet, der Vater blieb im Land zurück. Zweygart-Pérez weiß, dass das Mädchen eine leichte Behinderung hat, deretwegen sie nicht so gut gehen kann.

Mit Händen und Füßen gibt die Mutter der Pfarrerin zu verstehen, dass der Tochter ihre Schuhe zu klein geworden sind, sodass sie noch schlechter als sonst laufe. Passende Schuhe findet Zweygart-Pérez im Fundus des PHV nicht. "Bei Kindern sind gute Schuhe sowieso wichtig, und gerade aufgrund der Behinderung wären billige Schuhe ungeeignet gewesen", erzählt Zweygart-Pérez.

Hintergrund Spenden für die Aktion "RNZ hilft" sind möglich an das Spendenkonto Evangelische Kirche in Heidelberg IBAN:

DE77 6725 0020 0009 3129 51

BIC:

SOLADES1HDB

Betreff: [+] Lesen Sie mehr Spenden für die Aktion "RNZ hilft" sind möglich an das Spendenkonto Evangelische Kirche in Heidelberg IBAN:

DE77 6725 0020 0009 3129 51

BIC:

SOLADES1HDB

Betreff:

"RNZ hilft" Wer im Betreff zudem seine Adresse angibt, bekommt eine Spendenquittung zugeschickt. Wer mit einer Banking-App diesen QR-Code scannt, kann unkompliziert direkt spenden. Die Verteilung der Mittel läuft über die Evangelische und die Katholische Kirche Heidelberg. Anträge stellen in der Regel deren Sozialverbände Caritas und Diakonie, die mit ihrer Migrationsberatung in direktem Austausch mit den Menschen sind. Aber auch die Flüchtlingsbeauftragten der Kirchen und Mitgliedsgemeinden können Gelder beantragen. Unterstützt werden bedürftige Geflüchtete und Migranten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, die in Heidelberg und dem Umland leben oder einen direkten Bezug zur Stadt haben.

[-] Weniger anzeigen

Durch die Spenden von "RNZ hilft" konnte Zweygart-Pérez mit der Mutter und ihrer Tochter gleich am nächsten Tag losziehen – und passende Schuhe kaufen. 50 Euro kosteten sie und brachten der Familie viel Freude: "Die Mutter war wirklich froh und kam später noch einmal zu mir, um sich zu bedanken und zu zeigen, wie gut die Kleine darin läuft."

Zweygart-Pérez sagt, die Möglichkeit einer solch unkomplizierten Unterstützung sei "echt genial". "Das macht es so viel einfacher, schnell und unbürokratisch zu helfen", so die Seelsorgerin. Für sie seid es ein großes Geschenk, etwa einfach so spontan Schuhe kaufen zu können. Sie betont: Schon mit zehn Euro können die Helfer etwas anfangen, zum Beispiel eine Telefonkarte kaufen. "Und für 15 Euro gibt es schon günstige Brillen, die auch einen Unterschied machen", sagt Zweygart-Pérez.

Für diese Art der schnellen und unbürokratischen Hilfe sind die RNZ und die großen Kirchen in Heidelberg auf Spenden angewiesen.

Spendenkonto: Evangelische Kirche in Heidelberg, IBAN: DE77.6725.0020.0009 3129 51, BIC: SOLADES1HDB, Betreff: "RNZ hilft".

Wer im Betreff seine Adresse angibt, erhält eine Spendenquittung. Mit einer Banking-App und dem abgebildeten QR-Code kann man unkompliziert direkt spenden.