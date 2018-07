Von Timo Teufert

Mittlerweile ist es ja schon bekannt: Die großen Ferien sind bei der Rhein-Neckar-Zeitung Sommertouren-Zeit. Egal, wie gut Sie Heidelberg und die Umgebung kennen, bei den RNZ-Sommertouren erfahren Sie sicher etwas, was Sie bislang noch nicht über die Stadt am Neckar und das Umland wussten. Exklusiv für Abonnenten der Rhein-Neckar-Zeitung hat die Redaktion auch in diesem Jahr wieder Führungen zu Plätzen oder Institutionen organisiert, die man als Normalsterblicher nicht ohne Weiteres kennenlernen kann. Alle Veranstaltungen der Sommertour sind kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich (hier geht es zu unserem Anmeldeformular). Unter allen Einsendern werden die Teilnehmer ausgelost, wenn die Nachfrage zu groß ist.

Weinwanderung in Rohrbach am 1. August

Die RNZ-Leser treffen sich am Mittwochnachmittag im Rohrbacher Ortskern, um dann zusammen mit der Vorsitzenden des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Rohrbach, Larissa Winter-Horn, den "Erlebniswanderweg Wein und Kultur" zu erkunden. Den Rundwanderweg gibt es seit dem Jahr 2013, in den Weinbergen im Süden Heidelbergs erfährt man Wissenswertes zu den Themen Wein, Geologie, Klima, Lebenskultur sowie Flora und Fauna der Region. Bei der Sommertour wird Larissa Winter-Horn, die von 2000 bis 2013 Heidelberger Weinkönigin war, auch auf die Geschichte des Weinbaus in Rohrbach und den Weinbau heute eingehen. Erste Station auf der gut sechs Kilometer langen Wanderung ist das Weingut Winter, weiter geht es zum Weingut Bauer auf dem Heidelberger Dachsbuckel und im Anschluss zum Weingut Clauer. Die Winzer präsentieren den RNZ-Abonnenten exklusiv jeweils zwei edle Tropfen aus ihren Weinkellern. Für die gut zweieinhalbstündige Wanderung benötigen die Teilnehmer festes Schuhwerk und ausreichend Kondition.

Wie entsteht die Rhein-Neckar-Zeitung? am 7. August

Foto: Joe

Wenn andere Arbeitnehmer schon längst Feierabend haben, geht es im Druckhaus der Rhein-Neckar-Zeitung erst richtig los. Dann werden alle neun Lokalausgaben der Rhein-Neckar-Zeitung im Druckhaus im Pfaffengrund produziert. Um 22 Uhr treffen sich die Sommertouristen, um mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel über ihre Heimatzeitung ins Gespräch zu kommen und über das Blatt zu diskutieren. Anschließend erleben die Sommertouristen den Andruck ihrer Tageszeitung und bekommen viele weitere interessante Informationen über ihre RNZ - beispielsweise, wie viele Rollen Zeitungspapier jeden Tag im Druckhaus verbraucht werden. Beim Rundgang stehen auch das Papierlager, der Rollenkeller, die Druckmaschine sowie der Versand auf dem Programm.

Der Klinikneubau der Chirurgie am 8. August

Ein Klinikneubau folgt besonderen Anforderungen. Bei einer Führung durch den Neubau der Chirurgischen Universitätsklinik am 8. August um 17 Uhr im Neuenheimer Feld lernen RNZ-Leser Pflegestationen, moderne Hybrid-Operationssäle und auch den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach kennen. Die Führung übernimmt der Chef des Universitätsbauamtes Heidelberg und des Amtes Mannheim von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Bernd Müller. Mit 170 Millionen Euro Kosten ist diese Klinik die derzeit größte Baumaßnahme des Landes Baden-Württemberg und wird bei Inbetriebnahme die modernste Einrichtung in ganz Deutschland sein. Das Gebäude soll zum Jahresende fertig sein, es wird dann eingerichtet und im Frühsommer 2019 bezogen.

Fahrsicherheitstraining beim ADAC am 13. August

Wie man als Autofahrer richtig auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr reagiert, lernen die Teilnehmer bei einem Intensiv-Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände im Neurott - unter fachkundiger Anleitung eines erfahrenen Trainers. Auf dem Übungsplan stehen zwischen 8 und 17 Uhr zum Beispiel eine Vollbremsung, schnelles Ausweichen vor Hindernissen sowie das Verhalten des Fahrzeugs auf schneeglatter Fahrbahn. Teilnehmen dürfen nur Personen ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein. Das eigene Auto muss zum Training mitgebracht werden, Begleitpersonen sind bei dieser Sommertour leider nicht möglich.

Bierherstellung live erleben am 14. August

Im ältesten Unternehmen Heidelbergs und gleichzeitig einer der modernsten Brauereien Europas erleben die Leser, wie heute Bier gebraut wird. Die Teilnehmer erwartet ab 18 Uhr eine interessante Führung durch die Heidelberger Brauerei - mit Blick in die Sudkessel und den Läuterbottich. Anschließend geht es in die Darre der Brauerei zu einem kleinen Imbiss. Die Teilnehmer dürfen dort die Heidelberger Biere verkosten und erleben mit einem Brauer hautnah, wie das Bier nach alter Tradition hergestellt wird. Das Mindestalter für diese Sommertour beträgt 18 Jahre.

Hinter den Kulissen des Heidelberger Zoos am 17. August

Foto: Hentschel

Einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Elefantenhauses erhält ein kleiner, exklusiver Kreis von RNZ-Lesern bei dieser außergewöhnlichen Führung durch den Heidelberger Zoo. Dabei können die Teilnehmer das Paten-Tier der RNZ, den Elefantenbullen Gandhi, kennenlernen und im Elefantenhaus einmal die Seite wechseln und das Haus von innen betrachten. Ab 13 Uhr dürfen die Teilnehmer den Tierpflegern etwa zwei Stunden lang über die Schulter schauen - inklusive weiterer Programmpunkte nur für die Sommertouristen.

Mit der MS "Königin Silvia" nach Neckarsteinach am 21. August

Das romantische Neckartal erleben wie eine königliche Hoheit: Das ist mit dem Flaggschiff der Weißen Flotte Heidelberg, der vor zwei Jahren in Dienst gestellten "Königin Silvia", möglich. Erst vor Kurzem waren die Namenspatin, Königin Silvia von Schweden, und ihr Mann, König Carl Gustaf, selbst an Bord, jetzt machen die Sommertouristen am 21. August einen Ausflug in die Vierburgenstadt Neckarsteinach. Dort haben die RNZ-Leser die Gelegenheit, die südlichste Gemeinde Hessens auf eigene Faust zu erkunden und die Atmosphäre an der Neckarschleife zu genießen. Und auch die Fahrt selbst wird ein Erlebnis: Denn durch ihre modernen Motoren verbraucht die "Königin Silvia" nicht nur sehr wenig Treibstoff, sie gleitet auch fast lautlos durch das Wasser. Erleben können die Teilnehmer dieses Fahrgefühl vom großzügigen Sonnendeck aus oder durch die großen Panoramascheiben des Hauptdecks.

Hintergrund So werden Sie Sommertourist Die Anmeldung ist bis zum 26. Juli im Internet oder per Post möglich Sechs Wochen lang bietet die Rhein-Neckar-Zeitung neugierigen Lesern während der Sommerferien wieder ein außergewöhnliches Ferienprogramm: Denn die Teilnahme an allen Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Sie müssen [+] Lesen Sie mehr So werden Sie Sommertourist Die Anmeldung ist bis zum 26. Juli im Internet oder per Post möglich Sechs Wochen lang bietet die Rhein-Neckar-Zeitung neugierigen Lesern während der Sommerferien wieder ein außergewöhnliches Ferienprogramm: Denn die Teilnahme an allen Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Sie müssen Abonnent unserer Zeitung sein. Eine Anmeldung für Ihre Wunschtour ist aber zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Und die vergangenen Jahre zeigten, dass sich unsere Touren großer Beliebtheit erfreuen. Oft gibt es mehr Anmeldungen als freie Plätze! Deshalb entscheidet bei zu vielen Anmeldungen für eine Tour das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns telefonisch benachrichtigt - Absagen können wir leider nicht verschicken. Wenn Sie an einer unserer Sommertouren teilnehmen möchten, können Sie sich dafür ganz einfach anmelden: Füllen Sie den Anmeldecoupon vollständig aus und schicken Sie ihn bis Donnerstag, 26. Juli, an die RNZ, Stadtredaktion, "Sommertour", Neugasse 2, 69117 Heidelberg. Gern können Sie auch eine Begleitperson zu unseren Führungen und Aktionen mitbringen. Und natürlich können Sie sich auch über die Internetseite der Rhein-Neckar-Zeitung für die Touren anmelden. Das Anmeldeformular müssen Sie vollständig ausgefüllt an uns abschicken. Ihre sechsstellige Abonummer ist bei den Abbuchungen auf Ihrem Kontoauszug zu finden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen - sollten Sie für die Teilnahme ausgelost worden sein - erst kurz vor dem gewünschten Tourtermin eine Zusage geben können. Sollten Sie vor der Tour also im Urlaub sein, geben Sie eine Rufnummer an, auf der wir Sie auch dort erreichen können.

S-Bahn-Werkstatt in Ludwigshafen am 30. August

Mit seinen derzeit sechs Linien und einer Streckenlänge von 463 Kilometern gehört das Netz der S-Bahn Rhein-Neckar zu einem der größten S-Bahn-Netze in Deutschland, was die Linienlänge anbelangt. Auf den Gleisen sind 91 Triebzüge für die S-Bahn im Einsatz, die Bahnhöfe und Haltepunkte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch in Hessen und im Saarland ansteuern. Damit die S-Bahnen möglichst zuverlässig fahren, hat die DB Regio Mitte, die die S-Bahn Rhein-Neckar betreibt, in Ludwigshafen eine zentrale Werkstatt eingerichtet. Dort kümmern sich rund 85 Mitarbeiter darum, dass die Triebwagen immer einsatzbereit sind. Was genau dafür getan werden muss, erfahren die RNZ-Leser bei einem Besuch der Werkstatt. Die Anreise zur Werkstatt erfolgt natürlich mit der S-Bahn ab Heidelberg Hauptbahnhof.

Wie entsteht ein Lamy-Stift? am 5. September

Schreibgeräte von Lamy haben sich in den letzten Jahren zu Lifestyle-Produkten entwickelt - vor allem in Asien boomt das Geschäft. Und so verlassen mittlerweile jährlich über acht Millionen Schreibgeräte das Heidelberger Werk und gehen in die ganze Welt. Alle Teile, die das 1930 gegründete Familienunternehmen für seine Schreibgeräte verwendet, werden nach wie vor in Wieblingen produziert - von der Feder für den Füller bis zu den Kunststoffteilen. Bei der exklusiven Werksbesichtigung erfahren die Sommertouristen auch, wie die Tinte in die Patronen kommt und wie lange man mit einer Kugelschreibermine schreiben kann, erhalten Einblicke in die Füllfeder- und Minenfertigung sowie in die Kugelschreiber- und Füllermontage. Im Anschluss an die Führung, die um 9 Uhr beginnt, lädt Lamy die Teilnehmer zu einem Imbiss ein.