Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die baden-württembergische Landesregierung weist die Vorwürfe des St. Josefskrankenhauses und der RNZ in der Ausgabe vom 27. März zurück. Dass es keinen Ansprechpartner für das Problem des Mangels an Schutzausrüstung gebe, und dass der Ministerpräsident und sein Kabinett den Kliniken wenig helfen würden, um die Nöte zu lindern, sei "unwahr und von keinerlei Fakten gedeckt", schreibt das Staatsministerium in einer Stellungnahme. So gebe es "einen zentralen Ansprechpartner und eine Koordinierungsstelle für die Beschaffung von Schutzausrüstung im Gesundheitsministerium". Dieser Kollege und sein Team, das aktuell noch einmal personell verstärkt worden sei, arbeiteten seit Wochen rund um die Uhr und sieben Tage die Woche unter Hochdruck daran, Ausrüstung wie Atemschutzmasken, Schutzkittel und Beatmungsgeräte am angespannten Markt zu erwerben. Erste Tranchen der Schutzausrüstung gingen am Freitag an die Land- und Stadtkreise (die RNZ berichtete), die die Verteilung an Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Einrichtungen übernehmen.

Der Ansprechpartner beim Land, heißt es weiter, sei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Kommunalen Landesverbänden wohl bekannt. So gut wie täglich gebe es Schaltkonferenzen, auch zum Thema Beschaffung von Schutzausrüstung. Die Landesregierung gehe davon aus, dass "die Dachverbände (...) ihre Mitglieder über den Stand der Bemühungen stets auf dem Laufenden halten".

Parallel dazu sei man mit vielen baden-württembergischen Unternehmen im Kontakt. Textil-Firmen wie Mey und Trigema nähten Schutzkleidung, aus der Automobil- und Maschinenbaubranche kämen Teile aus dem 3-D-Drucker für Beatmungsgeräte. "Wir sind durchaus kreativ und animieren weitere Firmen im Land, bei der Produktion einzusteigen", so ein Regierungssprecher. So gebe es eine "Task Force Medizinprodukte", die die Angebote und Kompetenzen der Firmen koordiniere.

"Seien Sie versichert, dass die Landesregierung die Nöte und Probleme der Krankenhäuser sehr ernst nimmt und alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um die sehr angespannte Situation zu verbessern", heißt es weiter. "Seien Sie versichert, dass der Ministerpräsident und der Gesundheitsminister ebenso wie alle anderen Regierungsmitglieder selbstverständlich für Fragen und Klagen aus dem ganzen Land jederzeit ein offenes Ohr haben." Gesundheitsminister Lucha erkläre seit Wochen, dass das Thema Beschaffung für ihn "alleroberste Priorität" habe. Er telefoniere "von früh bis tief in die Nacht quasi rund um die Uhr mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft, mit Medizinern, Kommunalpolitikern, Verbandsvertretern etc. – und hängt sich auch in Sachen Beschaffung selbst ans Telefon".

Die Stellungnahme endet so: "Wir sehen, unter welchem Druck gerade das medizinische Personal steht und arbeiten muss, und wir sehen die Nöte. (...) Wir haben Erfolge, wir können erste Tranchen ausliefern und weitere werden folgen. Aber noch ist es ungenügend, und uns ist sehr bewusst, wie eilig es ist. (...) Wir arbeiten buchstäblich rund um die Uhr daran, das Tag für Tag ein Stückchen zu verbessern".

Update: Sonntag, 29. März 2020, 19.30 Uhr

Erste Lieferung vom Land - Heidelberg bekam 2500 FFP2-Masken

Heidelberg. Eine erste Lieferung von dringend benötigter Schutzausrüstung ging am Freitag vom Land Baden-Württemberg an die Stadt- und Landkreise. In Heidelberg kamen 2500 der aktuell besonders schwer zu bekommenden FFP2-Masken an, die das Klinikpersonal vor Ansteckung schützen. Zudem wurden 1000 einfache Masken mit geringerer Schutzfunktion und 5000 Einmal-Handschuhe geliefert.

Dieses Material lagert nun bei der Berufsfeuerwehr und wird ab Montag nach einem Schlüssel verteilt, der gerade vom Gesundheitsamt erarbeitet wird. Dabei werden die Heidelberger Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen berücksichtigt – nicht aber das Universitätsklinikum, denn dieses wurde ebenfalls am Donnerstag gesondert vom Land beliefert. Niedergelassene Ärzte sollen unterdessen über die Kassenärztliche Vereinigung und den Bund ausgestattet werden.

Noch sind die gelieferten Mengen eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Landesweit kamen am Freitag rund 150.000 FFP2-Masken, 150.000 einfache Masken und 300.000 Schutzhandschuhe in den Unikliniken, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch bei der Polizei und in Justizvollzugsanstalten an.

Die Wissenschaftsministerin und Heidelberger Landtagsabgeordnete Theresia Bauer (Grüne) sagte der RNZ: "Die Botschaft ist klar: Es kommt Material nach, Lieferwege funktionieren, wir können für Nachschub sorgen." Aber natürlich müsse es jetzt weitergehen. "Daran arbeiten wir in der Landesregierung und gemeinsam mit den Kommunen hart." Markus Jox, Sprecher des Sozialministeriums, ergänzte: "Wir grasen seit Wochen den Markt ab." Die weltweiten Einschränkungen bei Produktion und Lieferketten seien eine Herausforderung, zudem verzögerten geschlossene Grenzen viele Lieferungen – und viele dubiose Anbieter, die riesige Mengen versprechen, aber nur per Vorkasse liefern, drängen auf den Markt. "Das Land schläft nicht, wir ackern hier Tag und Nacht", so Jox.

Schon am Montag gehen laut Jox noch einmal 150.000 weitere FFP2-Masken raus. Bis Ende nächster Woche sollen weitere 250.000 FFP2-Masken, 250.000 Schutzanzüge sowie über eine Million einfache Masken geliefert werden.

Viele Krankenhäuser in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis befürchten schon in den nächsten Tagen Engpässe bei der Schutzausrüstung. Verzweifelt versuchen viele zur Zeit, eigene Lieferungen zu organisieren. Ministerin Bauer befürwortet das: "Zusätzlich zu der zentralen Lieferung, ist es wichtig, weitere Beschaffungswege aufzutun. Da müssen jetzt alle mithelfen und an einem Strang ziehen."

Generell funktioniert die Bedarfserhebung und Beschaffung in Heidelberg so: Die hiesigen Kliniken melden ihren Bedarf beim städtischen Krisenstab, der diesen über das Gesundheitsamt ans Land weitergibt.

Am Donnerstag ärgerte man sich beim St. Josefskrankenhaus noch, dass das Land trotz mehrfacher Nachfragen keine Rückmeldungen gebe, wann Material geliefert werde.

Stadtsprecher Achim Fischer sagte der RNZ dazu jetzt: "Wir haben den dringenden Bedarf unserer Kliniken ans Land sowie direkt an Bundesgesundheitsminister Spahn gemeldet. Bis Mittwoch konnte noch niemand konkrete Termine oder Kontingente nennen – daher sind wir nun froh, dass mit dieser ersten Lieferung nun der erste Schritt getan ist."

Zudem suche man als Stadt auch nach eigenen Wegen: "Wir sprechen etwa Unternehmen an, ob sie zumindest einfache Masken produzieren können."

Update: Samstag, 28. März 2020, 6 Uhr

Heidelberg. Binnen zehn Tagen hat das St. Josefskrankenhaus in der Weststadt seinen Betrieb komplett umgestellt. Stationen wurden leer geräumt und zu Isolierstationen umgebaut, nicht notwendige OPs abgesagt, Personal umgeschichtet und viele Abläufe vollständig verändert – alles für ein Ziel: Vorbereitet zu sein für den erwarteten Anstieg schwer verlaufender Covid-19-Erkrankungen, ohne dass die Versorgung anderer Notfälle darunter leidet. Nun wäre die Klinik eigentlich gut aufgestellt. Aber sie fühlt sich von der Landesregierung alleine gelassen.

> Gibt es ausreichend Schutzausrüstung für das Personal? Nein. "Anfang oder Mitte nächster Woche fehlen uns einzelne Produkte", sagt St.-Josef-Geschäftsführer Manfred Albrecht. Besonders Schutzmasken seien knapp. Die zentrale Materialbeschaffung durch den Bund funktioniere nicht, bei den Kliniken komme nichts an. Im St. Josef sind sie wütend auf die Landesregierung, die für die Koordination zuständig ist. "Die steuern das nicht, die kommunizieren nicht mit uns! Wir rufen im Sozialministerium an, wir schreiben E-Mails, aber die Mitarbeiter wissen nichts", sagt der Ärztliche Direktor Erhard Siegel. "Wir brauchen Hilfe! Und Ministerpräsident Kretschmann und Sozialminister Lucha sind unerreichbar für uns." Rheinland-Pfalz, wo es viel weniger Coronafälle gibt, habe eine zentrale E-Mail-Adresse für Bestellungen von Material eingerichtet. "Das brauchen wir auch", so Siegel. Stattdessen rufen sie beim St. Josef nun selbst Betriebe an, um irgendwie Schutzanzüge, Atemschutzmasken und Co. zu besorgen. Viele Kliniken in der Region haben das gleiche Problem (siehe Seite Metropolregion).

> Gibt es weitere Probleme? Ja, der öffentliche Nahverkehr sei eine Katastrophe. "Wir tun hier alles Menschenmögliche, um unsere Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen – und dann müssen sie morgens in überfüllten Bahnen herfahren", sagt Anne-Kathrin Schmalz, stellvertretende Geschäftsführerin am St. Josef. "Wir bitten dringend darum, die Taktung schnellstmöglich wieder zu erhöhen." Seit Montag fährt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nach einem reduzierten Sonderfahrplan. Manfred Albrecht schüttelt den Kopf: "Das ist unlogisch und muss sofort geändert werden." In der Weststadt gibt es kaum Parkplätze: Man habe daher in den letzten Jahren ganz bewusst einen Großteil der 550 Mitarbeiter mit Jobtickets ausgestattet und auf Bus und Bahn umgesattelt. Die RNV hat versprochen, den Fahrplan noch einmal nachzubessern (siehe Seite Metropolregion).

> Wie viele Betten stehen für Corona-Patienten in den Kliniken in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bereit? Das ist noch unklar. Das Landratsamt versucht, diese Zahl zu erheben. Unsicher ist auch, wie viele Betten überhaupt gebraucht werden. Stand Donnerstag sind in Heidelberg und dem Kreis 535 Menschen positiv getestet worden. "Die Fallzahlen im Kreis steigen momentan täglich um 13 bis 15 Prozent", sagt Siegel. "Rechnet man das und die zu erwartende Abflachung durch das eingeschränkte öffentliche Leben ein, könnten wir Anfang, Mitte Mai den Höhepunkt erreichen – mit nach meiner Einschätzung etwa 650 Covid-19-Patienten in den Kliniken in Stadt und Kreis." Alle hiesigen Krankenhäuser sowie das Gesundheitsamt arbeiten laut Siegel eng zusammen. "Wir stimmen uns täglich ab."

Im St. Josef wurde eine Station komplett zur Isolierstation für 20 Covid-19-Patienten umgebaut. Eine weitere Station für ebenso viele Patienten wird vorbereitet. Insgesamt könnte man von den räumlichen Kapazitäten her maximal 60 Corona-Patienten aufnehmen. Aber Albrecht sagt: "Es ist fraglich, ob wir dafür genügend Personal haben" – insbesondere, wenn sich Pflegerinnen oder Ärzte selbst anstecken würden.

> Und wie ist es bei den Intensivbetten? Siegel schätzt, dass rund 130 der 650 erwarteten stationären Patienten eine intensivmedizinische Versorgung brauchen. Am St. Josef selbst gibt es normalerweise acht Intensivbetten mit vier Beatmungsmöglichkeiten – die meistens voll belegt sind. Die Klinik kann nun – etwa indem sie den Aufwachraum zur Intensivstation umbaut – insgesamt maximal 19 Intensivplätze mit elf Beatmungsmöglichkeiten schaffen. "Davon brauchen wir aber einen Teil auch immer für andere Intensivpatienten", sagt Markus Lüthgens, Chefarzt für Intensiv- und Notfallmedizin. Das sei die große Herausforderung: sich für den Corona-Ansturm zu wappnen und zugleich andere schwer kranke Patienten, von denen es nicht weniger als sonst gibt, weiter gut zu versorgen.

> Wie geht es den Ärztinnen, Pflegern und anderen Mitarbeitern? "Alle hier haben bei der Neuorganisation der Abläufe und Stationen Unvorstellbares geleistet", sagt der Ärztliche Direktor Erhard Siegel. Auch Geschäftsführer Albrecht betont: "Ich kann nur allen danken für ihr außergewöhnliches Engagement!" Alle fühlten sich gut vorbereitet, seien aber angespannt. Intensivmediziner Lüthgens sagt: "Keiner weiß genau, wann es losgeht. Wie in vielen Kliniken fühlt es sich gerade an wie die Ruhe vor dem Sturm."

> Wird das Personal auf schwierige ethische Entscheidungen vorbereitet? Im besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Italien mussten Ärzte bereits entscheiden, welche Patienten beatmet werden und welche nicht, weil es nicht genügend Geräte oder andere Ressourcen gab. "Solche Entscheidungen sind eine unglaubliche Belastung", sagt Siegel. "Das darf man einem Menschen nicht aufbürden." Deshalb würden aktuell bundesweit und in der Region Ethikkommissionen festlegen, wie in solchen Ausnahmefällen zu verfahren sei. Siegel sagt: "Hoffentlich kommen wir nie in diese Situation, aber es ist wichtig, dass es dann Entscheidungskriterien gibt."

Stand: Donnerstag, 26. März 2020, 18 Uhr