Heidelberg. (pol/rl) Zu drei Schlägereien am Bismarckplatz und der Altstadt kam es in der Nacht zum Sonntag. Die erste Auseinandersetzung fand laut Polizeibericht gegen 0.45 Uhr in der Dreikönigstraße statt. Hier wurde ein 17-Jähriger erst von einem Mann beleidigt, der ihm danach unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Danach flüchtete der Schläger in Richtung Untere Straße. Der 17-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Täterbeschreibung: Der Schläger soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, hatte schwarze, kurze Haare und eine kräftige Statur. Er trug eine blaue, glänzende "Tommy-Hilfiger"-Jacke.

Um 1.15 Uhr kam es am Bismarckplatz zu einem weiteren Vorfall: Hier wurden zwei Frauen und ein Mann von einem Schläger verletzt. Nachdem der Mann eine Beteiligte an einem Wartehäuschen fotografieren wollte, kam es zunächst zu einem Gerangel. Dabei warf der Mann zwei Beteiligte zu Boden und versetzen einem davon einen Faustschlag. Danach flüchtete er in Richtung Weststadt. Mehrere Zeugen verfolgten ihn, verloren ihn jedoch im Bereich Kleinschmidtstraße/Wilhelmstraße aus den Augen.

Täterbeschreibung: Der Verdächtige soll ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und etwa 75 Kilo schwer sein gewesen sein. Er hatte kurze, hellbraune, zu Seite gegelte Haare und einen Kinn- und Backenbart. Er trug eine Jeans, ein weißes T-Shirt und eine dunkle "Tommy-Hilfiger"-Daunenjacke.

Bei der dritten Schlägerei gingen mehrere Personen gegen 4.45 Uhr an der Ecke Krämergasse/Hauptstraße auf einen 32-Jährigen los. Der 32-Jährige gab an, dass er mit drei Begleiterinnen aus einer Gaststätte gekommen und direkt vor der Tür unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sei. Danach seien die Schläger in Richtung Karlsplatz weggerannt.

Der 32-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste in eine Klinik gebracht werden. Der 32-Jährige hatte fast zwei Promille intus und auch die Begleiterinnen sollen stark betrunken gewesen sein, weshalb sie laut Bericht keine genaue Täterschreibung abgeben konnten.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700.