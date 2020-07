Fulminanter Abschluss: Zum Ende des Premierenabends am Donnerstag setzte eine minutenlange Lichtshow den Friedrichsbau in Szene. Foto: Alexander Hoene

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es war ein Buhlen der Aufmerksamkeiten für alle Sinne: Während sich die Augen kaum von der von der Abendsonne umschmeichelten Fassade des Friedrichsbaus lösen konnten, zerging die Ceviche auf der Zunge und perlte die sanfte Stimme der wunderbaren Jazz- und Soul-Sängerin Michelle J. Bradshaw über den Schlosshof.

150 Gäste finden Platz in diesem ganz besonderen Ambiente des Open Air Restaurant der Schlossweinstube von Martin Scharff, der mit der Vorspeise seine Leidenschaft für die lateinamerikanische Küche gleich mit serviert.

Bis Anfang September haben Gäste die Möglichkeit, jeweils Freitag- und Samstagabend bei einem Vier-Gang-Menü mit ausgewählten Weinen den Heidelberger Sternenhimmel an einem der wohl schönsten Orte der Stadt zu genießen. Die Premiere am Donnerstagabend hätte nicht besser gelingen können. Und das, obwohl Scharff und sein Team gerade einmal zwei Wochen Zeit hatten, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Letztlich aus der Not geboren, denn die Corona-Krise trifft alle und nimmt dabei auch eine Schlossgastronomie nicht aus. Scharffs Erleichterung war so auch bei der Eröffnung des Abends mit Händen zu greifen, als er seinen Dank explizit an die Stadt richtete, die ihm die Veranstaltung ermöglicht habe. Ein wenig Anspannung war beim Personal am Donnerstagabend noch zu spüren – sie mag der Premiere geschuldet sein und dabei ganz und gar unnötig. Der Service war perfekt ebenso wie der zweite Gang – Mascarponeravioli in Kräuterschaum mit Pfifferlingen und Vanillepfirsich.

Für das musikalische passende Ambiente zwischen den einzelnen Gängen sorgten die Jazzsängerin Michelle Bradshaw und der Saxofonist Helmut Engelhardt. Foto: Alexander Hoene

Mit der Sängerin Bradshaw und dem Saxofonisten Helmut Engelhard waren außerdem genau die richtigen Musiker für dieses Ambiente gekommen. In diesem Zusammenhang dennoch ein kleiner, praktischer Tipp für geneigte Besucherinnen: Nicht jeder ist es vergönnt, auf Zehnzentimeter-Pumps so elegant wie Bradshaw über jahrhundertealtes Kopfsteinpflaster zu tänzeln. Man möge dies bei der Auswahl der Schuhe für den Abend im Hinterkopf behalten.

Zum Hauptgang, einer Komposition aus Rind und Kalb – wobei das Menü selbstverständlich auch vegetarisch angeboten wird – schmeichelte die Dämmerung dem Schlosshof und erste Illuminationen gaben zarte Hinweise auf den fulminanten Abschluss, der die Gäste nach dem Dessert erwarten sollte. Apropos Dessert – der Komposition aus Rose, Joghurt, Beeren und Sauerampfer hätte etwas mehr Licht tatsächlich gutgetan. So ließ sich die Mühe, die allein im Anrichten dieser Köstlichkeit steckte, leider nur erahnen.

Aber das ist auch alles. Die spürbare Erleichterung zur Eröffnung wich bei Sternekoch Scharff nach dem Menü purer Ausgelassenheit und die Gäste dankten ihm seine spontane Gesangseinlage mit Jubelrufen, bevor sich atemlose Stille über den Schlosshof senkte.

Eine imposante Lichtshow, die den Friedrichsbau zum Abschluss dieses außergewöhnlichen Abends in ein Wechselspiel aus abstrakten Formen und tiefen Farben tauchte, war ein mehr als würdiger Ersatz für die fehlenden Schlossbeleuchtungen in diesem Jahr. Und die Kaiser, Könige und Wittelsbacher, die die prächtige Fassade zieren, haben in den vergangenen Jahrhunderten, in denen sie über den Schlosshof wachen, sicherlich schon einiges gesehen. Aber das noch nie.

Info: Wer das Open Air Restaurant selbst erleben möchte, muss sich sputen. Die Mehrzahl der Termine ist bereits ausgebucht, einige Plätze sind aber noch zu haben. Infos und Reservierung unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de