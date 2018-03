In dieses Wohnheim im Pfaffengrund - von vielen Studenten "Alcatraz" genannt - brachen in der Nacht auf Montag mindestens zwei Männer ein. Foto: Hentschel

Heidelberg. (dn) Im Studentenwohnheim in der Eppelheimer Straße im Pfaffengrund kam es in der Nacht auf Montag zu einem schockierenden Vorfall: Laut Polizei brachen zwischen 3 und 5 Uhr mindestens zwei Männer in das wegen seiner ausgefallenen Architektur auch "Alcatraz" - wie das ehemalige US-Gefängnis auf einer Insel in der Bucht von San Francisco - genannte Wohnheim ein. Die Unbekannten gingen offenbar gezielt in die Zimmer von jungen Frauen.

Zwei Studentinnen wurden dadurch wach. Die erste bemerkte zwischen 3 und 4 Uhr zwei Männer, die in ihrem Zimmer standen. Als sie die beiden ansprach, flüchtete einer von ihnen sofort, der andere setzte sich jedoch zu der 27-Jährigen auf das Bett und begann dort zu onanieren. Erst als die Studentin nach dem Mann trat, verließ er den Raum. Gegen 5 Uhr wachte zudem eine 22-Jährige im gleichen Stockwerk auf, weil ein unbekannter Mann in ihrem Zimmer stand. Als die Studentin anfing zu schreien, verließ dieser den Raum wieder.

Am nächsten Tag reagierte das Studierendenwerk, das das Wohnheim betreibt. Geschäftsführerin Ulrike Leiblein bezeichnete die Vorfälle gegenüber der RNZ als "absoluten Horror". Ein Aushang im Wohnheim informierte die Bewohner, die Heimleitung appellierte an diese, nachts alle Türen geschlossen zu halten. Das Studierendenwerk hat zudem weitere Maßnahmen angekündigt, die die Sicherheit der Heimbewohner verbessern sollen. So patrouillieren seit gestern Abend Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in dem und um das Gebäude. Außerdem wird die Beleuchtung in den Zwischengängen so eingestellt, dass sie angeht, sobald sich dort jemand aufhält. Das Studierendenwerk will zudem prüfen, wie die Sicherheit weiter verbessert werden kann.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hofft auf Zeugen, die zur Aufklärung der Taten beitragen können. Die 27-jährige Betroffene beschreibt die beiden Täter wie folgt: Derjenige, der vor ihr masturbierte, ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und leichtes Übergewicht. Seine Haare sind kurz, dunkel, glatt und an den Seiten kurzrasiert. Der zweite Täter ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und helle kurze Haare. Wer am frühen Montagmorgen etwas Verdächtiges rund um das Wohnheim mitbekommen hat, sollte sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 melden.