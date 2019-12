Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Verkehrssicherheit für Fußgänger, insbesondere für Kinder und Senioren, habe in Heidelberg immer noch hohe Priorität. Damit widersprechen Nico Rathmann und Thomas Raab vom Amt für Verkehrsmanagement der Einschätzung von Mitgliedern der Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß). Diese hatten am Rande einer Sprühaktion in der Weststädter Blumenstraße bemängelt, dass im verkehrsberuhigten Bereich viel zu selten die Geschwindigkeit kontrolliert werde. Und auch sonst gehe beim Sicherheitsaudit vieles zu langsam.

Rathmann soll die Vorschläge von Sicherheitsauditor Jens Leven in die Praxis umsetzen und versteht die Ungeduld der IG Fuß. Doch auch wenn vieles – wie das Setzen von Pollern oder der Bau von Mittelinseln – wegen des Abstimmungsbedarfs von Verkehrsmanagement, Polizei, Stadtwerken und anderen Behörde manchmal länger dauere, gehe es voran. So hat Leven vor einigen Tagen die Mitarbeiter des Verkehrsmanagements geschult, wie sie die neuen Leitlinien für Zebrastreifen anwenden können. Diese sind jetzt in Tempo-30-Zonen möglich, auch wenn dort am Tag nur wenige Menschen die Straße queren wollen. "Wir wollten auch beim Programm ,1000 Zebrastreifen’ dabei sein, um so an Landesfördergelder zu kommen", berichtet Rathmann. Leider sei der Antrag aber abgelehnt worden. Wohl auch, weil Heidelberg bereits beim Fußverkehrscheck mit von der Partie war.

Hintergrund Langer Anger in der Bahnstadt bleibt gesperrt Selten hat eine Maßnahme des Sicherheitsaudits für so viel Aufregung gesorgt wie die Sperrung des Langen Angers auf Höhe des Gadamerplatzes in der Bahnstadt. Seit Ende der Sommerferien sind dort Warnbaken aufgestellt, damit die Kinder sicher zur Grundschule gelangen können. Doch da die Ausweichroute über die Grüne [+] Lesen Sie mehr Langer Anger in der Bahnstadt bleibt gesperrt Selten hat eine Maßnahme des Sicherheitsaudits für so viel Aufregung gesorgt wie die Sperrung des Langen Angers auf Höhe des Gadamerplatzes in der Bahnstadt. Seit Ende der Sommerferien sind dort Warnbaken aufgestellt, damit die Kinder sicher zur Grundschule gelangen können. Doch da die Ausweichroute über die Grüne Meile noch nicht fertiggestellt ist, müssen die Autofahrer jetzt einen großen Umweg in Kauf nehmen. Dementsprechend erbost äußerten sich Leserbriefschreiber zu der Sperrung. Mit einer Online-Petition sammelt die CDU Bahnstadt Unterschriften, damit die lange Straße, die durch den gesamten Stadtteil führt, wieder geöffnet wird. 564 haben bereits unterschrieben. "Die Aufregung hat sich noch nicht gelegt", sagt Nico Rathmann vom Amt für Verkehrsmanagement (siehe Artikel links). Erzürnte Mütter, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule gebracht haben, hätten sogar schon die Warnbaken auf den Gehweg geschoben und dort dann einfach stehen lassen. Damit hätten sie auch andere gefährdet. Zwar hat die CDU-Gemeinderatsfraktion in der letzten Sitzung vor der Winterpause einen Antrag gestellt, die Straße wieder für den Verkehr zu öffnen, und dieser wurde nun in die Ausschüsse verwiesen. Doch wenn es nach Rathmanns Kollege Thomas Raab geht, bleibt die Sperrung bestehen. "Unsere Priorität liegt eindeutig auf der Sicherheit des Fußwegs." Langfristig sollen die Warnbaken durch Poller ersetzt werden. Doch die Ausführungsgenehmigung sei noch nicht erteilt, die Finanzmittel noch nicht freigegeben worden. Trotzdem gebe es jetzt schon mindestens genauso viele positive Reaktionen aus der Bahnstadt für die provisorische Sperrung. Dass das Straßennetz an dieser Stelle unterbrochen werden muss, sei schon seit der Planung des Stadtteils klar gewesen. Schließlich gehe es darum, ungeliebten Durchgangsverkehr zu verhindern. Jetzt sei das endlich umgesetzt. "Und wir haben dafür auch viele Dankesschreiben von Eltern erhalten", so eine Stadtsprecherin.

[-] Weniger anzeigen

Ungeachtet dessen will die Stadt einige neue Fußgängerüberwege einrichten – zum Beispiel im Langen Anger auf der Höhe der Schwetzinger Terrasse, in der Feuerbachstraße in der Südstadt, im Grenzhöfer Weg und wahrscheinlich in der Mönchhofstraße in Neuenheim. Auch in der Bergheimer Straße werden in der Nähe der Römerstraße verschiedene Varianten geprüft genauso wie in der Uferstraße in Neuenheim beim Ruderklub. "Zebrastreifen sind außer Ampeln die einzige Möglichkeit, Fußgängern den Vorrang vor Autofahrern einzuräumen", so Rathmann. Mittelinseln engten hingegen nur den Straßenraum ein, damit Passanten leichter die Straße überqueren könnten.

Figuren wie die "Kleine Heidelbergerin", die im September erstmals in der Klingentorstraße in der Altstadt aufgestellt worden war, sollen die Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer erhöhen – und zwar dort, wo besonders viele Kinder unterwegs sind. Eine dieser Holzfiguren soll zum Beispiel auch in der Bahnstadt vor eine Kindertagesstätte kommen, in Verbindung mit einem Dialogdisplay, das sich bei den Autofahrern "bedankt", wenn sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Weitere Dialogdisplays werden Ende Januar oder Anfang Februar im Wieblinger Weg und im Pfaffengrunder Kranichweg aufgestellt. Dabei handelt es sich um neue Geräte, die mit Solarstrom betrieben werden und daher nicht mehr darauf angewiesen sind, dass in der Nähe eine Straßenleuchte angezapft werden kann.

Viele kleine Maßnahmen seien in den letzten Monaten im Rahmen des Sicherheitsaudits umgesetzt worden. "Allein in der Weststadt haben wir über 30 Poller gesetzt, um Parken im Kreuzungsbereich zu verhindern." Zahlreiche Parkplätze seien gestrichen, Piktogramme auf der Straße aufgezeichnet und Bodenschwellen angebracht worden. Auch das übergeordnete Verkehrsberuhigungskonzept Weststadt sei nicht in Vergessenheit geraten. "Es gibt Planungen für die Häusserstraße", so Raab. Bei der Ausführungsgenehmigung gebe es aber noch Abstimmungsbedarf. "Wir wollen den ganzen verkehrsberuhigten Bereich baulich besser kenntlich machen", betont Raab. Das heißt, die Kreuzungsbereiche werden aufgepflastert, das Parken neu geregelt.

Diese Einheit von Bau und Betrieb ist in der Weststadt nicht gegeben. Die Straßen sehen aus wie normale 30er Zonen, denn in den 80er Jahren wurden an den Eingängen des größten verkehrsberuhigten Bereiches in Heidelberg einfach nur Verkehrsschilder aufgestellt und die Straßen nicht umgebaut. Dieses Problem wollen die Mitarbeiter des Verkehrsmanagements angehen, dann ließen sich auch Geschwindigkeitsverstöße besser ahnden, ohne dass sich gleich jemand dagegen juristisch zur Wehr setzen könne.

12 von 15 Stadtteilen sind bereits auditiert. Im nächsten Jahr folgen der Boxberg, der Emmertsgrund und die Bahnstadt. Und dann haben Raab und seine Kollegen vom Gemeinderat auch noch den Auftrag, das illegale Gehwegparken in allen Stadtteilen zu unterbinden. Den möglichen Protest sieht Raab gelassen. Dieser habe sich in allen bisher betroffenen Straßen wieder schnell gelegt. Er sei ohnehin zwecklos: "Es gibt kein Recht auf Parken in öffentlichem Raum."