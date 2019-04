"Der Brexit ist in meinen Augen einfach nur irrsinnig", sagt Jacques Tilly. Dieser Wagen für den Rosenmontag in Düsseldorf fuhr später auch durch London. Foto: dpa

Heidelberg. Normalerweise überleben die Kunstwerke von Jacques Tilly nur wenige Tage. Seine politischen Karikaturen stellt der Chefwagenbauer des Düsseldorfer Karnevals erst wenige Tage vor Rosenmontag her - und zerstört sie kurz danach wieder. "Das ist so Tradition, das gehört dazu", sagt Tilly im Gespräch mit der RNZ. Manche seiner Werke entfalten aber doch langfristig Wirkung. Etwa in seinem eben erschienenen Bildband "Despoten. Demagogen. Diktatoren". Oder wenn seine Theresa May, die die britische Wirtschaft von hinten durchbohrt, bei einer Anti-Brexit-Demo vorfährt.

Herr Tilly, wie kam Ihr Brexit-Wagen vor das Unterhaus in London?

Ich kooperiere seit vielen Jahren mit den Brexit-Gegnern. Der Brexit ist in meinen Augen einfach nur irrsinnig. Ich habe 2017 den ersten Wagen aus dem Düsseldorfer Karneval nach England gebracht. Die hatten den in den englischen Zeitungen gesehen und wollten ihn unbedingt haben. Das war eine Theresa May, die sich eine Pistole in den Mund streckt, auf der "Brexit" steht. Und dieses Jahr wurde der Wagen von Theresa May mit der Nase in der Presse rauf und runter gezeigt. Da war das Interesse natürlich groß, diese Figur auf den großen Demonstrationen jetzt im März zu zeigen.

Aber es war keine Auftragsarbeit?

Das war meine eigene Idee für den Düsseldorfer Karneval. Aber wir haben natürlich schon den Blick auf die internationale Presse gehabt. Auf dem Koffer stand ja "economy" und nicht "Wirtschaft". Es hat voll eingeschlagen, muss ich sagen! Das war medial bestimmt mein erfolgreichstes Bild.

Sie sind sich beim Bauen der internationalen Aufmerksamkeit bewusst?

Das ist schon so. Ich weiß, dass die Dinger in der Washington Post landen oder im Guardian oder der Times. Obwohl wir natürlich in erster Linie für die Düsseldorfer Narren am Straßenrand bauen.

Verführt das dazu, noch provokanter, noch radikaler zu werden, um Aufmerksamkeit zu erzielen?

Provokation ist ein gutes Hilfsmittel, um die Dinge zu verbreiten. Aber man muss auch wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Wenn es zu hart ist, zu extrem wird, dann schreckt die Presse zurück vor solchen Bildern und zeigt die gar nicht.

Können Sie über den Brexit noch lachen?

Letztlich ja. Es ist zwar für England tragisch, aber es geht nicht um Leben und Tod. Es gibt den schönen Satz von Ernst Penzoldt: "Wer sich mit Humor bewaffnet, ist praktisch unverwundbar."

Narrenfreiheit - ist das so etwas wir Ihr Lebensthema?

Das würde ich schon sagen. Narrenfreiheit ist ein altes Privileg, das aus der Geschichte kommt. Es bedeutet, dass der Narr einmal im Jahr - ungestraft - mit der Rückendeckung der Gesellschaft der Obrigkeit den Spiegel vorhält. Heute leben wir zwar in einem bürgerlichen Rechtsstaat und einer Spaßgesellschaft, aber dennoch gibt es sehr viele Fehlentwicklungen und Machtmissbrauch.

Ist diese Freiheit in Gefahr?

Wir erleben eine rechtspopulistische Welle, die über den Globus rast und ein Land nach dem anderen infiziert. Und dort ist die künstlerische Freiheit in der Tat bedroht. In Deutschland sind wir noch davor geschützt. Aber das kann in zehn Jahren ganz anders aussehen.

Sehen Sie schon Ansätze?

Bei uns gibt es starke rechtspopulistische Milieus, die haben totalitäre Vorstellungen. Auch wenn sie sich in ihrer Fassade als freiheitlich-demokratische Parteien darstellen. In Wirklichkeit verehren sie Putin. Wenn diese Menschen politische Wirkmacht bekommen würden, wäre es mit der Narrenfreiheit und der Kunstfreiheit aus.

Sie haben selbst schon Zensurversuche erlebt…

Gerade in Polen hat sich die Regierung schrecklich aufgeregt über einen Wagen und sich bei der deutschen Regierung beschwert. Die war aber mit der Antwort völlig überfordert, weil sie gar nicht wusste, wie man auf so ein Ansinnen reagieren kann.

Wieviel Rückendeckung spüren Sie?

Ich merke, dass ich glücklicherweise auf einem breiten Konsens der Mehrheitsgesellschaft stehe und dass auch alle demokratischen politischen Parteien hinter meiner Arbeit stehen. Bei mir geht es ja gegen alle. Ich bin wie Justitia mit einer Blindenbinde. Niemand wird bevorzugt, indem er verschont wird. Ich bin der Meinung, dass jeder, der seine Meinung öffentlich zu Markte trägt, es auch ertragen muss, in Grund und Boden kritisiert zu werden, auch mit den polemischen Mitteln der Satire. Das muss man ertragen, das ist eine Zivilisationsleistung.

Verstehen Sie, dass Jan Böhmermann die Kanzlerin verklagt?

Nein. Er hat der ganzen Satire einen Bärendienst erwiesen, schon mit seinem Gedicht. Und seine Klage gegen Angela Merkel ist einfach nur lächerlich. Ich an seiner Stelle hätte völlig anders reagiert.

Nämlich wie?

Ich hätte mich nicht zurückgezogen und über die mangelnde Unterstützung der Regierung aufgeregt. Das wäre ein Moment gewesen, wo ein Satiriker hätte zeigen müssen: "Ja, ich bin da und ich ärger euch weiter! Und ich hab’s richtig gerne gemacht!" So eine Situation ist eigentlich ein Göttergeschenk. Aber er hat sich halt verdünnisiert. Da hat er in meinen Augen gezeigt, dass er keine Größe hat. Er ist doch einfach nur ein kleiner Witzbold. Ich nehme an, ein relativ ängstlicher.

Und wenn es ihn wirklich schockiert hat, dass er für seine Arbeit vor ein deutsches Gericht kommen sollte?

Wie man in den Wald ruft, schallt‘s hinaus. Das war eigentlich nur ein kleiner pubertärer Streich. Manchmal schlagen die Dinge halt Wellen, die man nicht vorhersehen kann. Das kann mir jederzeit auch passieren. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, unsere Bundesregierung vor den Kadi zu zerren. Da fallen mir viele andere ein, die ich lieber auf der Anklagebank sehen möchte.

