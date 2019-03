Von Micha Hörnle

Die Verhandlung am Mittwoch vor dem Landgericht dauerte nur 28 Minuten, aber sie war ein einziger Paukenschlag: Die Vorsitzende Richterin Andrea Großmann deutete an, dass die Stadt praktisch keine Chance mehr hat, den Alten Kohlhof zurückzukaufen: "Es haben sich gewisse Zweifel ergeben, ob man der Klage der Stadt stattgeben kann." Zwar bestätigte sie ihre Einschätzung vor ziemlich genau einem Jahr – nämlich dass es "gewisse Zweifel gab, dass zum damaligen Zeitpunkt auf dem Alten Kohlhof eine Gaststätte betrieben worden ist".

Aber in der Zwischenzeit habe sich einiges getan: Es gebe dort ein Lokal, das auch von Restaurantführern ausgezeichnet worden ist und in dem prinzipiell jeder essen könne. Damit sei nach dem Gaststättenrecht die Existenz eines Lokals auf dem Alten Kohlhof bewiesen, wobei Richterin Großmann wörtlich "eine Art von Gastronomie" sagte: Denn als Restaurant im herkömmlichen Sinn wollte sie das "Oben" im Alten Kohlhof offenbar nicht sehen: Es fasst nur 20 Gäste, das Menü kostet 120 Euro, und es hat nur an vier Abenden in der Woche offen.

Aber, so sagte Großmann im Namen der Vierten Zivilkammer: "Es gibt keine Verpflichtung, hier eine Ausflugsgaststätte vorzuhalten." Höchstrichterliche Urteile der letzten Monate forderten die Kommunen ausdrücklich auf, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Auf die Situation übertragen: Wenn die Stadt Heidelberg will, dass es im Alten Kohlhof ein Lokal gibt, so sei das der Fall. Es könne keinesfalls die Aufgabe einer Stadt sein, den Betrieb selbst in die Hand zu nehmen.

Die Entgegnungen des städtischen Anwalts Holger Henkel, dass erstens immer noch auf dem Alten Kohlhof die Wohnnutzung überwiege, dass zweitens es immerhin erhebliche Zweifel an einer allgemein zugänglichen Gaststätte gebe, und dass es drittens bei den Urteilen der höchsten Gerichte um ganz andere Sachverhalte ging, würdigte Großmann nicht. Während für Stadtanwalt Henkel entscheidend war, dass es zum Zeitpunkt der städtischen Klage auf Wiederkauf des Anwesens (Januar 2017) kein Lokal im Kohlhof gab, so zählt für die Richter des Landgerichts vor allem, dass es jetzt eines gibt, "wie von der Stadt gewollt", sagte Richter Schütter. "Man muss sich fragen, wie man damit umgeht, wenn ein Ziel, das man verfolgt hat, erreicht ist."

Anwalt Henkel versuchte, mit einer Chronologie der Ereignisse das Gericht zu beeindrucken: "Das Allererste war der Umbau zu einer Wohnung. Dann wurden die Schreiben der Stadt permanent ignoriert. Und eineinhalb Jahre, nachdem das Objekt erworben worden war, wurden die Verpflichtungen aus dem Grundbucheintrag nicht erfüllt. Die Familie Hofbauer, die nicht Betreiber des Lokals ist, will hier nur wohnen." Henkel, sichtlich entsetzt, sagte nur: "Durch die fortgesetzte Verzögerungstaktik der Familie Hofbauer wird unsere Klage am Ende wirkungslos. Das wirft alles über den Haufen, was ich gelernt habe."

Dann wurde es heftig: "Dann machen wir einen Ortstermin. Ich bin bereit, jedem alles zu zeigen. Wieso lügen Sie?", blaffte Michael Hofbauer den städtischen Anwalt Henkel an. Der keilte zurück, dass es wohl mit der Aufstellung seiner Investitionen seit dem Kauf 2015 nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, es fiel sogar das Wort "Schwarzgeld", bis Richterin Großmann die beiden Parteien zur Ordnung rief.

Dabei fasste sie noch einmal die neue Einschätzung des Gerichts ("Die Kammer geht vom Betrieb einer Gaststätte aus") zusammen, sie gab den Anwälten bis 20. Mai die Gelegenheit zur Stellungnahme. Das wird alles schriftlich geschehen. Am Mittwoch, 5. Juni, um 10 Uhr setzte Richterin Großmann den Verkündigungstermin an und damit dürfte nach gut zwei Jahren das Verfahren zu Ende gehen.

Update: 12.30 Uhr, Mittwoch, 20. März 2019