Von Timo Teufert

Es ist wieder Sommertouren-Zeit: Die Redaktion hat auch in diesem Jahr exklusiv für RNZ-Abonnenten Führungen, Aktionen und Ausflüge geplant. Und zwar für diejenigen, die nicht über die ganzen Ferien in Urlaub fahren. Alle Veranstaltungen der Sommertour sind kostenlos, eine Bewerbung ist jedoch erforderlich - hier geht es zur Online-Anmeldung. Unter allen Einsendern werden die Teilnehmer ausgelost, wenn die Nachfrage größer als die zur Verfügung stehenden Plätze ist.

Bierherstellung live erleben am 6. August

Im ältesten Unternehmen Heidelbergs und gleichzeitig einer der modernsten Brauereien Europas erleben die Leser, wie heute Bier gebraut wird. Die Teilnehmer erwartet ab 18 Uhr eine interessante Führung durch die Heidelberger Brauerei - mit Blick in die Sudkessel und den Läuterbottich. Anschließend geht es in die Darre der Brauerei zu einem kleinen Imbiss. Die Teilnehmer dürfen dort die Heidelberger Biere verkosten und erleben mit einem Brauer hautnah, wie das Bier nach alter Tradition hergestellt wird. Das Mindestalter, um an dieser Sommertour teilzunehmen, beträgt 18 Jahre.

Fahrsicherheitstraining des ADAC. Fotos: Rothe (3)/Teufert

Fahrsicherheitstraining beim ADAC am 7. August

Wie man als Autofahrer richtig auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr reagiert, lernen die Teilnehmer bei einem Intensiv-Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände im Neurott - unter fachkundiger Anleitung eines erfahrenen Trainers. Auf dem Übungsplan stehen zwischen 8 und 17 Uhr zum Beispiel eine Vollbremsung, schnelles Ausweichen vor Hindernissen sowie das Verhalten des Fahrzeugs auf schneeglatter Fahrbahn. Teilnehmen dürfen nur Personen ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein. Das eigene Auto muss zum Training mitgebracht werden, Begleitpersonen sind bei dieser Sommertour leider nicht möglich.

Hinter den Kulissen des Energieparks im Pfaffengrund am 7. August

Seit 2011 setzen die Stadtwerke ihre Energiekonzeption 2020/2030 um. Im Energiepark Pfaffengrund ist seither viel passiert: Bereits seit 2013 ist das Holz-Heizkraftwerk in Betrieb, das seinen Strom zum großen Teil aus einer Solarfassade und von Solarpanels auf dem Dach bezieht. Zudem wurden mehrere Erdgas- und Biomethan-Blockheizkraftwerke gebaut. Inzwischen erzeugt der Energieversorger dadurch bereits 25 Prozent seiner Fernwärme selbst, 20 Prozent sogar aus erneuerbaren Energien. Als nächster Baustein entsteht auf dem Gelände aktuell der Energie- und Zukunftsspeicher. Wie eine überdimensionale Thermoskanne speichert er Fernwärmewasser und sorgt so dafür, dass das Energiesystem noch flexibler wird. Bei der Sommertour stellt Projektleiter Heiko Faulhammer um 15 Uhr die Aktivitäten der Stadtwerke vor und beantwortet Fragen zum Energie- und Zukunftsspeicher.

EMBL-Chef Matthias Hentze stellt seine Forschung vor am 12. August

Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) öffnet am Montag, 12. August, seine Türen für 20 RNZ-Leser. Nach einer kurzen Einführung wird EMBL-Direktor Prof. Matthias Hentze die Abonnenten empfangen und in dem Vortrag "Drei Heureka für RNA, die coole Schwester der DNA" seine aktuelle Forschung vorstellen. Im Anschluss besuchen die Leser das Hentze-Labor und spazieren die DNA-Helix des Advanced Training Centres hinauf, bis zur Dachterrasse. Dort, hoch über dem EMBL-Campus, wird der Abend bei Fingerfood, Käse und Wein ausklingen.

Hinter den Kulissen des Heidelberger Zoos am 13. August

Spannende Einblicke erhält ein kleiner Kreis von RNZ-Lesern bei dieser außergewöhnlichen Führung durch den Zoo. Ab 13 Uhr begleitet ein Zooranger die Teilnehmer und berichtet Wissenswertes über die tierischen Bewohner. Ein besonderes Highlight ist das Treffen mit einem Tierpfleger aus dem Raubtierrevier, der exklusiv für Fragen - zum Beispiel rund um das neue Löwengehege - zur Verfügung steht.

Schifffahrt mit der Weissen Flotte. Fotos: Rothe (3)/Teufert

Mit der "MS Alt-Heidelberg" nach Hirschhorn am 20. August

Sie trägt den traditionsreichen Namen "Alt-Heidelberg", gehört aber erst seit letztem Jahr zur Weißen Flotte. Das Schiff, das bis Sommer 2018 auf der Donau, der Altmühl und dem Main-Donau-Kanal unterwegs war, bekam in der Winterpause eine Frischzellenkur verpasst und präsentiert sich den Sommertouristen am Dienstag, 20. August, in neuem Glanz. Mit dem 48 Meter langen und neun Meter breiten Schiff unternehmen die RNZ-Leser einen Tagesausflug mit Zwischenstopp in Hirschhorn.

Wanderung zum Bierhelder Hof. Fotos: Rothe (3)/Teufert

Wanderung mit dem Odenwaldklub am 23. August

Die Heidelberger Straßen- und Bergbahn lädt die Teilnehmer der Sommertour zunächst zu einer Fahrt mit den Bergbahnen vom Kornmarkt auf den Königstuhl ein. Von dort aus wandern die RNZ-Leser zusammen mit fachkundigen Wanderführern des Odenwaldklubs Heidelberg über den Leopoldstein und den Jägerpfad zum Kohlplattenbrunnen. Weiter geht die etwa vier Kilometer lange Tour über Posseltslust, Drei Eichen und St. Nikolaus zum Arboretum Speyerer Hof. Nach einem Abstecher zu den ehemaligen Schießständen kehren die Teilnehmer nach rund zwei Stunden im Bierhelder Hof ein. Von dort aus geht es entweder per Bus zurück in die Stadt oder zu Fuß durch den Kühlen Grund nach Rohrbach Markt.

Abendführung im Heidelberger Zoo am 28. August

Der Zoo schließt im Sommer täglich um 19 Uhr seine Tore. Für einen exklusiven Kreis von RNZ-Lesern heißt es an diesem Abend jedoch: Nachdem die Besucher des Tages gegangen sind, gehen wir in den Zoo! Während der exklusiven 90-minütigen Abendführung erleben die Teilnehmer den Zoo jenseits der großen Besucherströme. In ganz besonderer Atmosphäre erfahren sie Wissenswertes über die Tiere und Anlagen des Zoos. Mit etwas Glück lässt sich zudem das eine oder andere nachtaktive Tier beobachten, nach dem man tagsüber vergeblich Ausschau hält.

Führung über den Bergfriedhof am 30. August

Versteckt hinter hohen Mauern auf einem vormaligen Weinberg und bewusst als Park gestaltet überrascht der Bergfriedhof durch seinen neu angelegten Garten der Kulturen, botanische Kostbarkeiten und monumentale Grabmäler. Bekannte Namen berühmter Heidelberger erinnern an die Bedeutung dieser Stadt in den vergangenen Jahrhunderten. All das werden die Teilnehmer dieser Sommertour im Rahmen einer Führung der Heidelberger Gästeführer um 16 Uhr näher erfahren. Für den Gang über den jüdischen Friedhof benötigen Männer eine Kopfbedeckung.

Auch die Druckerei der Rhein-Neckar-Zeitung ist das Ziel einer Sommertour. Foto: Rothe

Wie entsteht die RNZ? am 3. September

Wenn andere Arbeitnehmer schon längst Feierabend haben, geht es im Druckhaus der Rhein-Neckar-Zeitung erst so richtig los. Dann werden alle neun Lokalausgaben der RNZ im Druckhaus im Pfaffengrund produziert. Um 21 Uhr treffen sich die Sommertouristen, um über ihre Heimatzeitung ins Gespräch zu kommen und über das Blatt zu diskutieren. Anschließend erleben sie den Andruck ihrer Tageszeitung und bekommen viele weitere interessante Informationen über ihre RNZ - beispielsweise, wie viele Rollen Zeitungspapier jeden Tag im Druckhaus verbraucht werden. Beim Rundgang stehen auch das Papierlager, der Rollenkeller, die Druckmaschine sowie der Versand auf dem Programm.

Wie entstehen Schreibgeräte der Firma Lamy? am 5. September

Schreibgeräte von Lamy haben sich in den letzten Jahren zu Lifestyle-Produkten entwickelt - vor allem in Asien boomt das Geschäft. Und so verlassen mittlerweile jährlich über acht Millionen Füller, Kulis oder Bleistifte das Heidelberger Werk und gehen in die ganze Welt. Alle Teile, die das 1930 gegründete Familienunternehmen für seine Schreibgeräte verwendet, werden in Wieblingen produziert - von der Feder für den Füller bis zu den Kunststoffteilen. Bei der Werksbesichtigung erfahren die Sommertouristen auch, wie die Tinte in die Patronen kommt und wie lange man mit einer Kugelschreibermine schreiben kann, erhalten Einblicke in die Füllfeder- und Minenfertigung sowie in die Kugelschreiber- und Füllermontage. Im Anschluss an die Führung, die um 9 Uhr beginnt, lädt Lamy die Teilnehmer zu einem Imbiss ein.

Führung durch die LVG Heidelberg für Gartenbau am 10. September

Bei der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau erhalten die RNZ-Leser am Dienstag, 10. September, einen Einblick in die Arbeit der Landesanstalt und dürfen bei einem Rundgang hinter die Kulissen schauen. Dabei bekommen sie zum Beispiel Anregungen für den eigenen Garten. Sowohl das im Trend liegende Naschgemüse und Bienenweidepflanzen als auch ökologisch gedüngte Balkonkästen werden ab 14.30 Uhr präsentiert. Der professionelle Anbau von Fruchtgemüse und Frühjahrsblühern wird erklärt und kann in den Gewächshäusern begutachtet werden. Freizeitgärtner können sich bei dieser Führung zudem in allen Belangen rund um Garten und Pflanze beraten lassen.