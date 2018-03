Von Micha Hörnle

Heidelberg. Wozu aufmerksame Nachbarn nicht alles gut sind: Am 26. November 2014 beobachtete ein Anwohner in der Römerstraße (Weststadt) einen Einbruchversuch: Er rief die Polizei, die nahm einen Mann und eine Frau, die Schmiere stand, fest. Als der Verdächtige durchsucht wurde, fand man die Beute aus einem vorherigen Einbruch in derselben Straße, in einem nahen Gebüsch schließlich sein Werkzeug. Nach und nach kam man dann der gesamten vierköpfigen Bande auf die Spur, ein gutes halbes Jahr später wurde Anklage erhoben: Sie sollen in 28 Fällen eine Beute von insgesamt 140.000 Euro gemacht haben.

Dieses Beispiel sollte Schule machen, findet Reiner Greulich, der Geschäftsführer des Vereins "Sicheres Heidelberg". Und deswegen sollen eine Plakatkampagne, die zum 16. März startet, und eine neue Internetseite die Heidelberger für dieses Thema sensibilisieren. Denn ein aufmerksamer Nachbar ist oft der ärgste Feind des Einbrechers.

Dabei sind seit Jahren die Einbruchsdelikte auf dem Rückzug. Absoluter Höhepunkt war das Jahr 2014, als im Stadtgebiet 389 Fälle registriert wurden, in den Jahren zuvor gab es stets um die 130 - das war also eine Verdreifachung. Dann verstärkte die Polizei ihre Präsenz, nahm ein paar osteuropäische Banden hoch, schließlich legte die Stadt ein eigenes Förderprogramm für einen verbesserten Einbruchsschutz auf. Und schon gingen die Zahlen zurück - auf 208 im Jahr 2015 und 175 im Jahr 2016. Wie es für 2017 aussieht, wird die Polizei erst in zwei Wochen berichten, wenn sie die polizeiliche Kriminalitätsstatistik vorstellt, aber Polizeisprecher Dieter Klumpp verriet bereits jetzt der RNZ: "Die Zahlen gehen weiterhin zurück - und zwar deutlich."

Auch wenn das Thema vielleicht nicht mehr so dringlich ist wie noch vor vier Jahren, so meint doch Präventionsexperte Greulich: "Wir haben uns entschieden, da dran zu bleiben. Denn die Zahlen können sich jederzeit wieder massiv erhöhen." Polizeisprecher Klumpp weiß: "Einbrüche treiben die Bürger am meisten um - weit weniger als beispielsweise Taschendiebstahl. Dieses Delikt beeinträchtigt am meisten das Sicherheitsempfinden."

Mit am meisten verspricht sich Greulich von der neuen "Wachsame Nachbarn"-Internetseite. Gedacht ist sie vor allem für alle, die Verdächtiges beobachtet haben, aber deswegen nicht unbedingt den Notruf wählen wollen: Ein Auto, das auffällig oft um den Block fährt, oder herumlungernde Gestalten. All solche Beobachtungen kann man in ein Kontaktformular eintragen, das dann direkt ans Polizeipräsidium geht. Geht das Konzept auf, dann kann die Polizei schnell reagieren - also entweder Einbrüche verhindern oder die Täter auf frischer Tat erwischen - und muss nicht mühsam (und oft erfolglos) hinterherermitteln.

Ansonsten stehen auf der Internetseite Tipps, was man als guter Nachbar alles tun kann: aufmerksam sein, sich darum kümmern, dass ein anderer Briefkasten nicht überquillt oder Fremde im Mehrfamilienhaus einfach mal ansprechen ("Kann ich Ihnen helfen?"). Manches klingt ein wenig nach dem amerikanischen Konzept der "Neighbourhood Watch" (Nachbarschaftswache), allerdings patrouillieren dort oft uniformierte Anwohner durch die Quartiere - was wiederum Greulich zu weit gehen würde. Vom Ansatz ist es näher an der 2007 gegründeten österreichischen Aktion "Pro Nachbar", die auf eine bessere Kommunikation der Nachbarn untereinander und mit der Polizei setzt. Man könnte aber auch sagen: Hier geht es um Selbstverständliches - dass die Leute ein bisschen aufeinander achtgeben. Oder wie der altgediente Polizist Klumpp sagt: "Vor 20 Jahren war das alles Standard. Aber gerade in den Städten ist viel an sozialer Kontrolle verloren gegangen."

Info: Tipps und Kontaktformular auf www.wachsame-nachbarschaft-hd.de.