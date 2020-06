Heidelberg. (RNZ) Es ist knapp drei Monate her, als die Stadt ihr öffentliches Leben wegen der Corona-Pandemie weitgehend heruntergefahren hat. Mittlerweile haben viele Einrichtungen wieder geöffnet, Veranstaltungen sind teilweise auch in analoger Form möglich. Obwohl die Touristen und Touristinnen aus dem Ausland nach wie vor ausbleiben, haben Attraktionen wie das Heidelberger Schloss wieder geöffnet. Eine Übersicht über den aktuellen Stand touristischer Angebote:

> Schloss: Seit exakt einem Monat ist Heidelbergs bekanntestes Ausflugsziel erneut für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Täglich zwischen 10 und 17 Uhr können die Gäste den Ottheinrichsbau, den Fasskeller und den Altan im Rundgang durch das Schloss entdecken oder das Apothekenmuseum und den Shop erkunden. Der Schlossgarten ist tagsüber frei zugänglich. Ab sofort bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auch wieder Führungen an.

Wegen der noch immer geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geht es aber vorerst nur in kleinen Gruppen durch das Schloss: Bis zu zehn Personen können an den Führungen teilnehmen, die montags bis freitags halbstündlich von 11 bis 15 Uhr angeboten werden. Der Rundgang beginnt im Modellsaal und führt in den Königssaal und in die Schlosskapelle. Da die Innenräume des Friedrichsbaus noch nicht besichtigt werden dürfen, bietet die Tour als Extra einen besonderen Fernblick vom Englischen Bau aus über Altstadt und Neckartal.

Bei den Führungen gilt Maskenpflicht. Der Mund- und Nasenschutz muss selbst mitgebracht werden. Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen sich vorab anmelden unter Telefon 06221 / 65888-0 oder per E-Mail an: service@schloss-heidelberg.com.

> Altstadtrundgänge: Nicht nur die Staatlichen Schlösser und Gärten, auch Heidelberg Marketing kehrt langsam zum Führungsbetrieb zurück. Seit dem Wochenende finden wieder die öffentlichen Altstadtrundgänge mit maximal 15 Personen pro Gästeführer oder Gästeführerin statt. In deutscher Sprache werden die Rundgänge täglich um 10.30 Uhr, samstags zusätzlich um 14.30 Uhr angeboten, auf Englisch von Donnerstag bis Samstag, jeweils um 10.30 Uhr.

> Tourist-Informationen: Die Tourist-Information am Neckarmünzplatz hat aufgrund von Corona vorerst andere Öffnungszeiten: Sonn- und feiertags ist sie nun von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Zwischen Montag und Samstag ist nach wie vor zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet.

> Öffentlich Stadtrundfahrten: Einen freien Blick auf die "Bühne Heidelberg” bieten normalerweise die Stadtrundfahrten mit dem Bus. Sie werden aber noch bis mindestens 30. Juni ausgesetzt Der Cabrio-Bus fährt allerdings schon wieder: Am Wochenende alle 30 Minuten und unter der Woche alle 60 Minuten zwischen 10 und 17 Uhr zur halben und vollen Stunde am Karlsplatz.