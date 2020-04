„Wir wollen nicht nur für und unter uns singen, sondern unsere Freude am Singen auch weiterhin raustragen in die Welt“, sagt Bernhard Bentgens, der Leiter des HardChors. Deshalb gibt es ab sofort ein digitales Angebot zum Anhören und Mitsingen. Foto: pr

Von Peter Wiest

Heidelberg. "Nur nicht den Humor verlieren": Getreu dieser Maxime geht der Heidelberger HardChor ebenso wie viele andere Künstler während der Corona-Krise andere und neue Wege beim Kontakt mit seinem Publikum. Dabei hat es den HardChor besonders hart getroffen – mussten doch die geplanten Feiern zum 30-jährigen Bestehen verschoben werden.

Derzeit suche man "unter Hochdruck", so Chorleiter Bernhard Bentgens, Ersatztermine für die geplanten Konzerte. Und auch die Chorproben, die seit vielen Jahren an jedem Montagabend zu einem festen Ritual für die Chormitglieder geworden sind, finden weiter statt – selbstverständlich jedoch, wie in diesen Zeiten üblich, virtuell und via Videokonferenz.

In einer solchen entstand dann auch die Idee für ein neues Experiment. "Wie andere Chöre auch, wollen wir nicht nur für und unter uns singen, sondern unsere Freude am Singen auch weiterhin raustragen in die Welt", so Bernhard Bentgens. Auslöser für die Idee war der Song "Hausschweine" des Chanson-Duos Pigor und Eichhorn, den der HardChor bereits in seinem letzten Programm hatte und der stets besonders gut ankam beim Publikum.

Darin wird ironisch das Leben eines Mannes im Haushalt und der Familie beschrieben und damit eine Situation, die in den letzten Tagen und Wochen in den meisten Familien fast über Nacht so eingetreten ist. "Homeoffice und Homeschooling sind neudeutsche Stichwörter dafür, die die derzeitige Alltagssituation daheim kennzeichnen", so Bentgens.

In einer Videoproduktion hat der HardChor deshalb eine neue "virtuelle Chor-Version" der "Hausschweine" geschaffen, wie es der Chorleiter nennt. Herausgekommen ist ein bemerkenswertes Video, das nicht nur sehenswerte Blicke wirft auf die singenden einzelnen Chormitglieder, sondern darüber hinaus auch eine Alltags-Putz-Situation zeigt, aus der sich einiges lernen lässt. Zudem gibt es, wie beim HardChor nicht anders zu erwarten, auch noch mehr oder minder versteckte Anspielungen auf bekannte Clips von Humoristen wie beispielsweise Loriot.

Auf der HardChor-Homepage werden auch die Ersatztermine für die geplanten Jubiläums-Konzerte veröffentlicht, sobald sie feststehen. Und falls es damit doch noch etwas länger dauern sollte, ist das auch kein Problem, sagt Bernhard Bentgens: "Wir sehen und hören uns so oder so bald alle wieder – und feiern dann eben gemeinsam 31 Jahre HardChor."