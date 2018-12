Heidelberg. (pol/mare) Im vergangenen Jahr ist es in der Neujahrsnacht rund um das Heidelberger Schloss zu größeren Verkehrsproblemen gekommen. Daher reagiert die Stadt und verhängt in der Silvesternacht ein Halteverbot. Wie die Verwaltung mitteilt, werden Warnbaken aufgestellt.

Viele Autofahrer hatten beim letzten Jahreswechsel ihre Autos illegal im Schloss-Wolfsbrunnenweg abgestellt, um anschließend das Feuerwerk beobachten zu können. Damit sich solche Szenen in diesem Jahr nicht wiederholen, appelliere die Stadt an Feuerwerksfreunde, die mit dem Auto kommen, die regulären Parkplätze östlich des Schlossgartens zu benutzen, heißt es in der Pressemitteilung. Um dies auch optisch zu unterstreichen, werden noch Warnbaken an kritischen Stellen vor dem 31. Dezember aufgestellt.