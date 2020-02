Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Heidelberger waren schneller: Schon am 21. Dezember 1979 – drei Wochen vor der Bundespartei – gründete sich der Kreisverband der Grünen. Dieses 40-Jahr-Jubiläum feierte die Partei am Freitagabend im Café Leitstelle. Weggefährten aus vier Jahrzehnten waren gekommen – und erklärten den jüngeren Parteimitgliedern, wie das so war, damals, als eine Handvoll Grüne in den Parlamenten für viele eine unglaubliche Provokation darstellten.

"Als Grüner war man ein Outlaw, man galt als blöd, als verbrecherisch", erzählte Gründungsmitglied Andreas Werner. Die Gründung eines Kreisverbands sei hochumstritten gewesen, weil viele Öko-, Anti-Atomkraft-, Friedens- und Frauenbewegte sie als Schritt weg von den basisdemokratischen Idealen sahen. "Aber den meisten war klar: Wir können nicht weiter so unorganisiert rumlaufen", so Werner. "Ich hatte damals drei Strafverfahren vor mir, war spontimäßig unterwegs – aber sogar ich habe eingesehen: Wir müssen was ändern, damit sich was tut."

Und es tat sich was: 1980 zogen die ersten Grünen noch als lose grüne Listenverbindung in den Gemeinderat ein, und schon 1984 wurde die Grün-Alternative Liste (GAL) mit acht Abgeordneten drittstärkste Kraft – und ging SPD-Oberbürgermeister Reinhold Zundel permanent auf die Nerven. "Ordnungsruf Nr. 1 bekam Manfred Metzner, weil er mit einem Plastikdelfin zur Vereidigung als Stadtrat kam", erzählte Metzners damalige Fraktionskollegin Dorothea Paschen.

Doch natürlich wurde auch Politik gemacht damals: Paschen zählte einige frühe, grüne Erfolge auf – etwa die Satzung für die Bezirksbeiräte, die Finanzierung für Frauennotruf und Frauennachttaxi sowie die hart erkämpfte Unterstützung für freie Kulturgruppen.

Das übergeordnete Hauptanliegen aber wurde zunächst nicht erreicht. "Unser Ziel war, einen anderen Oberbürgermeister zu bekommen", sagte die damalige GAL-Stadträtin Irmtraud Spinnler (die 2005 zur SPD wechselte) – und prompt sorgte ein Zwischenrufer für Lacher: "Das gleiche Ziel wie heute also!" Damals ein illusorischer Wunsch. Heute aber sind die Kräfteverhältnisse andere: Mit 16 Stadträtinnen und Stadträten sind die Grünen mit Abstand stärkste Kraft.

Es war Andreas von Bernstorff, von 1984 bis 1986 für die Grünen im Landtag, der bei der Jubiläumsparty den Bogen von der Gründung bis zur Jetztzeit spannte – mit seiner "grünen Phasenlehre". Die Frühzeit, das sei die "heroische Phase" gewesen, an die sich eine "artisanale", also handwerkliche Phase angeschlossen habe. "Jetzt haben wir die triumphale Phase", so von Bernstorff. "Und als nächstes kommt, glaube ich, die gouvernementale Phase." Diese Prognose brachte ihm großen Applaus ein, auch wenn er noch hinzufügte: "Danach kommt, wie das Schicksal so spielt, die morbide Phase."

Nachdem noch kurz der schmerzhafte Streit zwischen "alter" GAL und grünem Kreisverband – seit 2009 tritt man getrennt zur Kommunalwahl an – verhandelt worden war, fragte Kreisvorsitzende Monika Gonser auf der Bühne, was in diesem Jahrzehnt wichtig sei für die Partei.

Der Ex-Grünen-Stadtrat Christian Weiss nutzte das für eine Kampfansage. Unter tosendem Applaus sagte er: "Natürlich müssen wir die OB-Wahl gewinnen. Wir müssen hier ans Regieren kommen." Wissenschaftsministerin Theresia Bauer antwortete etwas zurückhaltender: "Wenn wir den Spirit der Gründer mit dem Pragmatismus unserer Generation verbinden – dann ist das eine bezaubernde Kombination."