Von Fritz Quoos

Heidelberg. Nicht nur bei der RNZ, auch bei der Stadt Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und den Wohlfahrtsverbänden herrscht helle Freude über das Ergebnis der RNZ-Weihnachtsaktion 2018. Denn dank der ungebrochenen Spendenbereitschaft Tausender treuer Leser konnte die Aktion mit dem Ergebnis von rund 579.460 Euro abgeschlossen werden - womit der Vorjahresrekord von 578.750 Euro knapp überboten wurde.

Wie schon die RNZ-Grafik am letzten Wochenende zeigte, hat sich das Spendenaufkommen seit 2002 verdreifacht. Für die RNZ ist dies ein Beleg dafür, dass immer mehr Leser der Aktion ihr Vertrauen schenken und dass in der oft beklagten Ellenbogengesellschaft doch noch Platz ist für Solidarität. Angesprochen von der täglichen Kolumne mit Sozialfällen öffneten viele Herz und Geldbeutel, damit an Weihnachten auch bei Hunderten Hilfsbedürftigen ein Licht angezündet werden konnte.

Und die Reaktionen der Beschenkten sprechen Bände - in Anrufen, Briefen und auf Postkarten haben sie Freude und Dankbarkeit bekundet. "Als ich die Spende in den Händen hielt, war mir so wie damals, als mein Opa die erste Kerze am Christbaum zum Leuchten brachte", schrieb einer. "Ich glaube schon lange nicht mehr an den Weihnachtsmann, aber es scheint ihn doch zu geben" , ein anderer. "Das ist die glücklichste Überraschung meines Lebens", erklärte sogar eine Empfängerin.

Schön war auch, dass nicht nur das Spendenkonto fleißig gefüttert wurde. Es gab wieder viele persönliche Hilfsangebote, die die Redaktion an ihre Ansprechpartner bei Stadt und Kreis, Herbert Scheuermann und Nadine Hauser, weiterreichen konnte. Das reichte von der kostenlosen Elektroinstallation für ein ganzes Haus bis zur Lieferung guter Polstermöbel für eine leere Wohnung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Freude bereiteten auch neue Initiativen, die der Aktion zugute kamen, wie die Auktion von Fotos des unvergessenen RNZ-Fotografen Stefan Kresin, ein Kirchenkonzert neben dem traditionellen Flötenspiel der Musik- und Singschule und die Lesungen der Heidelberger Autorenschaft.

Jede Menge Dank begleitet jetzt den Abschluss der Aktion: Heidelbergs Sozialbürgermeister Joachim Gerner nennt die Summe "überwältigend" und dankt für die Spendenbereitschaft so vieler Leser. Aufgrund der hohen Summen konnten in 2018 an 857 Haushalte im Stadtgebiet Spenden überwiesen werden - darunter 389 Alleinstehende, 426 Haushalte mit Alleinerziehenden und 40 Ehepaare mit Kindern. Insgesamt ist 1818 Bedürftigen, darunter 929 Kinder, geholfen worden. Wie groß deren Dankbarkeit ist, verdeutlicht Gerner an Beispielen. So hat eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern der Stadt ein Foto geschickt, das die Familie beim Plätzchenbacken zeigt. Vielen ist es ein Bedürfnis, anzurufen. "Man spürt die Dankbarkeit. Sogar die eine oder oder andere Träne fließt bei den Gesprächen", so Gerner. Eine Seniorin schrieb, dass sie sich mit der Spende etwas gegönnt habe, was ihr Budget sonst nicht erlaube: Sie habe auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein getrunken und ihren zwei Hunden einen Riesenknochen gekauft.

Besonderer Dank kommt auch vom Rhein-Neckar-Kreis. Mit Hilfe der Aktion könne man vielen Menschen zur Weihnachtszeit eine Freude bereiten und ihnen den oft von finanziellen Sorgen getrübten Alltag erleichtern, schreibt Sozialdezernentin Stefanie Jansen. Mit den geschilderten Fällen, die zwar anonymisiert sind, aber auf Tatsachen beruhen, werde jedem vor Augen geführt, dass viele Menschen im Rhein-Neckar-Kreis durch Krankheit, Todesfälle oder Trennung am Existenzminimum leben. Auch diesmal haben sich viele Empfänger bedankt, betont Jansen. Stellvertretend gibt sie den Dank einer jungen Familie weiter, die neue, behindertengerechte Räumlichkeiten beziehen konnte.

In dem vielstimmigen Dank wollen auch die Wohlfahrtsverbände nicht fehlen, die jährlich die Hälfte der Spenden erhalten, um während des Jahres bei Notfällen unbürokratisch helfen zu können. "Die Möglichkeit, Menschen in Notlagen direkt materiell unter die Arme greifen zu können, verstärkt die Wirksamkeit der Beratungs- und Sozialarbeit", schreibt Ursula Igel, Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Neckar-Kreis. Wenn durch eine Beihilfe eine Notsituation gemildert werden könne, schöpften die Betroffenen oft neuen Mut. "Die Aktion hilft, dass im Rhein-Neckar-Kreis die Spendenbereitschaft von Menschen, denen es besser geht, diejenigen erreicht, die es dringend brauchen. Ein Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit", so Igel. Auch die Ligasprecherin für Heidelberg, Stefanie Burke-Hähner, dankt den Spendern, "dass sie sich nicht nur vom Konsum in der Vorweihnachtszeit leiten ließen, sondern auch an notleidende Mitbürger gedacht haben".