Heidelberg. (sle) Den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und China fördern - das hat sich die "Sino German Business Federation" (SGBF) zur Aufgabe gemacht. Der Standort der Wirtschaftsvereinigung wurde jetzt im Tech Tower - dem ehemaligen "langen Manfred" auf dem Emmertsgrund - von Prof. Sompo Chou, Geschäftsführer des Sino German Hi-Tech Parks sowie SGBF-Präsident, und Oberbürgermeister Eckart Würzner feierlich eröffnet.

Auch, wenn dabei symbolisch das Band zerschnitten wurde, möchte man in Zukunft die Verbindung zwischen Deutschland und China stärken und Brücken zwischen den Kulturen bauen, wie Chou in seiner Eröffnungsrede deutlich machte: Man wolle in Heidelberg eine Plattform schaffen, auf der deutsche und chinesische Wissenschaftler und Unternehmen sich begegnen. Ziel der SGBF sei dabei vor allem die Förderung und Vertiefung der deutsch-chinesischen Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

"Heidelberg ist dafür ein idealer Standort", erklärte Chou. Und das nicht nur wegen der romantischen Lage und des idyllischen Flairs, das einen zur Ruhe kommen lasse und zu neuen Ideen anrege - vielmehr liege Heidelberg wie eine Perle inmitten einer Agglomeration von Bildung, Forschung, Wissenschaft und Innovation in der Metropolregion Rhein-Neckar. "Heidelberg ist vielleicht eine kleine Stadt, aber mit vielen großen Köpfen", merkte Chou in Hinblick auf die zahlreichen lokalen Forschungseinrichtungen wie etwa das European Molecular Biology Laboratory (EMBL), das Uniklinikum oder das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) an.

Einer dieser "großen Köpfe" war der zweite Ehrengast der Eröffnungsveranstaltung, Medizinnobelpreisträger Prof. Harald zur Hausen, der sich ebenso wie Würzner über die Ehrenmitgliedschaft in der SGBF freuen durfte. Zur Hausen beleuchtete bei seinem Vortrag zum Thema "Die Ursachen von Krebserkrankungen" den Zusammenhang zwischen Infektionen im Kindesalter und späteren Krebsleiden. Prävention und Aufklärung seien dabei die wichtigsten Faktoren, denn nur wenn man die Ursachen verstehe, könne man auch gezielt Krankheiten verhindern.

Neben den beiden Ehrenmitgliedern waren zudem viele hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft geladen - einige davon vielleicht baldige potenzielle Mitglieder der SGBF.

"China und Deutschland sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen, die sich aber sehr gut ergänzen", so Chou. Beide Länder verfügten über unterschiedliche Stärken, wodurch man voneinander profitieren könne.

Damit diese Kooperation auch gelinge, stehe vor allem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Vordergrund, betonte OB Würzner: "Eine Begegnung zwischen unterschiedlichen Kulturen kann nur erfolgreich sein, wenn Menschen sich gegenseitig vertrauen und für längere Zeit erfolgreich zusammenarbeiten." Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China sei jetzt schon ein starkes Pflänzchen, merkte Würzner in seiner Rede an. Dieses müsse man nun eifrig gießen, damit daraus in Zukunft ein starker Baum der Freundschaft und Partnerschaft entstehen könne.